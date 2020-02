Danh sách 9 vật dụng “bẩn” nhất trong cuộc đời con người, ngày nào bạn cũng chạm tay mà không để ý

Mỗi khi nhắc đến vật dụng chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà, ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến bồn cầu, đó là lý do vì sao mỗi khi đi vệ sinh, chúng ta đều phải rửa tay sạch sẽ với xà phòng. Đây là một sự lo lắng dễ hiểu và nên thực hiện.

Thế nhưng, liệu bạn có biết rằng trong gia đình bạn còn có nhiều thứ khác nguy hiểm hơn thế? Nhiều vật dụng nhìn có vẻ sạch sẽ bóng loáng nhưng thực ra lại chứa cả ổ vi khuẩn đấy!



1. Chiếc thớt: Bẩn gấp 200 lần bệ ngồi bồn cầu

Các nhà nghiên cứu của Đại học Arizona, Mỹ đã phát hiện ra rằng, trung bình một chiếc thớt có chứa lượng vi khuẩn gấp 200 lần so với bệ ngồi bồn cầu.

Trung bình một chiếc thớt có chứa lượng vi khuẩn gấp 200 lần so với bệ ngồi bồn cầu

Vi khuẩn tích tụ sau những lần bạn sử dụng chúng để cắt, thái thịt sống, đặc biệt là phần cơ quan nội tạng động vật - những thứ chứa rất nhiều vi khuẩn. Một thời gian sau khi dùng, bề mặt thớt xuất hiện nhiều vết lõm khiến cho việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn. Chính vì thế để đảm bảo cho sức khỏe cả gia đình, bạn hãy lưu ý thay thế những chiếc thớt mới sau 6-8 tháng.



2. Tay cầm vòi nước: Bẩn gấp 21 lần bệ ngồi bồn cầu

Chúng ta thường phải nhờ đến vòi nước để làm sạch tay, thế nhưng bạn sẽ rùng mình khi biết chỉ riêng chiếc tay cầm vòi nước trong nhà tắm thôi cũng có thể chứa lượng vi khuẩn gấp 21 lần so với bệ ngồi bồn cầu. Tồi tệ hơn, những chiếc tay cầm vòi nước trong nhà bếp có thể chứa vi khuẩn nhiều hơn 44 lần so với bồn cầu. Những nghiên cứu này đều đã được xuất bản trên tập san khoa học Applied and Environmental Microbiology của Mỹ.

Tay cầm vòi nước trong nhà tắm có thể chứa lượng vi khuẩn gấp 21 lần so với bệ ngồi bồn cầu

3. Bàn phím máy tính: Bẩn gấp 5 lần bệ ngồi bồn cầu

Ngày qua ngày, chúng ta đã quen với việc vừa gõ máy tính vừa tranh thủ bốc đồ ăn bỏ vào miệng. Nhưng có lẽ bạn sẽ phải thay đổi thói quen này sau khi đọc được một nghiên cứu đã được thực hiện bởi các nhà khoa học người Anh, sau khi họ ấn 33 bàn phím bất kỳ trong một văn phòng làm việc ở London, các nhà khoa học nhận ra những chiếc bàn phím này bẩn gấp 5 lần so với bệ ngồi bồn cầu.

Bàn phím máy tính nhìn thì sáng loáng nhưng thật sự rất bẩn

Theo các nhà khoa học, tốt nhất là mọi người nên rửa tay thường xuyên sau khi sử dụng máy tính, ngoài ra bạn cần làm sạch bàn phím máy tính của mình đều đặn.



4. Giẻ rửa bát/bọt biển: Mỗi cm lại chứa 45 tỷ vi khuẩn

Đáng sợ chưa? Miếng bọt biển - thứ thường được dùng để làm sạch bát đĩa lại được chứng minh không chỉ bẩn hơn bồn cầu mà nó còn bẩn hơn rất nhiều vật dụng trong nhà bạn.

Theo Thehealthy, trong một cuộc nghiên cứu, khi các nhà khoa học kiểm tra 14 miếng bọt biển dùng trong nhà bếp, họ đã phát hiện mỗi cm vuông có lên đến 45 tỉ vi khuẩn. Không những vậy, giẻ rửa bát và miếng bọt biển còn chứa một lượng lớn vi khuẩn E. coli gây tiêu chả chủ yếu là do chúng không được thay thế thường xuyên.

