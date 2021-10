Kiện tướng thể hình từng đại chiến thuốc giảm cân, đai nịt bụng tiết lộ bị "chơi xấu" sau khi lên Shark Tank gọi vốn, bày tỏ quan điểm đặc biệt về một người có thể hình đẹp!

Liên hệ với Phan Bảo Long sau khi đọc xong quyển sách "Bye Béo để hạnh phúc" do chính anh là người chấp bút. Quyển sách có đề một lời nhắc nhở từ chính tác giả rằng: "Dù có đang đi trên hành trình nào, thì điều quan trọng nhất với chúng ta vẫn là hạnh phúc".

Gây ấn tượng tại Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank khi "dẫn dụ" thành công cả 5 nhà đầu tư chốt deal LMS – Start up về giảm cân do chính mình thành lập từ năm 2019, cái tên Phan Bảo Long liên tục nhận được nhiều sự chú ý. Lần đầu Phan Bảo Long được biết đến nhiều nhất là trên mạng xã hội TikTok, anh thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về phương pháp giảm cân y khoa 30% vận động, 70% dinh dưỡng, "kiện tướng thể hình" sinh năm 88 lúc bấy giờ rất bất ngờ khi đạt hơn 800 nghìn lượt theo dõi cộng với hàng chục triệu luợt thích chỉ trong một thời gian ngắn.

Điều gì đã làm Phan Bảo Long trở thành tâm điểm của sự chú ý? Trong bài viết này, Bảo Long đồng thời cũng bày tỏ quan điểm về một hình mẫu đẹp, theo anh đó không đơn giản chỉ dựa vào sự đánh giá qua vẻ bề ngoài!

Phan Bảo Long (1988), Cựu giảng viên bộ môn Hóa sinh, Khoa Y dược, Trường Đại học Tây Nguyên. Từng gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng như được cấp bằng chứng nhận từ SKLZ, Trigger Point, YBell, Tapping; HCV hệ A 70 kg Cúp CLB toàn quốc; HCB hệ B 70 kg Cúp CLB toàn quốc; HCV đôi nam nữ Cúp CLB toàn quốc; 1 HCB, 1HCĐ Giải nam cổ điển Quốc gia. Top 4 bodybuilding Đông Nam Á; Top 5 cổ điển thế giới; Danh hiệu kiện tướng thể hình quốc gia.



Theo anh, điều gì đã khiến anh được các Shark cũng như những người xem chương trình ủng hộ sau khi xuất hiện tại Shark Tank?

Trước khi mình lên tại Shark Tank, mình đã có niềm tin rằng chắc chắn sẽ có Shark đầu tư bởi mô hình “Giảm béo chuẩn Y khoa”, đó là một mô hình mới về sức khỏe, đem lại rất nhiều giá trị cho cộng đồng. Bằng chứng là qua 1 năm thử nghiệm và phát triển mô hình đã mang lại rất nhiều kết quả tích cực cho khách hàng, 2 trường hợp Mạo Vũ và Thuận Vũ mình đưa lên chương trình là một minh chứng cho hàng nghìn trường hợp khác bên mình đang chăm sóc.

Và một phần may mắn nữa là mình xuất thân là nghề giảng dạy cùng với việc chuẩn bị kỹ càng trước khi lên sóng nên phần thuyết trình của mình về mô hình đã truyền cảm hứng tốt cho nhiều người xem. Thật bất ngờ là có cả 5 nhà đầu tư cùng đầu tư một lúc, đó cũng là niềm vui, hạnh phúc và cũng là thách thức cho bản thân mình và cả đội nhóm.

Hiệu ứng mà anh nhận được sau khi tham gia Shark Tank thì thế nào?

Sau khi gọi vốn Shark Tank thành công mình nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng về mô hình. Và chợt nhận ra ở ngoài kia có rất nhiều người đang có nhu cầu thay đổi hình thể, sức khỏe chính bản thân mình nhưng họ không biết phải làm sao. Những ngày gần đây, đội ngũ đang làm việc hết công suất để có thể phản hồi sớm nhất cho khách hàng. Bên cạnh những mối quan tâm của cộng đồng cũng không ít những phản hồi tiêu cực diễn ra, những nhãn hàng cố tình làm để hạ thấp uy tín của công ty và mình.

Chắc các bạn biết hồi cuối năm 2020 mình có một cuộc chiến nảy lửa với một vài nhãn hàng. Trước những phản hồi tiêu cực như vậy mình cảm thấy rất bình thường và không quan tâm. Giờ suy nghĩ của mình chỉ xoay quanh việc làm sao để mô hình phát triển, làm sao để đem lại giá trị nhiều nhất cho khách hàng.

