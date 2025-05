5 tựa phim Hàn Quốc đáng xem nhất mùa hè: Bộ số 4 chắc chắn sẽ khiến bạn khóc sưng mắt

Yếu tố 4 mùa luôn được phim Hàn Quốc khai thác rất khéo léo. Lúc này, xuân - hạ - thu - đông không chỉ đơn thuần là bối cảnh hay một khoảng thời gian, mà còn là điểm đặc trưng của bộ phim khiến khán giả nhiều năm sau vẫn nhớ mãi. Bởi vậy mới có chuyện, những người yêu phim truyền hình thường nói với nhau rằng "mùa đông phải xem phim này" , "mùa xuân nhất định nên xem phim kia" … Bước sang mùa hè rực rỡ và cháy bỏng, khán giả nên dành thời gian để "cày" 5 bộ phim Hàn Quốc tuyệt hay sau đây:

Our Beloved Summer (Mùa hè yêu dấu của chúng ta)

"Our Beloved Summer" là một bộ phim đáng xem trong mùa hè ngay từ tên gọi. Tựa phim này giúp tên tuổi của nam diễn viên Choi Woo Sik bùng nổ hơn ở mảng phim truyền hình, sau khi đã khẳng định được năng lực diễn xuất thông qua siêu phẩm điện ảnh "Ký Sinh Trùng". Vai nữ chính của "Our Beloved Summer" do Kim Da Mi đảm nhận. Nữ diễn viên sinh năm 1995 từng ghi dấu ấn qua bộ phim "Tầng lớp Itaewon" (2020).

"Our Beloved Summer" kể câu chuyện tình yêu của Choi Woong và Kook Yeon Soo. Khi còn học cùng lớp cấp 3, cả hai đã tham gia vào một bộ phim tài liệu. Dù điều này là ép buộc nhưng lại trở thành sợi dây kết nối Choi Woong và Kook Yeon Soo. Họ dần phải lòng nhau trong quá trình quay phim, dù có sự trái ngược về tính cách, Choi Woong lười biếng và vô tư lự, còn Kook Yeon Soo học giỏi, mang trong mình nhiều khát vọng.

Dẫu vậy, sau khi hẹn hò một thời gian, hai người chia tay trong đau khổ và không liên lạc với nhau suốt nhiều năm trời. Một ngày nọ, bộ phim tài liệu cũ bất ngờ nổi tiếng trở lại, Choi Woong và Kook Yeon Soo buộc phải tái ngộ để quay phần tiếp theo. Cũng từ đây, cả hai bước vào cuộc hành trình viết tiếp câu chuyện tình yêu còn đang dang dở.

Twenty-Five Twenty-One (Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt)

"Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt" là một trong những bộ phim Hàn Quốc "hot" nhất năm 2022. Bộ phim mở ra bối cảnh từ mùa hè năm 1998 với những câu chuyện về tình cảm gia đình, tình bạn cùng những đam mê và hoài bão của tuổi trẻ.

Nhân vật nữ chính của bộ phim - Na Hee Do (Kim Tae Ri) là một nữ sinh có niềm đam mê với bộ môn đấu kiếm. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính IMF ở Hàn Quốc vào giai đoạn cuối thập niên 90, đội đấu kiếm tại trường của Na Hee Do bị giải tán, cô đối mặt với thách thức phải từ bỏ giấc mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Dẫu vậy, Na Hee Do vẫn kiên trì với lựa chọn của mình và từng bước gặt hái được thành công.

Một cách tình cờ, Na Hee Do gặp gỡ Baek Yi Jin - con trai lớn của một gia đình giàu có nhưng bị phá sản do khủng khoảng tài chính. Theo thời gian, họ trở thành chỗ dựa tinh thần, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, dần trưởng thành và còn có những khoảnh khắc tình yêu đầy ngọt ngào, lãng mạn.

Hometown Cha-Cha-Cha (Điệu cha-cha-cha làng biển)

"Hometown Cha-Cha-Cha" là bộ phim từng làm mưa làm gió trong năm 2021. Thời điểm đó, khắp nơi trên mạng xã hội đều chia sẻ loạt tình tiết thú vị, hài hước và cả những khoảnh khắc xúc động của bộ phim. "Hometown Cha-Cha-Cha" là câu chuyện xoay quanh Yoon Hye Jin - một nha sĩ thành đạt ở Seoul nhưng vì mâu thuẫn với cấp trên nên bị "phong sát" sự nghiệp.

