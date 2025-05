Không phải "Trái tim mùa thu" hay "Ngôi nhà hạnh phúc", Song Hye Kyo ở phim này mới là đẹp nhất, có mối tình trắc trở từ màn ảnh ra ngoài đời

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu. Bộ phim đầu tiên đưa tên tuổi của Song Hye Kyo nổi tiếng khắp châu Á chính là "Trái tim mùa thu". Hình tượng nhân vật xinh đẹp, mong manh và có cái kết bi thương của Song Hye Kyo trong "Trái tim mùa thu" vẫn khiến các mọt phim phải xót thương cho tới tận bây giờ.

Sau "Trái tim mùa thu", danh tiếng của Song Hye Kyo tại Hàn Quốc lại càng tăng thêm qua bộ phim "All in" (Một cho tất cả). Bộ phim "All in" do Lee Byung Hun và Song Hye Kyo đóng chính đã từng "làm mưa làm gió" một thời với tỷ suất người xem lên tới 47%, đứng thứ 4 về rating của đài SBS năm 2003.

Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai diễn Min Soo Yeon, một người làm công việc chia bài tại sòng bạc. Cô có mối tình hợp tan, tan hợp với nhân vật nam chính Kim In Ha do Lee Byung Hun hóa thân. Bộ phim đã giúp Song Hye Kyo có được giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" đầu tiên trong sự nghiệp tại SBS Drama Awards 2003. Không chỉ gây ấn tượng về diễn xuất, Song Hye Kyo lúc bấy giờ còn chạm tới đỉnh cao nhan sắc.

Đảm nhận vai diễn Min Soo Yeon trong "All in", Song Hye Kyo thử nghiệm khá nhiều hình tượng và kiểu tóc. Với tạo hình nhân vật chia bài tại sòng bạc, Song Hye Kyo mặc đồng phục, để tóc búi thấp khá kén mặt nhưng nhan sắc vẫn vô cùng tỏa sáng. Thậm chí, kiểu tóc khá cứng nhắc này lại làm cực tốt nhiệm vụ tôn lên những đường nét xinh đẹp, mỹ miều của nữ chính bộ phim.

Nhan sắc thanh thuần, trong trẻo của Song Hye Kyo lại càng trở nên phù hợp hơn trong những phân cảnh để tóc dài uốn sóng, buộc nửa yêu kiều.

Dẫu vậy, bùng nổ nhất phải là phân đoạn nhân vật Min Soo Yeon của Song Hye Kyo cắt tóc ngắn, quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới sau khi chia tay Kim In Ha (Lee Byung Hun) trong tập 15 của bộ phim. Màn lột xác từ tóc dài dịu dàng sang tóc ngắn tỉa layer, uốn đuôi cụp yêu kiều của Song Hye Kyo đến giờ vẫn được nhiều người quan tâm. Tới nay, phân cảnh này đã thu hút hơn 240 ngàn lượt xem trên kênh YouTube của SBS Drama.

Thời trang những năm 2000 của các nữ diễn viên trên phim Hàn Quốc không quá cầu kỳ, nhưng đến bây giờ nhìn lại vẫn thấy đẹp. Trong cả bộ phim "All in", có thể thấy Song Hye Kyo chủ yếu mặc trang phục màu trung tính, chẳng hạn như áo len tăm mỏng, sơ mi layer với áo cardigan, hay sơ mi với áo khoác dạ… Dẫu vậy, cô vẫn cuốn hút trong từng khung hình, và gây thương nhớ tới tận 22 năm sau.

Cặp nam nữ chính Kim In Ha và Min Soo Yeon trong phim "All in" có cái kết hạnh phúc nhưng cũng phải đi một đoạn đường dài rất trắc trở. Ngoài đời, Song Hye Kyo và Lee Byung Hun cũng nảy nở tình cảm trên phim trường và không ngại công khai thể hiện tình yêu giữa chốn đông người. Tuy nhiên, mối tình này kết thúc sau khoảng hơn 1 năm và đã tốn khá nhiều giấy mực. Lý do chia tay của cặp đôi Song Hye Kyo và Lee Byung Hun đến nay vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng cũng không còn ai muốn đào bới vì hai diễn viên đều đã có cuộc sống riêng.

Ảnh: Sưu tầm