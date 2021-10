Làn da Kim Go Eun vẫn căng bóng dù đã 30, có 4 tips đơn giản 80% các chị em đều bỏ qua

"Cô dâu yêu tinh" Kim Go Eun vẫn ghi dấu trong lòng khán giả với hình ảnh trong sáng, ngọt ngào pha lẫn vẻ thú vị, đáng yêu. Điều đáng nói, dù năm nay vừa tròn 30 tuổi nhưng Kim Go Eun vẫn có thể hóa thân ngon ơ vào những vai diễn nữ sinh trẻ trung đến gái đôi mươi cũng phải ghen tị. Và bí quyết duy trì làn da tươi trẻ, ngừa lão hóa của Kim Go Eun phụ thuộc nhiều vào cách mà cô chăm sóc da. Cùng xem Kim Go Eun chăm sóc da thế nào mà đỉnh thế.

1. Đắp mặt nạ hàng ngày

Trong chương trình truyền hình "Happy Together", Kim Go Eun từng chia sẻ do công việc đóng phim truyền hình bận rộn nên cô ấy thường xuyên trang điểm đậm và tẩy trang rất nhiều, vô tình, điều này khiến da có xu hướng khô và thô sần hơn. Để giải cứu làn da, cô sẽ tìm đến những phương pháp cấp ẩm sâu, đắp mặt nạ 1 lần/ngày. Việc đắp mặt nạ sẽ giúp da có thời gian phục hồi, mềm mại và căng bóng, xoa dịu các cơ và cải thiện độ đàn hồi của làn da. Kim Go Eun cũng chia sẻ cô thường ưu tiên chọn những loại mặt nạ ban đêm có chứa axit hyaluronic hoặc ceramide, đây là những thành phần dịu nhẹ, không gây kích ứng mà cấp ẩm và bảo vệ da hiệu quả.

2. Uống ít nhất 2L nước và trà lúa mạch mỗi ngày

Việc uống đủ nước có vai trò vô cùng quan trọng để cơ thể và làn da khỏe mạnh. Với Kim Go Eun, cô luôn cố gắng uống đủ 2L nước lọc và trà lúa mạch mỗi ngày. Nữ diễn viên chia sẻ cách này giúp bổ sung độ ẩm, thúc đẩy tuần hoàn máu, thanh lọc cơ thể; từ đó về lâu về dài sẽ giúp da khỏe đẹp, hạn chế sự hình thành nếp nhăn lão hóa.

3. Mang theo thanh dưỡng ẩm

Nếu bạn đã từng nghe đến thanh lăn chống nắng thì bạn có thể dễ dàng hình dung thanh dưỡng ẩm cũng có thiết kế y hệt như vậy. Sản phẩm tập trung vào các thành phần dưỡng ẩm và làm dịu da, khi dùng bạn chỉ cần xoa đều thanh dưỡng ẩm lên da là đã mang đến hiệu quả y như khi dùng kem dưỡng ẩm. Với nữ diễn viên bận rộn như Kim Go Eun, cô luôn mang theo 1 thanh dưỡng ẩm nhỏ xinh trong túi xách để dễ bề tút tát làn da mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên ở Việt Nam, thanh dưỡng ẩm chưa được bày bán phổ biến nhưng bạn cũng có thể thủ sẵn 1 hũ kem dưỡng ẩm mini để dễ dàng cấp ẩm nhanh gọn như Kim Go Eun.

3. Ăn chậm và ăn nhiều rau

Chế độ ăn cũng có vai trò quan trọng với nhan sắc và vóc dáng. Trong bữa ăn, Kim Go Eun thường tập trung vào những loại rau, hạt, ức gà. Cô nhấn mạnh việc ăn rau sẽ giúp cung cấp vitamin và tạo cảm giác nhanh no. Ngoài ra, cô thường ăn những miếng nhỏ và nhai chậm để tạo cảm giác no lâu, giúp giữ dáng hiệu quả.

4. Tập thể dục hàng ngày

Dù bận rộn nhưng Kim Go Eun luôn cố gắng để dành thời gian tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày. Các động tác thể dục giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc hơn và đồng thời còn giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường trao đổi chất khiến da dẻ hồng hào.