Không phải Lee Min Ho, Kim Go Eun hẹn hò cầu thủ quyền lực Son Heung Min?

Trên mạng xã hội Hàn Quốc hiện đang rộ lên tin đồn nữ diễn viên Kim Go Eun hẹn hò với cầu thủ đắt giá nhất châu Á Son Heung Min. Netizen đã soi được Kim Go Eun theo dõi tài khoản Instagram riêng tư của Son Heung Min, cặp đôi được cho là cùng đăng tải lovestagram lên tài khoản bí mật.

Trong khi đó, tài khoản chính thức của đội trưởng Đội tuyển Hàn Quốc công khai "thả tim" ảnh của Kim Go Eun đến 2 lần. Trong số các bức ảnh trên Instagram của nhiếp ảnh gia Hong Jang Hyun, ảnh Kim Go Eun là ảnh sao nữ duy nhất Son Heung Min bấm nút like, thậm chí anh còn làm điều đó đến 2 lần. Những chi tiết này khiến cư dân mạng cho rằng 2 ngôi sao đình đám đang hẹn hò.

Son Heung Min công khai "thả tim" ảnh của Kim Go Eun tới 2 lần

Bài đăng "bóc" lovestagram của cặp đôi nhận được lượt tương tác lớn

Đến chiều ngày 20/12, công ty quản lý của Kim Go Eun là BH Entertainment đã chính thức lên tiếng về thông tin này. Theo đó, tin đồn Kim Go Eun và Son Heung Min hẹn hò hoàn toàn sai sự thật.

Công ty quản lý của Kim Go Eun lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò

Son Heung Min sinh năm 1992, là cầu thủ đắt giá nhất châu Á. Anh hiện đang chơi ở CLB Tottenham Hotspur tại Anh và là đội trưởng Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Anh từng hẹn hò với Yoo So Young (cựu thành viên After School), Minah (Girl's Day) và vướng nghi vấn tình cảm với Jisoo (BLACKPINK). Trong khi đó, Kim Go Eun sinh năm 1991, cô từng có mối tình với tài tử hơn 17 tuổi Shin Ha Kyun và vướng tin đồn "phim giả tình thật" với nam thần Lee Min Ho.

Gần đây nhất, Son Heung Min vướng nghi vấn hẹn hò Jisoo (BLACKPINK)

Còn Kim Go Eun được cho là "phim giả tình thật" với Lee Min Ho

Nguồn: Koreaboo