"Crash Landing On You" tập 13 và 14: Kẻ thù của Hyun Bin hãm hại Son Ye Jin bất tỉnh phải nhập viện?

Chỉ còn 4 tập nữa Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) sẽ chính thức kết thúc. Sự tò mò của khán giả hướng tới bộ phim đang sục sôi trên khắp các trang mạng xã hội.

Với diễn biến về cuộc đối đầu căng thẳng giữa Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) và Jo Chul Kang (Oh Man Seok), Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và người anh trai lúc nào cũng muốn giành quyền thừa kế, cùng hàng loạt cuộc đối đầu bên lề khác, 4 tập còn lại của Crash Landing On You khiến người xem vô cùng trông ngóng.

Để đáp lại sự chờ đợi đó, mới đây nhà sản xuất cũng đã tiết lộ trên Netflix diễn biến của tập 13 và 14 sẽ được phát sóng vào cuối tuần này.

Netflix tiết lộ diễn biến tập 13 và 14 sẽ được phát sóng vào ngày 8 - 9/2.

Theo đó ở trong 13 phát sóng vào tối mai (8/2), khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến những ngày tháng hạnh phúc của bộ đôi Jung Hyuk - Se Ri và biệt đội F5 trên đất Nam Hàn trước khi những chàng quân nhân phải buộc lòng quay về Bắc Hàn. Ngoài ra, Jo Chul Kang vẫn là mối đe dọa đối với Se Ri khi trong tập này, hắn ta sẽ tiếp tục ấp ủ kế hoạch mới nhằm lấy mạng của cô.

Trong tập 13, Se Ri tiếp tục "bao nuôi" dàn quân nhân Bắc Hàn, cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười.

Jo Chul Kang ấp ủ kế hoạch hãm hại Se Ri thêm một lần nữa.

Đặc biệt ở trong tập 14, Se Ri sẽ gặp một biến cố và nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Lần này, Jung Hyuk chính là người đã túc trực và chăm sóc cô. Bên cạnh đó, gia đình Se Ri lại có biến khi những người anh trai tiếp tục tranh giành quyền thừa kế.

Ngoài ra, chuyện tình của cặp đôi phụ Seo Dan (Seo Ji Hye) và Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun) sẽ có nhiều biến chuyển đầy thú vị.

Như vậy nhiều khả năng trong tập 13 và 14 tới đây, Se Ri sẽ tiếp tục bị Jo Chul Kang hãm hại sau lần truy sát dưới hầm xe nhưng may mắn được Jung Hyuk giải cứu?

Cặp "oan gia" Seo Dan (Seo Ji Hye) và Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun) tiếp tục có tiến triển về tình cảm.

Đừng bỏ lỡ Crash Landing On You sẽ được phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.