Thời điểm dịch bệnh bùng phát căng thẳng, LMS phải chuyển từ hình thức huấn luyện offline sang online, điều này có khiến các huấn luyện viên và anh gặp khó khăn?

Với tình hình dịch bệnh hiện nay thì việc thay đổi cách thức vận hành của một mô hình đó là điều phải làm để có thể thích ứng được với thời gian hiện tại. Mình không cảm thấy khó khăn khi chuyển đổi như vậy mà mình thấy may mắn khi mình chuyển đổi sớm trước khi tình hình dịch bệnh diễn ra.

Lúc đầu tư duy của mình là ở thành phố có phòng tập, có huấn luyện viên vậy những người mong muốn thay đổi hình thể ở nông thôn hay vùng sâu vùng xa thì họ phải làm gì? Nó đã khiến mình trăn trở rất nhiều. Mình cùng cộng sự sau đó đã quyết định xây dựng mô hình huấn luyện online và thật hạnh phúc khi đã có rất nhiều người ủng hộ và tham gia vào mô hình!

Được biết, anh từng mắc 2 bệnh lý là sốt rét ác tính và viêm gan B mãn tính không thể vận động nặng, hãy chia sẻ một chút về điều này nhé!

Trước kia mình sống ở Nghệ An cùng ông bà. Ba mẹ đi kinh tế nên lên Daklak. Khi ở cùng ông bà, mình bị mắc bệnh sốt rét ác tính, điều trị ngoài quê lúc đó chỉ là thuốc Nam. Ông ngoại tìm cách đưa mình vào Tây Nguyên, nơi này thời điểm đó sốt rét phổ biến và thuốc điều trị cũng vậy. Mình được điều trị sốt rét trong 2 tuần, phải tiêm Quinine, nhớ khi đó gan và lách mình sưng rất to, phải nằm úp ngực để 1 cái gối, dưới đùi để 1 cái gối, cái bụng mình võng ở giữa, vì khi nằm ngửa mình không thở được. May mắn khi điều trị 15 ngày, ngày nào mẹ và ba cũng thay phiên nhau cõng mình ra bệnh xá để tiêm thuốc, bụng mình xẹp lại và dần tiêu diệt được ký sinh trùng sốt rét.

Khi hết sốt rét mình được sống cùng bố mẹ ở Daklak. Lên năm lớp 6, mình và cả gia đình đi xét nghiệm Virus Viêm Gan B để tiêm ngừa. Lúc ấy, cả gia đình chỉ mình và anh trai bị dương tính với Virus Viêm Gan B. Thêm một lần nữa, mình đi điều trị Viêm Gan B tại Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thế là hành trình của mình với việc điều trị bệnh Viêm gan B mãn tính cùng anh trai kéo dài đến bây giờ. Cũng gặp khó khăn và tốn kém tiền của ba mẹ để dành. Nhưng có một việc mà khiến mình nhớ đến tận bây giờ, đó là lời nói của bác sĩ:

“Viêm gan B mãn tính này có nguy cơ phát triển thành xơ gan và ung thư gan”.

Bác sĩ dặn dò đủ thứ, không được lao động nặng, dùng thuốc phải cẩn thận đến chức năng gan, không ăn quá nhiều trứng, đồ uống có cồn. Vậy là từ đó mình ý thức được việc bản thân phải sống chung với căn bệnh của mình một cách khoẻ mạnh nhất, cho đến tận bây giờ...

Sau đó, anh trở thành giảng viên y khoa nhỉ? Vậy mình đã bắt đầu làm một vận động viên thi đấu chuyên nghiệp như thế nào với căn bệnh mãn tính?

Từ 2011, mình đã bắt đầu có duyên với thi đấu nhưng đến tận 2013 mới có huy chương đầu tiên. Sau đó đến 2015 mình mới thay đổi tư duy, nhận ra việc thi đấu giúp mình rèn luyện "Thân" từ đó là nền tảng rèn luyện "Tâm & Trí".

Năm 2018 thì mình may mắn được gặp được huấn luyện viên là người Canada, ông ấy dạy mình rất nhiều về dinh dưỡng, sự khắc nghiệt nhất từ trước tới giờ và mình học hỏi được rất nhiều từ khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp, với những sự đánh đổi về thời gian cũng như sự khó khăn của nó.

Những bệnh lý mà các học viên của anh thường gặp khi bị béo phì là gì? Anh có nhận xét gì về những bệnh lý này, đó là yếu tố khách quan hay chủ quan?

Anh đã từng tạo ra những cuộc "đại chiến" thuốc giảm cân, đai nịt bụng trên TikTok, điều gì đã khiến anh tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên Tiktok về vấn đề giảm cân của chị em phụ nữ?

