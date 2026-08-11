Sinh nhật tuổi 38 được dự báo nhiều áp lực của Công chúa Beatrice: Một năm biến động khiến mọi thứ không còn như trước

Ngày 8/8, Công chúa Beatrice đón sinh nhật tuổi 38 trong bối cảnh gia đình York vẫn chưa thoát khỏi những ồn ào kéo dài suốt một năm qua. Theo nhà văn Andrew Lownie, tác giả cuốn Entitled: The Rise and Fall of the House of York, năm nay có thể là một cột mốc "không dễ dàng" với con gái cả của ông Andrew khi nhiều khía cạnh trong cuộc sống của cô đã thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Trao đổi với Daily Mail, Andrew Lownie cho rằng gia đình York đã trải qua một năm đầy biến động. Theo ông, những vấn đề liên quan đến địa vị, các hoạt động nghề nghiệp cũng như những áp lực xung quanh gia đình khiến sinh nhật năm nay của Beatrice khó có được bầu không khí trọn vẹn như trước.

Trong hơn một năm qua, Công chúa Beatrice cũng xuất hiện ít hơn hẳn trước công chúng. Sau những biến cố liên quan đến cha mình là cựu Vương tử Andrew, cô và em gái, Công chúa Eugenie, gần như hạn chế tham gia các hoạt động hoàng gia. Dù hai chị em vẫn góp mặt trong lễ Giáng sinh cùng Hoàng gia Anh vào cuối năm 2025, họ không tham dự lễ Phục sinh tại Windsor hay sự kiện đua ngựa Royal Ascot năm nay. Lần duy nhất Beatrice xuất hiện cùng các thành viên hoàng gia trong năm là tại lễ cưới của người em họ Peter Phillips vào đầu tháng 6.

Bên cạnh những thay đổi trong gia đình, truyền thông Anh thời gian qua cũng liên tục bàn luận về cuộc sống riêng của Beatrice. Một số tin đồn cho rằng cô và chồng, doanh nhân Edoardo Mapelli Mozzi, đang đối mặt với những khó khăn trong hôn nhân. Tuy nhiên, đến nay cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào và chưa có thông tin chính thức xác nhận các đồn đoán này.

Theo Andrew Lownie, việc nhiều cuốn sách và hồi ký liên quan đến gia đình York lần lượt được phát hành trong thời gian gần đây cũng khiến Beatrice và em gái chịu thêm áp lực từ sự chú ý của dư luận. Ngoài ra, những tranh luận xoay quanh việc hai chị em tiếp tục sử dụng nơi ở thuộc tài sản hoàng gia dù không còn đảm nhiệm vai trò thành viên làm việc chính thức của Hoàng gia Anh cũng trở thành chủ đề được truyền thông quan tâm.

Dẫu vậy, giữa quãng thời gian nhiều biến động, gia đình York vẫn có một tin vui đáng chú ý. Công chúa Eugenie đã chào đón con gái thứ hai tại Bồ Đào Nha. Trên trang cá nhân, Eugenie đăng tải bức ảnh đầu tiên của em bé nhưng chưa tiết lộ tên của con.

Sự xuất hiện của thành viên mới được xem là niềm vui hiếm hoi của gia đình York trong thời điểm hiện tại. Vì thế, dù sinh nhật tuổi 38 của Công chúa Beatrice có thể diễn ra trong bầu không khí trầm lắng hơn mọi năm, cô vẫn đón thêm một dấu mốc ý nghĩa khi chính thức trở thành dì của cô cháu gái mới chào đời.

Những năm gần đây, Beatrice lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình nhỏ và công việc riêng thay vì thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Sau hàng loạt biến động, nhiều người kỳ vọng khoảng thời gian tới sẽ mang đến sự bình yên hơn cho cháu gái Vua Charles III, khi những ồn ào dần lắng xuống và cô có thể trở lại với nhịp sống vốn có.

*Theo marieclaire