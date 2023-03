Kim Go Eun và tình cũ Son Ye Jin đóng cảnh yêu như thật trong phim 16+

Kim Go Eun và Jung Hae In yêu đương hơn 10 năm trong Lắng nghe giai điệu tình yêu

Lần đầu gặp định mệnh của đời mình, bạn cảm thấy thế nào? Hồi hộp, phấn khích, vui mừng hay là gì khác? Với Mi Soo (Kim Go Eun), lần đầu gặp Hyun Woo (Jung Hae In), cô đã cảm thấy sợ.

Họ chạm mặt nhau vào một ngày bình thường của năm 1994, Hyun Woo bước vào cửa hàng của Mi Soo và hỏi mua món ăn gì đó từ đậu nành. Anh mặc đồng phục học sinh, nhưng bằng cách nào đó, Mi Soo cùng với chị cô vẫn đoán được rằng chàng trai này vừa được thả ra từ trại giáo dưỡng.

Kim Go Eun hợp tác cùng Jung Hae In trong Lắng nghe giai điệu tình yêu - nguồn: Netflix

Dù sợ là thế, tuy nhiên chị em họ vẫn đồng ý để anh phụ giúp ở cửa hàng và mối duyên của họ bắt đầu từ đây. Hyun Woo là một anh chàng đẹp trai, xốc vác và mang trong mình nhiều nỗi niềm dù còn rất trẻ.

Mọi việc bắt nguồn từ một vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của bạn học Hyun Woo. Từ thầy cô, bạn bè cho đến người thân của nạn nhân, chẳng một ai tin rằng Hyun Woo vô tội. Điều đó khiến cho anh phải sống với mặc cảm tội lỗi trong suốt nhiều năm. Hyun Woo nói rằng cuộc đời anh chẳng có mấy kỷ niệm đẹp, và những ngày được ở cạnh chị em Mi Soo là một trong số đó.

Lắng nghe giai điệu tình yêu mang tới cho khán giả một câu chuyện tình yêu đẹp đẽvà đong đầy cảm xúc - nguồn: Netflix

Hyun Woo và Mi Soo nhanh chóng cảm mến nhau. Có lẽ, chính họ cũng chẳng biết cảm xúc yêu đương bắt đầu nhen nhóm từ bao giờ. Đó có thể là lúc hai người cùng ngồi ngắm mưa hay khi họ cùng nhau trang trí cây thông vào ngày Giáng sinh.

Dẫu vậy, mọi thứ không hề dễ dàng với cặp đôi này. Lắng nghe giai điệu tình yêu được đặt vào bối cảnh trải dài từ năm 1994 đến năm 2005. Trong khoảng thời gian này, một sự kiện cực lớn đã xảy ra tại Hàn Quốc, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế 1997.

Tình yêu của Mi Soo và Hyun Woo đẹp như trong thơ, nhưng rốt cuộc, nó cũng chẳng thoát khỏi vòng xoáy thời cuộc. Hơn 10 năm kể từ khi quen biết cho đến lúc yêu, thời gian họ được hạnh phúc bên nhau chẳng là gì so với khoảng thời gian xa cách. Nhưng thật tốt khi mà trái tim họ mãi chỉ hướng về người kia.

Những khung hình đẹp như mơ trong Lắng nghe giai điệu tình yêu - nguồn: Netflix

Cặp đôi chính diễn như không diễn

Trong làng điện ảnh xứ Hàn, Kim Go Eun và Jung Hae In đều là những cái tên không chỉ sở hữu ngoại hình rất 'sáng' mà còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Thời điểm đóng Lắng nghe giai điệu tình yêu, sự nghiệp của cả hai đều đã bắt đầu bước vào độ chín. Chính vì vậy, không bất ngờ khi họ đã cùng nhau mang tới cho khán giả những thước phim rất đẹp.

Jung Hae In đã khắc họa được những nét tính cách khác nhau của nhân vật Hyun Woo trong từng giai đoạn phim. Ban đầu, đây là một chàng trai sống với nỗi tuyệt vọng. Sau đó, anh ta bắt đầu tìm thấy niềm vui và sự hạnh phúc khi ở cạnh Mi Soo. Thế nhưng khi biến cố ập đến, anh lại nhiều lần phải đối diện với sự đau khổ, bất lực.

Nhờ vai Hyun Woo, Jung Hae In đã được chọn là Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Đại chung lần thứ 56 - nguồn: Netflix

Ở chiều ngược lại, Kim Go Eun cũng thể hiện quá tốt vai Mi Soo. Cảm giác hồi hộp của Mi Soo khi lần đầu ngỏ lời mời Hyun Woo ở lại phòng mình, sự ngại ngùng khi cô trao cho anh nụ hôn đầu tiên, nỗi tức giận khi thấy người chị của mình phải sống khổ sở,... tất cả đều được Kim Go Eun mang tới một cách hết sức chân thật, trọn vẹn.

Dù là ở những phân đoạn Mi Soo và Hyun Woo hạnh phúc bên nhau hay là khi cả hai cãi vã, chia xa vì xung đột, Kim Go Eun cùng với Jung Hae In luôn có rất nhiều 'phản ứng hóa học' với nhau. Nhìn chung, cả hai đều đã làm quá tốt trong Lắng nghe giai điệu tình yêu. Chính vì thế mà Kim Go Eun đã được đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Chunsa 2020, còn Jung Hae In đã được chọn là Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Đại chung lần thứ 56.

Mọi thứ đều chỉn chu nhưng kịch bản lại là điểm trừ đáng tiếc

Diễn xuất của Kim Go Eun và Jung Hae In quá xuất sắc, đáng tiếc là kịch bản phim lại không quá chỉn chu - nguồn: Netflix

Không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất của Kim Go Eun và , bộ phim còn làm tốt trong việc tái hiện lại khung cảnh của những năm 90 với những công nghệ hoài cổ như đài phát thanh, máy tính với màn hình dày cộp sử dụng Windows 95 hay điện thoại nắp gập. Ngoài ra, cần phải dành thêm những lời khen cho phần âm thanh khi mà những bản nhạc được sử dụng trong phim rất hay và mang chất lãng mạn cổ điển.



Lắng nghe giai điệu tình yêu có nhiều điểm đáng khen, nhưng rất đáng tiếc, kịch bản lại chẳng nằm trong số đó. Những mâu thuẫn dẫn đến việc cặp đôi chính rời xa nhau được xây dựng chưa tới. Điều này khiến người xem lấn cấn và tự đặt ra câu hỏi rằng: Rõ ràng họ còn cách để giải quyết vấn đề sao lại chọn rời xa?

Dù chưa thực sự hoàn hảo nhưng Lắng nghe giai điệu tình yêu vẫn là một bộ phim đáng xem - nguồn: Netflix

Tóm lại, xét tổng thể thì đây vẫn là một bộ phim ổn với mục đích giải trí. Thế nhưng tất nhiên, điều này chỉ đúng nếu bạn không phải người quá khắt khe về mặt nội dung.