Trong khoảng thời gian khó khăn, Yoon Hye Jin tới làng chài Gongjin như một cách để chữa lành và tưởng nhớ người mẹ quá cố. Cũng từ đây, cô tìm thấy lý do để bắt đầu lại công việc và gặp gỡ Hong Du Sik, người đàn ông đa tài, tử tế nhưng có quá khứ bí ẩn. Mối quan hệ giữa họ dần phát triển từ tình bạn đến tình yêu. Nội dung của bộ phim còn xoay quanh những câu chuyện đời thường, những khó khăn và niềm vui của cộng đồng làng chài Gongjin.

Youth of May (Tuổi trẻ của tháng Năm)

Thời gian đầu mới ra mắt, bộ phim "Youth of May" không được nhắc tới quá nhiều. Tuy nhiên, sau tập cuối của "Youth of May", bộ phim trở thành hiện tượng được bàn luận rất xôn xao. Phần lớn khán giả đều thể hiện sự xót xa, thương cảm cho kết thúc của bộ phim. "Youth of May" được phát sóng từ đầu tháng 5 năm 2021, thuộc thể loại phim lãng mạn, có yếu tố lịch sử, chính trị. Phim lấy bối cảnh tại thành phố Gwangju vào tháng 5 năm 1980, thời điểm diễn ra cuộc nổi dậy Gwangju nổi tiếng trong lịch sử Hàn Quốc.

Phim xoay quanh chuyện tình buồn giữa Hwang Hee Tae (Lee Do Hyun), một sinh viên y khoa thông minh, tinh tế nhưng mang trong mình những tổn thương từ quá khứ, và Kim Myung Hee (Go Min Si thủ vai), một y tá trẻ kiên cường, độc lập và là trụ cột của gia đình.

Kim Myung Hee thay bạn thân gặp gỡ Hwang Hee Tae trong một buổi xem mắt do gia đình sắp đặt, từ đây, họ dần dần nảy sinh tình cảm chân thành với nhau. Tuy nhiên, tình yêu của họ bị thử thách bởi hoàn cảnh xã hội đầy hỗn loạn do biến động chính trị tại Gwangju.

Khi cuộc nổi dậy Gwangju nổ ra, số phận của họ bị cuốn vào vòng xoáy của lịch sử. Bộ phim khắc họa một cách sâu sắc nỗi đau, sự hi sinh và những mất mát của thế hệ trẻ Hàn Quốc trong thời kỳ đầy biến động, đồng thời tôn vinh tình yêu thuần khiết giữa muôn vàn khó khăn.

When the Camellia Blooms (Khi hoa trà nở)

Bộ phim "When the Camellia Blooms" (Khi hoa trà nở) được phát sóng vào năm 2019, do Gong Hyo Jin và Kang Ha Neul đóng chính. Phim thuộc thể loại hài - lãng mạn pha trộn yếu tố trinh thám, với nội dung sâu sắc về tình yêu, sự kiên cường của phụ nữ và các mối quan hệ xã hội.

Phim xoay quanh nhân vật Dong Baek, một bà mẹ đơn thân điều hành quán rượu nhỏ tên Camellia ở thị trấn Ongsan. Cô sống âm thầm, chịu nhiều định kiến của xã hội vì là mẹ đơn thân. Dù vậy, Dong Baek luôn cố gắng mạnh mẽ để nuôi dạy con trai nhỏ Pil Gu.

Cuộc sống của Dong Baek bắt đầu thay đổi khi cô gặp Hwang Yong Sik, một cảnh sát địa phương nhiệt huyết, tốt bụng và chính trực. Yong Sik ngay lập tức bị cuốn hút bởi sự dịu dàng nhưng mạnh mẽ của Dong Baek, và anh quyết tâm bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm. "When the Camellia Blooms" là một tác phẩm truyền hình xuất sắc khi thắng đậm tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 56 ở các hạng mục "Kịch bản phim xuất sắc nhất", "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" và đặc biệt là giành giải Daesang cao nhất.