Vốn dĩ cơ bản mọi việc chỉ xuất phát từ những câu hỏi và trả lời thắc mắc của đại đa số mọi người và xuất phát từ việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Mình chỉ đơn giản là nói lên những điều mình cho là đúng dựa trên những kiến thức và trải nghiệm mình đã tích lũy được.

Anh nghĩ gì về các phương pháp keto, fasting mà hiện được rất nhiều người ưa chuộng và áp dụng?

Long nghĩ đó là những phương pháp có nguyên tắc, và ai đọc cũng có thể áp dụng, chính vì vậy người áp dụng tự quan sát hiệu quả và cũng như những tác động mà phương pháp này mang lại, vậy mỗi người có mỗi thông số khác nhau về giới tính, chỉ số BMi, chuyển hoá, bệnh lý, thói quen, công việc,... nó sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến việc áp dụng chung cho nguyên tắc của phương pháp đó. Vì thế sẽ có người phù hợp người không.

Tại sao nhiều người áp dụng vì đơn giản là có thể tìm kiếm trên mạng internet và nó miễn phí. Còn với Long giảm cân hay giảm mỡ nó liên quan đến chuyển hóa của cơ thể, nó cần được theo dõi, đánh giá, cá nhân hoá nữa nếu người đó có rối loạn chuyển hoá liên quan đến bệnh lý thừa cân và béo phì.

Chia sẻ một chút về phương pháp "Giảm béo chuẩn y khoa", anh đã bắt đầu tìm ra phương pháp này ra sao? Và vận dụng nó như thế nào?

Từ khi có những công việc đầu tiên tại bệnh viện, mình quan sát được rằng các bệnh nhân bệnh chuyển hoá (Đái tháo đường, Gout, Tim mạch…) đều được cho thuốc về và ít được chú ý đến chế độ dinh dưỡng và vận động.

Trên toa thuốc luôn có lời dặn: "Khi dùng thuốc phải kiêng ăn cái này, ăn thêm cái kia, nên có thói quen tốt như vận động thể dục". Nhưng rõ ràng bệnh nhân sẽ không biết cách ăn gì cụ thể và vận động thì vận động ở đâu?

Và cũng như mình, mình đã tự tìm ra cho mình dinh dưỡng phù hợp và vận động cho chính mình dựa trên kiến thức mình học được từ khi giảng dạy sinh viên cộng với việc tự học. Mình thấy được rằng thừa cân, béo phì là nguyên nhân của rất nhiều bệnh lý. Vậy là mình quyết định nghỉ ở trường đại học tìm ra mô hình "Giảm béo chuẩn Y khoa" để phục vụ nhóm bệnh nhân thừa cân, béo phì và mắc những bệnh lý chuyển hoá kèm theo.

Anh nghỉ việc để nghiên cứu một phương pháp giảm cân? Wow!

Đúng đấy. Đến bây giờ mình vẫn cho đấy là quyết định đúng đắn khi LMS cực kỳ thành công và mình đã có hơn 2000 học viên.

Công thức giảm cân: 30% đến từ vận động, 70% đến từ dinh dưỡng của anh vướng phải không ít ý kiến trái chiều, có người còn cho đó là thiếu khoa học vì vận động tác động tới cơ thể gấp 3 lần việc nhịn ăn, anh chia sẻ như thế nào về điều này?

Đầu tiên mình muốn nói rằng không có nhịn ăn ở đây, quan điểm nhịn ăn để giảm béo là hoàn toàn sai lầm. Điều này mình đã nói rất nhiều trên TikTok, trên các chương trình Workshop và Sách Bye Béo.

Hiểu 30% vận động, 70% dinh dưỡng là như thế nào. Vì 30% hiệu quả của việc giảm béo đến từ tập luyện, mặc dù ảnh hưởng ít đến kết quả nhưng lại là một mấu chốt lớn, giống như cánh cửa để đi vào giải phóng tiềm năng của 70% còn lại. Vậy nên nhất thiết không được bỏ qua vai trò của luyện tập.

Dinh dưỡng trong chế độ ăn LMS không chỉ giải quyết vấn đề cân nặng trên việc chênh lệch năng lượng nạp và sử dụng mà còn giúp giải quyết vấn đề cân nặng của bạn thông qua chuyển hóa.

Trong hơn 2.000 học viên của anh, đã có ai thất bại khi giảm cân? Điều quyết định sự thành công hay thất bại của họ là gì, theo anh? Có những trường hợp nào cá biệt?

Có một vài trường hợp không thành công, khi họ không đi theo đúng lộ trình. Khi đồng hành cùng Ban huấn luyện của bọn mình thì mình cam kết 100% có kết quả.

