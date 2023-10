Hương Giang lên tiếng khi bị Hà Hồ nhắc nhở chuyện đội tóc giả ở "The New Mentor"

Sau 9 tập phát sóng của chương trình thực tế The New Mentor, 8 thí sinh mạnh nhất đã xuất hiện. 8 thí sinh này sẽ cùng với Bùi Lý Thiên Hương (đội Thanh Hằng) - người thắng vòng bình chọn bước vào đêm chung kết tranh chức Quán quân.

Ở phần cuối của tập 9, Hồ Ngọc Hà gây bất ngờ khi nhắc nhở chuyện Hương Giang đội tóc giả. Đây là lần hiếm hoi Hà Hồ đề cập thẳng đến vấn đề ăn diện của đàn em: "Sau 1 hành trình dài để The New Mentor đi đến hồi kết, Hà nghĩ Hương Giang xứng đáng là con tắc kè hoa dù Hà chưa có dịp tháo tóc giả của cô ấy".

Hương Giang

Đáp lại Hà Hồ, Hương Giang bày tỏ: "Khát khao tóc giả đến thế à? Không! Đội nguyên ngày làm đủ chuyện, đau đầu gần chết, còn nóng nữa nha, về đến nhà là rụng hết tóc thật. Nhưng mà mọi người để ý là có nhiều câu nói, nếu không đội tóc giả nói ra thì nó không có vui. Suốt từ lúc làm Hoa hậu đến giờ hình ảnh toàn là nhẹ nhàng thanh lịch, Giang đã làm như thế này rồi. Vô The New Mentor muốn có cái gì đó cho mọi người bàn tán, hy vọng mang lại cho mọi người những giờ phút giải trí vui vẻ. Mọi người nhớ mua vé ủng hộ Chung kết vào ngày 15/10 nhé".

Chẳng những vậy, Hương Giang còn nhắn nhủ riêng với Hà Hồ về chuyện tháo tóc giả rằng: "Tuyển vệ sĩ đêm Chung kết The New Mentor. Do lo ngại ngày 15/10 tới đây có thể không giữ được layout về tóc nên Giang tuyển vệ sĩ, ai cảm thấy ổn thì ứng tuyển nhé".

Tại chương trình The New Mentor năm nay, Hương Giang không chỉ gây tranh cãi vì màn loại trừ thí sinh căng thẳng, cô nàng còn liên tục chọc cười khán giả bởi những biểu cảm, hành động khá vô tư. Trong suốt 9 tập đã phát sóng, hầu như tập nào Hương Giang cũng sử dụng tóc giả để có những layout ấn tượng nhất.