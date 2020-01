Màn tái xuất của Kim Soo Hyun trong "Crash Landing On You": Leo thẳng top 1 Naver với tạo hình điệp viên giả ngốc

Chưa bàn tới kết thúc của Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) cùng những tình tiết sầu thảm về mối tình ngang trái của Jung Hyuk (Hyun Bin) và Se Ri (Son Ye Jin), sự xuất hiện của Kim Soo Hyun với tạo hình điệp viên trong tập 10 Crash Landing On You đã khiến người hâm mộ vỡ òa.

Trái với loạt thuyết âm mưu khi đồn đoán "cụ giáo" sẽ xuất hiện với vai trò điệp viên Bắc Hàn, mặc quân phục cực ngầu, Kim Soo Hyun đã tái hiện lại hình ảnh chàng điệp viên giả ngốc huyền thoại trong bộ phim Secretly Greatly từng được lên sóng vào năm 2013.

Kim Soo Hyun tái hiện lại hình ảnh chàng điệp viên giả ngốc trong Secretly Greatly từng được lên sóng vào năm 2013.

Vẫn bộ đồ xanh ấn tượng với mái tóc dài của kẻ ngốc khu phố nhỏ ngày ấy cùng loạt hành động gây "mất hình tượng" cực mạnh, Kim Soo Hyun đã xuất hiện như một vị thần trước mắt dàn quân nhân cấp dưới của Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) tại Nam Hàn.



Ngay sau khi tập 10 Crash Landing On You lên sóng, thay vì từ khóa Crash Landing On You hay tên của dàn diễn viên chính như Hyun Bin và Son Ye Jin lên top tìm kiếm, Secret Grealty và Kim Soo Hyun mới là từ khóa hot nhất hiện khi lần lượt chiếm giữ top đầu tìm kiếm trên Naver.

Secret Grealty và Kim Soo Hyun lần lượt chiếm đóng vị trí số 1 và 2 sau khi tập 10 Crash Landing On You lên sóng.

Theo như tiết lộ của nhà sản xuất, vai diễn của Kim Soo Hyun có tên Won Ryu Hwan - một điệp viên Bắc Hàn được triển khai đến Nam Hàn để bảo vệ 5 chàng quân nhân cấp dưới của Jung Hyuk khi họ có nhiệm vụ tham gia đại hội thể thao tại đây.

Như vậy trong các tập phát sóng tới đây, khán giả sẽ được thưởng thức vai diễn của Kim Soo Hyun sau màn xuất hiện chớp nhoáng ở tập 10 Crash Landing On You.

Đón xem những diễn biến tiếp theo của Crash Landing On You phát sóng vào 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.