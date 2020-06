So Ji Sub tái xuất sau 2 tháng kể từ khi tuyên bố kết hôn, nhìn là biết tài tử "Giày Thủy Tinh" được vợ trẻ chăm sóc tốt thế nào

Mới đây, So Ji Sub đã có màn tái xuất sau 2 tháng kể từ khi tuyên bố kết hôn bằng loạt hình được chụp cho một thương hiệu do tài tử "Giày Thủy Tinh" làm đại diện.

Trong hai bức hình, So Ji Sub diện chiếc áo phông trắng kết hợp cùng quần jeans đen trẻ trung. Đặc biệt, mái tóc xoăn lại càng khiến So Ji Sub thêm phần lãng tử. Với gương mặt nam tính cộng thêm thân hình vạm vỡ khiến tài tử "Giày Thủy Tinh" trông trẻ hơn độ tuổi U50 của mình.

Đây là lần đầu tiên So Ji Sub xuất hiện sau khi tuyên bố đăng ký kết hôn cùng bạn gái kém 17 tuổi vào 2 tháng trước. Nhiều người nhận xét, dù đã kết hôn nhưng So Ji Sub vẫn giữ được phong độ điển trai và vẻ ngoài lãng tử của mình, có thể thấy tài tử "Giày Thủy Tinh" được vợ trẻ chăm sóc rất tốt.

Ngày 7/4, So Ji Sub tuyên bố việc đã chính thức đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp cùng Cho Eun Jung - bạn gái kém 17 tuổi. Cặp đôi chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với sự hiện diện của người thân trong gia đình. Thay vì tổ chức một tiệc cưới hoành tráng, cặp đôi quyết định quyên góp 50 triệu Won để hỗ trợ những người gặp khó khăn trong đợt dịch Covid-19.

