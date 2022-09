Lãi suất huy động được đẩy lên trên 8%/năm

Cuộc đua tăng lãi suất huy động giữa các ngân hàng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các mức cao mới liên tục được xác lập trong những ngày gần đây.

Theo biểu lãi suất mới nhất vừa áp dụng từ ngày 27/9, Ngân hàng số Cake by VPBank đang niêm yết mức lãi suất cao nhất là 8,2%/năm đối với các khoản tiền gửi trên 300 triệu đồng và kỳ hạn gửi 36 tháng. Tại các kỳ hạn khác, mức lãi suất mà Cake by VPBank áp dụng cũng cao hơn khoảng 0,5% so với các ngân hàng khác.

Nguồn: Cake by VPBank

Bên cạnh ngân hàng số của VPBank, MSB cũng đã đẩy lãi suất huy động lên mức 8%/năm. Cụ thể, lãi suất cao nhất mà ngân hàng này đang áp dụng đã lên tới 8%/năm dành cho sản phẩm ''Lãi suất cao nhất'' theo hình thức gửi tiền trực tuyến tại kỳ hạn 24 và 36 tháng. Các kỳ hạn 13, 15 và 18 tháng có mức lãi suất cao nhất là 7,7%/năm trong khi kỳ hạn 12 tháng hưởng có thể được hưởng lãi suất 7,5%/năm.



Sản phẩm ''Lãi suất cao nhất''áp dụng cho sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 01/01/2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ.

Nguồn: MSB

Trước đó, lãi suất cao nhất trên thị trường (dành cho các khoản tiền gửi dưới 100 tỷ) đã ghi nhận mốc cao mới là 7,7%/năm tại VPBank. SCB cũng điều chỉnh biểu lãi suất, tuy nhiên ngân hàng này chủ yếu tăng ở các kỳ hạn ngắn, vẫn giữ nguyên mức lãi suất cao nhất 7,55%/năm dành cho khách hàng gửi online từ 18 tháng. Nhiều ngân hàng tư nhân lớn như Techcombank, SHB,…đều đã nâng lãi suất kỳ hạn từ 12 tháng lên trên 7%/năm, có nơi cao nhất là 7,5-7,7%/năm.



Các ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất huy động sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành và trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng. Theo đó, ngay khi quy định mới có hiệu lực vào sáng 23/9, ACB, SHB đã nâng lãi suất huy động đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng lên mức tối đa cho phép 5%/năm. Đến 24/9, danh sách này có thêm sự góp mặt của hàng loạt ngân hàng tư nhân lớn khác như Techcombank, VPBank, SCB, HDBank.

Tại các kỳ hạn trên 6 tháng, các nhà băng này cũng tăng lãi suất thêm 0,5-0,7%/năm. Trong đó, lãi suất các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đều đã vượt mức 7%/năm tại hầu hết ngân hàng tư nhân.

Không nằm ngoài cuộc đua, đến sáng ngày 27/9, VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank cũng đã cập nhật biểu lãi suất huy động mới và tăng mạnh 0,8-1,3%/năm ở nhiều kỳ hạn. Với mức điều chỉnh trên, nhóm Big4 là những ngân hàng tăng lãi suất huy động mạnh nhất trong đợt này. Tuy nhiên, so với các nhà băng tư nhân, lãi suất của Vietcombank, VietinBank, Agribank vẫn thấp hơn đáng kể khi mức cao nhất chỉ là 6,4%, áp dụng cho các kỳ hạn 12 tháng trở lên

Giới chuyên môn dự báo lãi suất huy động vẫn có thể tăng thêm trong thời gian tới và mức 8%/năm có thể chưa phải là mức lãi suất cao nhất vào cuối năm nay.

Trong báo cáo cập nhật mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết, trước các rủi ro bất định gia tăng, mặt bằng lãi suất chịu áp lực tăng trên cả thị trường 1 và thị trường 2 ghi nhận rõ nét nhất đối với thị trường liên ngân hàng và lãi suất huy động. Có thể thấy giai đoạn này thanh khoản thị trường liên ngân hàng không còn dồi dào so với giai đoạn trước.

Tính trung bình, lãi suất huy động đã tăng 90 – 110 điểm cơ bản (0,9 – 1,1 điểm %) trong 8 tháng đầu năm, phần nào thể hiện nhu cầu thanh khoản của các NHTM đã có thay đổi đáng kể so với giai đoạn dịch bệnh. VCBS cho rằng xu hướng tăng của LSHĐ cũng được xem là phản ứng hợp lý khi mặt bằng lãi suất ở nhiều quốc gia đang trong xu hướng tăng. Nhóm phân tích dự báo mặt bằng lãi suất huy động có thể tăng 150-200 điểm cơ bản (1,5 – 2,0 điểm %) so với giai đoạn dịch bệnh, lãi suất liên ngân hàng nhìn chung sẽ cao hơn đáng kể các năm trước và khó có khả năng thấp hơn ngưỡng 4%.

Trong khi Chứng khoán KB Việt Nam cho rằng lãi suất huy động cho các kỳ hạn ngắn sẽ nhạy cảm hơn và có thể tăng từ 0,5-1% ngay trong quý IV, các kỳ hạn dài sẽ ghi nhận mức tăng cao hơn là từ 1-1,5%. Từ đó, dự báo lãi tiền gửi bình quân toàn ngành tăng mạnh 1,14 điểm % so với đầu năm, đạt 4,56%.