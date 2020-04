Cận cảnh nhà tân hôn giá trăm tỉ đồng của So Ji Sub trong khu siêu giàu Seoul

Sáng 7/4, So Ji Sub đã khiến dư luận châu Á bàng hoàng khi thông báo đã kết hôn với bạn gái phát thanh viên Cho Eun Jung.

Tuy cặp đôi không tổ chức hôn lễ hoành tráng mà chỉ làm một bữa tiệc kín đáo mời gia đình hai bên nhưng căn nhà được cho là nơi vợ chồng So Ji Sub sẽ sinh sống sau khi kết hôn lại gây chú ý vì có trị giá "khủng".

So Ji Sub và bà xã Cho Eun Jung đã âm thầm kết hôn

Vào tháng 6/2019, So Ji Sub đã mua căn hộ này với giá 6,1 tỉ won (120 tỉ đồng). Căn hộ thuộc khu phúc hợp cao cấp nhất Seoul hiện nay - Hannam The Hill. Đây cũng là nơi rất nhiều ngôi sao hạng A của làng giải trí Hàn sinh sống như Kim Tae Hee - Bi Rain, BTS,...

Khu phức hợp siêu đắt đỏ Hannam The Hill được cho là nơi hai người sẽ bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Khu căn hộ này có hệ thống an ninh cực chặt chẽ nên rất nhiều ngôi sao chọn đây là nơi sinh sống. Thiết kế tổng thể cũng bảo đảm sự yên tĩnh và riêng tư cho từng gia đình.

Các căn hộ đều có view đẹp, thiết kế hiện đại, sang trọng.

Nội thất bên trong mỗi căn hộ cũng được thiết kế không khác gì khách sạn 5 sao.

Ngoài không gian đẹp thì khu căn hộ siêu cao cấp này cũng là nơi sinh sống lý tưởng với đầy đủ tiện ích từ vui chơi giải trí, thể thao, y tế,...

Nguồn: Naver