Kỷ niệm 11 năm ngày mất của tài tử "Bản Tình Ca Mùa Đông", So Ji Sub lặng lẽ tới mộ bạn thân giữa đêm

30/6 là ngày giỗ của tài tử "Bản Tình Ca Mùa Đông" Park Yong Ha. Đây cũng là kỷ niệm 11 năm ngày nam tài tử nổi tiếng này ra đi.

Mới đây, trên mạng xã hội các diễn đàn đồng loạt chia sẻ hình ảnh tài tử So Ji Sub - bạn thân Park Yong Ha xuất hiện trước mộ vào lúc giữa đêm 30/6. Tài tử "Giày Thủy Tinh" ngồi trước mộ bạn thân cúi đầu, trông vô cùng buồn bã.

Một nguồn tin tiết lộ rằng, sau khi rời khỏi mộ, So Ji Sub ra về với đôi mắt sưng húp vì khóc thương nhớ bạn thân. Được biết, mỗi năm cứ vào ngày này, So Ji Sub cùng đều dành khoảng thời gian vào nửa đêm để tới thăm mộ Park Yong Ha, bất kể có bận công việc thế nào.

Hình ảnh bóng lưng So Ji Sub ngồi lặng lẽ trước mộ tài tử Park Yong Ha khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Có thể thấy, tình bạn giữa So Ji Sub và Park Yong Ha vô cùng thân thiết.

Ngày 30/6 năm 2010, tài tử Park Yong Ha khiến công chúng không khỏi bàng hoàng khi treo cổ tự tử và ra đi ở tuổi 33 khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao. Sự ra đi đột ngột của anh khiến người hâm mộ, công chúng cũng như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp xót xa. Trong tang lễ của Park Yong Ha, So Ji Sub là người cầm di ảnh bạn thân với gương mặt thất thần cùng đôi mắt sưng hụp vì khóc nhiều.