So Ji Sub: Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm với mỹ nhân "Giày thủy tinh", độc thân 21 mùa xuân đến năm 42 tuổi mới tìm được chân ái đời mình

Sáng 7/4/2020, công ty đại diện của So Ji Sub ra thông báo về việc nam tài tử đã cùng Cho Eun Jung bạn gái kém 17 tuổi đăng ký kết hôn. Do tình hình dịch bệnh nên cặp đôi đã âm thầm đi đăng ký kết hôn và chỉ tổ chức một bữa tiệc kín đáo với gia đình hai bên

Sinh năm 1977, So Ji Sub bắt đầu nổi tiếng sau khi vào vai chính Park Chul Woong trong "Giày Thủy Tinh". Thành công của bộ phim đã giúp So Ji Sub mở rộng sự nghiệp diễn xuất và góp phần đưa anh trở thành cái tên sáng giá trong dàn diễn viên thực lực của màn ảnh, trở thành sao hạng A xứ Hàn và nổi danh khắp châu Á.

Mối tình đầu khó quên

Về cuộc sống đời tư, So Ji Sub từng được xem là người đàn ông "độc thân hoàng kim" khi trải qua 21 năm liền không hề có tin tức hẹn hò nào xảy ra. Nam tài tử chỉ công khai việc hẹn hò duy nhất một lần với bà xã hiện tại là phát thanh viên đài SBS Cho Eun Jung. Tuy nhiên, trước khi đến với bà xã kém 17 tuổi, So Ji Sub từng trải qua mối tình đầu sâu đậm với nữ diễn viên "Giày Thủy Tinh" Kim Hyun Joo nhưng cả hai chưa từng công khai mà chỉ âm thầm bên nhau rồi chia tay không ai hay biết.

Thực tế, So Ji Sub và Kim Hyun Joo từng hẹn hò trong bí mật từ trước khi tham gia dự án truyền hình đình đám "Giày Thủy Tinh". Theo nhiều nguồn tin, So Ji Sub và Kim Hyun Joo yêu nhau từ khi cả hai mới chập chững bước chân vào nghề. Họ phải lòng nhau khi cùng đóng chung một bộ phim sitcom vào năm 1998. Giai đoạn yêu nhau say đắm, cặp đôi cùng lên đường du lịch đến Philippines.

Họ công khai mối quan hệ với gia đình 2 bên, So Ji Sub còn không ngần ngại dẫn theo Kim Hyun Joo đến dự lễ cưới của chị gái. Điều này chứng tỏ cặp đôi vô cùng nghiêm túc với tình yêu này. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin cho hay, gia đình của cả hai không hề tán thành việc họ thành đôi nên chuyện hẹn hò diễn ra vô cùng khó khăn.

Sau khi có được một vài thành tựu trong sự nghiệp, So Ji Sub và Kim Hyun Joo bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Xa mặt cách lòng là điều không thể tránh khỏi, cuối cùng tình yêu của họ không thể vượt qua thử thách, đành phải nói lời chia tay. Nhiều năm về sau So Ji Sub cho biết, anh vẫn nghĩ về tình đầu nhưng không muốn quay lại vì "cảm xúc đã chết một lần, quay lại sẽ không còn nguyên vẹn nữa".

21 năm độc thân cho tới khi gặp chân ái

So Ji Sub từng thú nhận, bản thân khi còn trẻ luôn muốn kết hôn sớm và chưa từng nghĩ sẽ sống độc thân lâu tới vậy. "Tôi không phải là kiểu người dễ dàng tiếp cận phụ nữ trước", So Ji Sub chia sẻ lý do rất ít tin đồn hẹn hò. Nam tài tử chỉ dính tin đồn hẹn hò duy nhất hai lần với nữ diễn viên Han Ji Min và Joo Yeon (thành viên nhóm nhạc After School). Tuy nhiên, tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, bản thân So Ji Sub thừa nhận: "Tôi không thể hẹn hò bừa bãi. Tôi hy vọng sẽ gặp được người ở bên tôi suốt đời. Đã trôi qua một quãng thời gian dài kể từ khi tôi hẹn hò cùng ai đó. Tôi muốn được yêu. Nếu gặp đúng người, tôi sẽ kết hôn".

Nam tài tử "Giày Thủy Tinh" cũng thẳng thắn chia sẻ về quan điểm tiến tới hôn nhân của mình khi cho hay bản thân muốn được hẹn hò và khi hẹn hò, anh cũng muốn mình cùng bạn gái có thể quen nhau 1 năm mới chính thức về chung nhà. Dường như đây chính là điều anh cùng bà xã hiện tại - phát thanh viên Cho Eun Jung đã làm khi hôm nay (7/4) cả hai tuyên bố kết hôn sau gần đúng 1 năm chính thức công khai hẹn hò. Chẳng hề có lễ cưới rình rang nào được tổ chức, thay vào đó cặp đôi quyết định quyên góp 50 triệu won (1 tỷ VNĐ) để hỗ trợ giáo dục trẻ em trong mùa dịch bệnh.

Cặp đôi chính thức công khai hẹn hò vào tháng 5/2019 sau khi bị Dispatch khui ảnh cùng nhau có buổi tối lãng mạn tại một quán cà phê ở Hannamdong, Seoul. Trong đó, nam diễn viên Giày thủy tinh ân cần vào quán mua cà phê cho bạn gái. Sau đó, họ vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

Cho Eun Jung sinh năm 1994, tốt nghiệp khoa múa của Đại học nữ Ewwha, Hàn Quốc. Cặp đôi quen biết với nhau từ tháng 4/2018, khi Cho Eun Jung là người thực hiện cuộc phỏng vấn hai diễn viên chính phim "Be with you" là Son Ye Jin và So Ji Sub cho đài SBS.

Khi cả hai công khai hẹn hò, nhiều người mới ngẫm lại câu trả lời trước đây của So Ji Sub về hình mẫu bạn gái lý tưởng. "Tôi thích những cô gái có đôi chân đẹp. Tôi thích cô ấy có mái tóc dài và cao khoảng 1,68 m", phải chăng đây là một trong những yếu tố tiên quyết giúp Cho Eun Jung lọt vào mắt xanh của So Ji Sub - người đàn ông "độc thân hoàng kim" của Kbiz.