Vì sao khách sạn 5 sao luôn có mùi thơm rất đặc trưng?

Bạn có để ý không, mỗi lần bước vào một khách sạn 5 sao, dù ở Hà Nội, Đà Nẵng, Bangkok hay Singapore, điều đầu tiên khiến bạn cảm nhận được thường không phải chiếc đèn chùm khổng lồ hay quầy lễ tân sang trọng. Đó là một mùi hương rất dễ chịu. Không quá nồng, không ngọt gắt như nước hoa, cũng chẳng giống mùi xịt phòng thông thường. Nó nhẹ đến mức nhiều người không nhận ra ngay, nhưng chỉ cần ngửi thấy lần nữa ở nơi khác, bạn sẽ lập tức nhớ về cảm giác mình từng đứng trong sảnh khách sạn ấy.

Thực tế, đó là điều hoàn toàn có chủ đích.

Mùi hương là "ấn tượng đầu tiên" mà khách sạn muốn bạn mang về

Trong marketing có một khái niệm gọi là Scent Marketing - tiếp thị bằng mùi hương. Thay vì chỉ đầu tư vào hình ảnh hay âm thanh, nhiều thương hiệu cao cấp còn xây dựng một "bản sắc mùi hương" riêng để khách hàng ghi nhớ.

Khách sạn là một trong những ngành áp dụng điều này sớm nhất.

Bởi họ hiểu rằng con người có thể quên một chiếc ghế đẹp hay màu rèm cửa, nhưng khứu giác lại có khả năng lưu giữ ký ức rất lâu. Chỉ một mùi hương quen thuộc cũng đủ gợi lại cảm giác của một kỳ nghỉ, một chuyến công tác hay một dịp kỷ niệm đặc biệt.

Đó là lý do nhiều tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới đều sở hữu mùi hương "độc quyền". Mỗi khi khách bước vào sảnh, hương thơm sẽ âm thầm xuất hiện, tạo cảm giác thư giãn, sạch sẽ và sang trọng ngay từ những giây đầu tiên.

Điều thú vị là nhiều khách sau khi trả phòng còn hỏi mua chính mùi hương ấy để mang về nhà.

Không phải cứ thơm là đủ, mùi hương còn phải khiến bạn muốn ở lại lâu hơn

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy mùi hương ở khách sạn 5 sao hiếm khi quá đậm.

Đó là bởi các chuyên gia mùi hương cho rằng khi hương thơm quá mạnh, não bộ sẽ nhanh chóng cảm thấy khó chịu. Ngược lại, một mùi hương nhẹ, lan tỏa đều sẽ khiến khách cảm thấy thư giãn mà gần như không nhận ra mình đang bị tác động.

Nhiều nghiên cứu về hành vi tiêu dùng cũng chỉ ra rằng khi ở trong không gian có mùi hương dễ chịu, con người thường cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, tâm trạng tích cực hơn và có xu hướng đánh giá chất lượng dịch vụ cao hơn.

Nói cách khác, mùi hương không làm khách sạn đẹp hơn, nhưng khiến trải nghiệm trong khách sạn trở nên dễ chịu hơn.

Vì sao mùi hương khách sạn rất khó nhầm với nước hoa?

Đây là điều nhiều người thắc mắc.

Thực tế, hương thơm trong khách sạn thường được thiết kế khác hoàn toàn nước hoa cá nhân.

Nước hoa hướng đến việc tạo dấu ấn trên một người nên thường có tầng hương rõ rệt và độ lưu hương mạnh. Trong khi đó, hương thơm không gian phải đủ nhẹ để hàng trăm người cùng ngửi trong nhiều giờ mà không thấy mệt.

Chính vì vậy, các khách sạn thường ưu tiên những nhóm hương mang cảm giác sạch sẽ và thư giãn như trà trắng, gỗ tuyết tùng, gỗ đàn hương, cam bergamot, hoa trắng, hoa nhài, bông vải sạch hay xạ hương dịu nhẹ.

Những nhóm hương này không lấn át không gian mà chỉ âm thầm tạo cảm giác tinh tế, giống như căn phòng lúc nào cũng vừa được dọn dẹp xong.

Không chỉ sảnh khách sạn, cả hệ thống đều được tính toán

Nhiều người nghĩ khách sạn chỉ đặt vài máy khuếch tán tinh dầu ở quầy lễ tân.

Thực ra, với các khách sạn cao cấp, hệ thống tạo hương thường được tích hợp cùng hệ thống điều hòa trung tâm. Mùi hương được khuếch tán đều khắp sảnh, hành lang, khu vực chờ, spa hoặc phòng họp với nồng độ được tính toán rất kỹ.

Thậm chí, mỗi khu vực còn có thể sử dụng cường độ khác nhau.

Spa thường có mùi hương thư giãn hơn. Sảnh chính mang cảm giác sang trọng và chào đón. Phòng gym lại ưu tiên những nhóm hương tươi mát, tạo cảm giác nhiều năng lượng. Tất cả đều nhằm tạo nên một trải nghiệm liền mạch mà khách hầu như không nhận ra.

Hóa ra "mùi thơm của khách sạn" cũng là một cách kể câu chuyện thương hiệu

Các thương hiệu thời trang có logo. Quán cà phê có màu nhận diện. Khách sạn cao cấp lại chọn kể câu chuyện của mình bằng mùi hương.

Nhiều thương hiệu quốc tế thậm chí còn hợp tác với các "nhà pha chế mùi hương" chuyên nghiệp để tạo ra một mùi hương độc quyền, không bán đại trà trên thị trường. Mùi hương ấy trở thành một phần trong bản sắc thương hiệu, giống như một chữ ký vô hình.

Vì vậy, khi bạn bước vào một khách sạn và ngay lập tức cảm thấy dễ chịu, rất có thể cảm giác ấy không chỉ đến từ nội thất đẹp hay nhân viên niềm nở, mà còn đến từ mùi hương đã được nghiên cứu kỹ lưỡng để tác động đến cảm xúc.

Có thể mang "mùi khách sạn" về nhà không?

Câu trả lời là có.

Hiện nay, khá nhiều khách sạn lớn đã bán nến thơm, tinh dầu, xịt phòng hoặc máy khuếch tán sử dụng chính mùi hương thương hiệu của họ. Không ít người mua chúng không phải vì muốn căn nhà giống khách sạn, mà vì muốn giữ lại cảm giác thư thái từng có trong kỳ nghỉ.

Dĩ nhiên, điều khiến một khách sạn đáng nhớ không chỉ nằm ở mùi hương. Đó còn là cách nhân viên chào đón, chiếc giường êm, bữa sáng ngon hay khung cảnh nhìn từ cửa sổ.

Nhưng nếu phải chọn một thứ âm thầm lưu lại trong trí nhớ lâu nhất, có lẽ đó chính là mùi hương. Nó gần như vô hình, nhưng lại là "chiếc chìa khóa" mở ra ký ức nhanh hơn bất kỳ bức ảnh nào. Có lẽ vì thế mà nhiều người chỉ cần thoáng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc cũng đủ nhớ về kỳ nghỉ năm nào, nhớ cảm giác được nghỉ ngơi thật sự, và đôi khi chỉ vì một mùi hương, họ lại muốn quay trở lại chính khách sạn ấy thêm một lần nữa.