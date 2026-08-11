3 mẹ con Vương hậu Letizia cùng mặc lại đồ của nhau: Công chúa Sofía diện chiếc váy từng được mẹ và chị gái yêu thích, chứng minh thời trang hoàng gia không cần lúc nào cũng mới

Kỳ nghỉ hè thường niên của Hoàng gia Tây Ban Nha tại Mallorca không chỉ thu hút sự chú ý bởi những khoảnh khắc gia đình hiếm hoi, mà còn là dịp để công chúng theo dõi phong cách thời trang của Vương hậu Letizia và hai cô con gái. Trong buổi tối ngày 9/8, khi Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia, Thái hậu Sofía, Công chúa Leonor và Công chúa Sofía cùng xuất hiện để dùng bữa tại nhà hàng Mia ở Palma de Mallorca, một chi tiết nhỏ trong trang phục của Infanta Sofía nhanh chóng trở thành tâm điểm: chiếc váy cô mặc thực ra đã xuất hiện hai lần trước đó trên chính mẹ và chị gái.

Ở tuổi 19, Công chúa Sofía lựa chọn mẫu váy maxi trễ vai thuộc bộ sưu tập hợp tác giữa Desigual và Stella Jean. Thiết kế nổi bật với tông trắng chủ đạo, họa tiết xanh dương rực rỡ cùng chân váy nhiều tầng tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng và rất phù hợp với không khí mùa hè Địa Trung Hải.

Điều thú vị là đây không phải lần đầu chiếc váy này xuất hiện trước công chúng. Người đầu tiên mặc thiết kế này là Vương hậu Letizia tại sự kiện mùa hè ở Cung điện Marivent vào năm 2023. Đến năm 2025, Công chúa Leonor tiếp tục lựa chọn chính chiếc váy này trong buổi tiếp đón thường niên của Hoàng gia Tây Ban Nha. Và mùa hè năm nay, đến lượt Sofía diện lại thiết kế, biến một chiếc váy thành món đồ được ba mẹ con cùng yêu thích.

Hình ảnh ba thành viên hoàng gia mặc chung một thiết kế nhanh chóng được truyền thông quốc tế nhắc đến như minh chứng cho xu hướng thời trang bền vững mà Hoàng gia Tây Ban Nha theo đuổi nhiều năm qua. Thay vì liên tục mua sắm những bộ đồ mới, Vương hậu Letizia khuyến khích các con tận dụng lại trang phục trong gia đình, đồng thời không ngần ngại mặc lại những thiết kế đã từng xuất hiện trước công chúng.

Để hoàn thiện bộ trang phục, Sofía kết hợp chiếc váy cùng đôi giày espadrille màu trắng của thương hiệu Tây Ban Nha Espadrilles Picón. Thiết kế đế cói đặc trưng mang đến vẻ ngoài trẻ trung, thoải mái và rất phù hợp với những buổi dạo phố hay ăn tối trong kỳ nghỉ hè.

Trong khi đó, Công chúa Leonor cũng lựa chọn phong cách mang đậm hơi thở mùa hè với mẫu váy cổ yếm màu xanh in họa tiết thiên nga của thương hiệu Tây Ban Nha Babbaki. Điểm đáng chú ý là cô tiếp tục "mượn" chiếc clutch da màu hồng của mẹ, Vương hậu Letizia, để phối cùng trang phục. Đây không phải lần đầu Leonor sử dụng phụ kiện từ tủ đồ của mẹ và điều này dần trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi khi hai mẹ con xuất hiện cùng nhau.

Vương hậu Letizia vẫn trung thành với phong cách thanh lịch đặc trưng khi diện một chiếc váy trắng sát nách có phom dáng tối giản. Bà tạo điểm nhấn bằng đôi sandal đính pha lê của Pedro Garcia cùng chiếc túi cói đan thủ công của Heimat Atlantica, được trang trí bằng những họa tiết vỏ sò hình hoa rất phù hợp với bầu không khí biển mùa hè.

Ở tuổi 87, Thái hậu Sofía cũng nhận được nhiều lời khen với phong cách gọn gàng, tinh tế. Bà lựa chọn áo kẻ sọc xanh navy phối cùng quần đồng màu và hoàn thiện tổng thể bằng chiếc túi xách Loewe Amazona Mini cỡ nhỏ.

Điều khiến nhiều người yêu thích phong cách của Hoàng gia Tây Ban Nha không nằm ở việc họ mặc những món đồ đắt đỏ hay chạy theo xu hướng mới nhất. Thay vào đó, gia đình Vương hậu Letizia nhiều lần cho thấy quần áo hoàn toàn có thể được mặc lại, chia sẻ giữa các thành viên và phối theo những cách khác nhau mà vẫn giữ được sự sang trọng.

Việc một chiếc váy được ba mẹ con lần lượt diện trong ba năm khác nhau cũng phản ánh cách Hoàng gia Tây Ban Nha đang truyền tải thông điệp về tiêu dùng bền vững. Thời trang không nhất thiết phải gắn liền với sự mới mẻ liên tục, mà đôi khi chính những món đồ được yêu thích và sử dụng nhiều lần mới thể hiện rõ phong cách cũng như giá trị của người mặc. Có lẽ vì thế mà mỗi lần Vương hậu Letizia cùng hai con gái xuất hiện, công chúng không chỉ quan tâm họ mặc gì, mà còn tò mò xem lần này ai sẽ "mượn" món đồ nào từ tủ quần áo của người còn lại.