Hoàng tử George vừa tròn 13 tuổi đã khiến dân mạng xuýt xoa: "Nam thần" tương lai của Hoàng gia Anh là đây!

Đối với công chúng yêu mến Hoàng gia Anh, Hoàng tử George dường như lớn lên rất nhanh. Mới ngày nào cậu bé còn được bế trên tay trong lần đầu xuất hiện trước Bệnh viện St. Mary's sau khi chào đời, giờ đây George đã chính thức bước vào tuổi thiếu niên - cột mốc được xem là mở ra một chương mới trong hành trình trưởng thành của người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Anh.

Chỉ vài tuần sau sinh nhật lần thứ 13, Hoàng tử George cùng Thân vương William, Vương phi Kate, Công chúa Charlotte và Vương tử Louis tham dự Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) 2026 diễn ra tại Glasgow, Scotland. Đây cũng là lần xuất hiện công khai đầu tiên của George kể từ khi bước sang tuổi mới, vì vậy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ.

Xuất hiện trong trang phục lịch sự quen thuộc, George gây ấn tượng với vóc dáng ngày càng cao lớn cùng phong thái điềm đạm. Không còn là cậu bé nhỏ thường nép bên bố mẹ trong những lần xuất hiện đầu tiên, Hoàng tử George giờ đây toát lên vẻ tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhiều người nhận xét cậu ngày càng giống Thân vương William, từ chiều cao, nụ cười đến cách quan sát và giao tiếp với mọi người xung quanh.

Trong suốt sự kiện, George chăm chú theo dõi các nội dung thi đấu, đặc biệt là những màn tranh tài ở môn đua xe đạp. Cậu cũng có dịp gặp gỡ các vận động viên của đội tuyển xứ Wales tại khách sạn Yotel ở Glasgow. Những cuộc trò chuyện ngắn với các vận động viên cho thấy George ngày càng thoải mái hơn khi tham gia các hoạt động công khai và biết cách tương tác tự nhiên với mọi người.

Không ít chuyên gia Hoàng gia từng nhận định rằng việc đồng hành cùng bố mẹ trong những sự kiện như thế này là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho vai trò tương lai của George. Thông qua các chuyến công du, hoạt động cộng đồng hay sự kiện thể thao, cậu từng bước học cách đại diện cho Hoàng gia, đồng thời hiểu hơn về các tổ chức, con người và những lĩnh vực mà mình sẽ gắn bó trong tương lai.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người yêu thích nhất trong lần xuất hiện này lại không nằm ở hình ảnh một người thừa kế ngai vàng, mà ở những khoảnh khắc rất đời thường của George với các em.

Trong nhiều bức ảnh và đoạn video được chia sẻ, Hoàng tử George thường xuyên quan tâm đến em út Louis. Có lúc cậu mỉm cười khi Louis hào hứng trước một hoạt động trải nghiệm, có lúc lại nhẹ nhàng quan sát để đảm bảo em không chạy quá xa. Những cử chỉ nhỏ ấy nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Nhiều người nhận xét rằng George ngày càng ra dáng một người anh cả trong gia đình. Dù khoảng cách tuổi tác với Louis khá lớn, hai anh em vẫn có nhiều khoảnh khắc cười đùa và cùng tham gia các hoạt động tại sự kiện. Bên cạnh đó, George cũng liên tục trò chuyện với em gái Charlotte, tạo nên hình ảnh ba anh em gắn bó khiến nhiều người cảm thấy ấm áp.

Những khoảnh khắc ấy cũng nhắc công chúng nhớ rằng, phía sau những tước vị Hoàng gia, George, Charlotte và Louis trước hết vẫn là ba anh em đang cùng nhau lớn lên. Họ cùng chia sẻ những chuyến đi với bố mẹ, cùng xem một trận đấu thể thao, cùng cười trước những điều thú vị và cùng tạo nên những ký ức tuổi thơ như bao đứa trẻ khác.

Đó cũng là điều mà Thân vương William và Vương phi Kate luôn cố gắng gìn giữ cho các con. Dù mang trên vai những trách nhiệm đặc biệt của Hoàng gia, George vẫn được tạo điều kiện để có một tuổi thơ cân bằng, được trải nghiệm thể thao, gặp gỡ bạn bè và dành thời gian bên gia đình.

Sau khoảng thời gian Vương phi Kate tạm rút khỏi các hoạt động công khai để điều trị ung thư, những lần cả gia đình cùng xuất hiện đông đủ càng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Công chúng không chỉ nhìn thấy một gia đình Hoàng gia thực hiện nhiệm vụ, mà còn cảm nhận được sự gắn kết giữa các thành viên sau quãng thời gian đầy thử thách.

Ở tuổi 13, George đang bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi cả về ngoại hình lẫn vai trò. Đây là lứa tuổi đánh dấu những bước trưởng thành đầu tiên, cũng là thời điểm cậu sẽ dần đảm nhận nhiều hoạt động chính thức hơn cùng bố mẹ. Dẫu vậy, qua những hình ảnh tại Glasgow, người hâm mộ vẫn thấy ở George sự hồn hậu của một cậu thiếu niên yêu thể thao, thích trò chuyện và luôn dành sự quan tâm cho các em.

Có lẽ đó cũng là điều khiến Hoàng tử George nhận được nhiều thiện cảm. Cậu không cố gắng tỏ ra quá già dặn so với tuổi, cũng không đánh mất sự tự nhiên của một thiếu niên đang lớn. Giữa những tiếng reo hò trên khán đài, những cuộc gặp gỡ với các vận động viên và những nụ cười bên gia đình, George đã mở ra chương mới của tuổi 13 theo cách rất đẹp: chững chạc hơn, tự tin hơn nhưng vẫn giữ được sự gần gũi và ấm áp. Với nhiều người, đó là hình ảnh đáng chờ đợi của một vị vua tương lai đang từng ngày trưởng thành trước mắt công chúng.