Lộ trình này là tổng hợp kiến thức 13 năm học tập, làm việc và thi đấu chuyên nghiệp của mình cũng như kết hợp với 2 Co-Founder là Bác sĩ và đội nhóm y khoa. Mình rất tự tin. Thành bại ở đây phụ thuộc vào việc học viên có nghiêm túc theo lộ trình hay không. Mà lộ trình bên mình cũng hoàn đơn giản, ăn và chế biến rất nhanh, luyện tập với bất kỳ hình thức vận động nào như đi bộ, chạy, đạp xe, tennis, golf, yoga…. không nhất thiết là gym.

Theo anh, thể hình của một người quan trọng như thế nào?

Ngoại hình đối với một người giống như là một nguồn vốn sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong cuộc sống, khỏe hơn, cuốn hút hơn, có nhiều cơ hội hơn. Đối với cá nhân mình một phần nhờ vào ngoại hình mà mình dễ gây ấn tượng tốt và kết nối với mọi người.

Một người phụ nữ có ngoại hình như thế nào thì được gọi là đẹp và một người đàn ông có thể hình như thế nào thì được ca ngợi?

Một người phụ nữ hay đàn ông có ngoại hình đối với cá nhân mình nó ở 3 khía cạnh, thân, tâm, trí. Thân thể nó là nền tảng quan trọng để nó chứa đựng được một tâm hồn đẹp, một trí tuệ minh mẫn.

Bạn cần xây dựng cho mình một thói quen tốt từ ăn uống, vận động để cơ thể bạn luôn khoẻ mạnh. Hãy hòa quyện 3 yếu tố này lại để tạo thành một thể thống nhất.

Để có một ngoại hình đẹp thì cần duy trì chế độ ăn kiêng trong bao lâu, theo anh?

Điều này tùy thuộc vào xuất phát điểm của bạn, nhưng bình quân hầu hết các học viên của LMS là từ 2 đến 3 tháng. Mà mình xin nhắc lại không phải là ăn kiêng mà là có chế độ ăn phù hợp, khoa học và cá nhân hoá trên từng học viên.

Dựa vào quan điểm của anh, tinh thần của một người ảnh hưởng như thế nào đến quá trình giảm cân của họ? Như anh chia sẻ, anh và team còn kiêm luôn cả việc làm “bác sĩ tâm lý" cho khách hàng, vì sao lại như vậy?

Việc thừa cân và béo phì làm cho họ cảm thấy mặc cảm, tâm lý chỉ muốn giảm cân nhanh, một số biểu hiện như khi giảm cân ngày nào cũng lên cân, không giảm trọng lượng ngày hôm đó sẽ nôn nóng. Vì thế Long và team LMS giảm béo chuẩn Y khoa cần phải giải thích những thắc mắc ở khía cạnh khoa học, động viên định vị lại việc giảm cân là giảm mỡ, đòi hỏi thời gian.

Nếu stress và tâm lý thì học viên lại tăng tiết cortisol lại cản trở việc giảm cân. Vì thế một tinh thần tốt, có sự song hành với sự hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời giúp học viên giảm cân hiệu quả. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giảm cân chuẩn Y khoa.

Thời gian giãn cách, các khách hàng online của anh có vẻ sẽ nhiều hơn? Một số ưu điểm của việc coach online mà anh nhận thấy là gì? Làm sao để thuyết phục khách hàng theo lộ trình của mình khi họ không gặp mình trực tiếp?

Vâng, giãn cách làm con người không vận động, cũng như ăn nhiều lương thực công nghiệp và tỷ lệ tăng cân sau dịch sẽ tăng, học viên online cũng nhiều hơn rất nhiều. Ưu điểm của online đó là có được một người coach song hành, trang bị đầy đủ kiến thức về dinh dưỡng lâm sàng và dinh dưỡng tiết chế. Họ sẽ nắm được những “ Key success” giúp học viên giảm cân thành công.

Để thuyết phục khách hàng của mình ở việc coach online đó là kết quả, nhiều học viên thay đổi, chỉ cần học viên đó họ chấp nhận lộ trình, thực hiện y như vậy. Thành công đến từ vận động 30%, dinh dưỡng 70%, và 100% đến từ Y học bổ sung. Tỷ lệ thành công đến 200%. Vận động đơn giản, thay vì nằm, ngồi nhiều hãy chuyển sang trạng thái đi bộ, chạy bộ, đạp xe hay bất cứ môn gì học viên yêu thích. Còn dinh dưỡng thì do coach lên chương trình rồi, nấu và báo cáo thôi.

Y học bổ sung đó là những hoạt chất giúp tăng sử dụng năng lượng như cafein, hay trà xanh, ớt,…. Long là người tìm hiểu nhiều về chuyên môn, đối với giảm béo chuẩn Y khoa nó như Spa nội khoa vậy. Nó giúp người thừa cân béo phì thực sự khoẻ và đẹp từ bên trong.

Cảm ơn anh!