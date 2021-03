Theo một bài báo được đăng trên tạp chí y khoa nổi tiếng "The Lancet" phân tích: 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở con người hiện nay, theo thứ tự tử vong là: đột quỵ, thiếu máu cơ tim, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư gan, chấn thương giao thông đường bộ, ung thư dạ dày, bệnh Alzheimer, bệnh bẩm sinh, bệnh tim tăng huyết áp. Trong đó, tỷ lệ tử vong do đột quỵ cao nhất thế giới mà nguyên nhân chính là do thói quen ăn uống và sinh hoạt không tốt, ví dụ như thích ăn mặn, ăn thực phẩm nhiều chất béo, ít vận động, hút thuốc lá, uống rượu….



Kiên trì làm "2 nhiều 3 ít" vào buổi tối, tuổi thọ của bạn sẽ được kéo dài

Làm "2 nhiều"

1. Đi bộ nhiều hơn

Tập thể dục là nền tảng của sức khỏe, tham gia tập thể dục nhiều hơn sẽ giúp quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra bình thường, giúp ổn định huyết áp, đường huyết và lipid máu, rất hữu ích trong việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Tiếp theo, tập thể dục đều đặn cũng có thể cải thiện khả năng miễn dịch, tăng cường hệ thống miễn dịch của con người nhận biết và loại bỏ các tế bào bất thường trong cơ thể, ngăn ngừa ung thư. Đặc biệt là vào buổi tối, sau khi ăn khoảng 30- 60 phút, đi bộ có thể thúc đẩy tiêu hóa, giảm béo phì và tăng tuổi thọ.

2. Tuân thủ chế độ nghỉ ngơi sớm

Sau một ngày làm việc, vào buổi tối cơ thể con người rất cần được nghỉ ngơi, tuy nhiên ngày nay nhiều người thường thức khuya do làm việc và học tập, điều này gây bất lợi cho sức khỏe, lâu dần sẽ gây rối loạn nội tiết, các bệnh tim mạch và tổn thương các cơ quan.

Vì vậy, để sống lâu hơn, bạn cần hình thành một thói quen tốt là nghỉ ngơi sớm, điều chỉnh giờ đi ngủ của mình bằng cách tắt tất cả các thiết bị điện tử lúc 10 giờ tối, vào lúc 11 giờ, bạn nên lên giường và sẵn sàng cho giấc ngủ.

Làm "3 ít"

1. Giảm hút thuốc và rượu

Nghiện rượu và thuốc lá là tự sát. Biết vậy nhưng các "cổ động viên" của thuốc lá, rượu bia vẫn thường biện hộ nếu thiếu điếu thuốc bên ly bia cốc rượu thì cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt. Cho nên các cảnh báo đều có vẻ bị phớt lờ đi khi hậu quả chưa thật sự diễn ra.

Hậu quả của việc hút thuốc lá và uống rượu bia có thể gây ra nhiều bệnh ung thư. Hút thuốc lá là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư phổi, đồng thời lạm dụng rượu bia lâu dài có thể gây ra nhiều bệnh tim mạch, gan mật, gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe con người.

2. Ăn ít thực phẩm giàu chất béo

Ngày nay, đời sống của con người ngày càng được nâng cao nhưng khẩu phần ăn ngày càng không đồng đều, các loại thực phẩm giàu chất béo đã trở thành món khoái khẩu của nhiều người như đồ chiên rán, nội tạng động vật, thịt mỡ. Nếu ăn quá nhiều những món này vào buổi tối sẽ gây ra tình trạng tăng mỡ máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, ngoài ra còn gây béo phì, thậm chí có thể dẫn đến đột tử.

3. Ăn ít muối

Muối ăn là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống, theo các nghiên cứu liên quan, lượng muối ăn vào bình quân hàng ngày mỗi người là 12,5g, gấp đôi lượng muối khuyến nghị (6g), lượng muối dư thừa quá nhiều làm tăng tỷ lệ đột quỵ, ảnh hưởng đến tuổi thọ của cơ thể con người. Bữa tối nên ăn đồ hấp, luộc để hấp thụ được trọn vẹn cellulose, vitamin, khoáng chất và các hoạt chất khác phong phú nhất... từ thực phẩm, đồng thời giảm lượng muối hấp thu vào cơ thể.

Trong cuộc sống hàng ngày ngoài thực hiện "2 nhiều 3 ít" thì cần phải chú ý giữ thái độ tốt, làm giảm áp lực bằng cách nghe nhạc, đọc sách,… đây cũng là một điểm quan trọng trong việc tăng tuổi thọ của con người.

Nguồn: QQ