Giẻ rửa bát và miếng bọt biển có chứa một lượng lớn vi khuẩn E. coli..

Các chuyên gia khuyên các gia đình nên giặt sạch giẻ rửa bát, miếng bọt biển 1 lần/tuần và nên thay mới chúng thường xuyên.



5. Máy giặt: Chứa 100 triệu vi khuẩn E.coli

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Charles Gerba, giáo sư vi trùng học tại Đại học Arizona (Mỹ), khi chúng ta ném đồ lót bẩn vào máy giặt thì đồng nghĩa với việc sẽ để lại ít nhất 100 triệu vi khuẩn E.coli, gây ô nhiễm quần áo giặt ở lần tiếp theo.

6. Điện thoại: Bẩn gấp 7 lần bồn cầu

Điện thoại - vật bất ly thân với nhiều người hóa ra siêu bẩn, nó chính là thứ gieo rắc vi khuẩn cho bạn mà không biết. Theo một kết quả nghiên cứu được thực hiện bởi Hugh Pennington, giáo sư về vi khuẩn học tại Đại học Aberdeen đã chỉ ra rằng điện thoại có vỏ nhựa bẩn gấp 7 lần bồn cầu nhà vệ sinh.

Để chứng minh cho điều này, giáo sư Hugh Pennington đã thực hiện quét một vị trí trên bồn cầu vệ sinh và phát hiện ra 220 điểm sáng, nơi có chứa vi khuẩn. Còn với một chiếc điện thoại thì con số này lên đến 1.479 điểm sáng nơi chứa vi khuẩn



7. Thảm nhà: Chứa 200.00 vi khuẩn trên mỗi ich vuông thảm

Có một sự thật thú vị mà rất ít người biết đó là vi khuẩn thường rất thích ăn các tế bào da chết. Trong khi ấy, các mảnh tế bào chết thường xuyên tróc ra khỏi da người, đó là lý do vì sao vi khuẩn thường tập trung và phát triển nhiều ở khu vực này.

Cứ mỗi inch vuông thảm chứa đến 200.000 vi khuẩn

Một số nghiên cứu cho thấy cứ mỗi inch vuông thảm chứa đến 200.000 vi khuẩn (gấp 700 lần so với các bồn cầu được thường xuyên vệ sinh), trong đó có các loài gây bệnh như E. coli, staphylococcus và salmonella.



8. Nút thang máy: Bẩn hơn cả bệ ngồi bồn cầu

Ngay khi bạn ấn số tầng để lên đến nơi mình mong muốn, vi trùng ở các nút thang máy có thể đã "quá giang" trên tay bạn. Một nghiên cứu của Đại học Toronto cho thấy các nút thang máy trong các không gian công cộng như tòa nhà văn phòng và bệnh viện có thể chứa nhiều vi trùng hơn cả bệ ngồi bồn cầu.

9. Bàn chải đánh răng: Chứa hơn 100 triệu loại vi khuẩn khác nhau

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Manchester Anh cho biết bàn chải đánh răng là nơi ẩn chứa của hơn 100 triệu loại vi khuẩn khác nhau, bao gồm cả E.coli và Staphylococci. Đồng thời, những vi khuẩn có trong phân cũng được tìm thấy trong bàn chải đánh răng.

Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải quá hoảng sợ bởi trong khoang miệng của mỗi người cũng chứa đầy những vi khuẩn. Các nhà khoa học đã tìm thấy hàng trăm loại vi khuẩn tồn tại trong miệng chúng ta mỗi ngày, kể cả các mảng bám - thứ mà chúng ta cố gắng loại bỏ bằng cách chải răng, cũng được coi là một loại vi khuẩn.



Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên nhớ đừng đánh răng gần bồn cầu để tránh vi khuẩn của bồn cầu bay vào phần bàn chải. Hãy nhớ thường xuyên vệ sinh sạch sẽ ống đựng bàn chải để loại bỏ vi khuẩn. Và cuối cùng, đừng quên thay bàn chải đánh răng 3-4 tháng/lần, hoặc thường xuyên hơn, đặc biệt nếu thấy lông bàn chải bị cùn hoặc bạn bị ốm hay hệ miễn dịch bị suy giảm.

