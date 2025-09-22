Không phải phở gà, món ăn chỉ từ 30.000 đồng/bát này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Bún mọc, món ăn quen thuộc của miền Bắc Việt Nam, vừa được chuyên trang ẩm thực uy tín TasteAtlas đưa vào danh sách Top 98 món bún và mì ngon nhất thế giới, đứng thứ 53. Món ăn giản dị nhưng tinh tế này là minh chứng rõ ràng cho sự phong phú của ẩm thực Việt và khả năng chinh phục khẩu vị thực khách quốc tế, từ những người yêu thích hương vị truyền thống đến du khách lần đầu đến Việt Nam.

Bún mọc, món ăn quen thuộc của Việt Nam vừa được chuyên trang ẩm thực uy tín TasteAtlas đưa vào danh sách Top 98 món bún và mì ngon nhất thế giới. (Ảnh: Vinpearl)

Món ăn dân dã với hương vị thanh đạm

Bún mọc nổi bật với nước dùng thanh ngọt, trong và hơi đục, được ninh từ xương lợn hoặc xương gà khoảng 3 đến 4 giờ. Viên mọc làm từ giò sống, thịt xay nhuyễn, nêm gia vị vừa phải, nặn thành viên tròn mềm, khi chín vẫn giữ độ dai nhẹ.

Theo Dân trí, một bát bún mọc chuẩn Hà Nội thường bao gồm: bún tươi, viên mọc, thịt băm hoặc giò lụa thái mỏng, đôi khi có thêm sườn non, lưỡi heo, trứng cút, hoặc gà măng trứng. Một số quán còn thêm nấm rơm hoặc nấm đông cô xào nhẹ để tăng vị ngọt tự nhiên cho nước dùng.

Bún mọc nổi bật với nước dùng thanh ngọt, trong và hơi đục, được ninh từ xương lợn hoặc xương gà khoảng 3 đến 4 giờ. (Ảnh: Ngôi sao)

Rau sống đi kèm như giá đỗ, húng, rau mùi, hành lá, hành khô phi giúp món ăn thêm tươi mát và cân bằng vị mặn, ngọt từ nước lèo. Nhiều thực khách thích thêm chút ớt tươi, chanh hoặc mắm tôm để tăng hương vị, tạo nên sự phong phú trong cách thưởng thức.

Nhiều thực khách nhận xét hương vị thanh ngọt từ xương hầm hòa quyện với độ mềm dai của viên mọc và vị béo của giò lụa, tạo nên tổng thể vừa đậm đà vừa nhẹ nhàng. Đây cũng chính là lý do món ăn được yêu thích rộng rãi, từ các quán bình dân ở Hà Nội cho đến những nhà hàng cao cấp phục vụ khách du lịch.

Lịch sử món bún mọc

Theo VOV, bún mọc xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, là món ăn dân dã của người lao động, nông dân. Tên gọi bún mọc xuất phát từ cách chế biến giò sống thành những viên tròn nhỏ gọi là mọc. Ban đầu, món ăn được phục vụ trong các quán bình dân, là bữa ăn sáng hoặc bữa tối cho những người cần năng lượng nhưng vẫn thanh nhẹ.

Bún mọc xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, là món ăn dân dã của người lao động, nông dân. (Ảnh: Điện máy xanh)

Qua thời gian, bún mọc dần phổ biến và trở thành một trong những món bún truyền thống nổi bật của miền Bắc, xuất hiện trong thực đơn các nhà hàng, quán ăn gia truyền, và cả những phiên bản cao cấp phục vụ khách du lịch nước ngoài.

Giá cả và thói quen thưởng thức

Tại Hà Nội, một bát bún mọc dao động từ 30.000 – 50.000 đồng, tùy thuộc vào loại topping đi kèm như sườn, thịt, lưỡi, hoặc gà, măng, trứng non và vị trí quán ăn. Các quán ở khu vực phố cổ hoặc quán nổi tiếng thường có mức giá cao hơn.

Tại TP.HCM và các tỉnh khác thì bún mọc ít phổ biến hơn nhưng vẫn xuất hiện trong các nhà hàng, mức giá có thể lên đến 80.000 – 100.000 đồng/tô, đặc biệt ở những quán sang trọng phục vụ khách du lịch.

Món ăn giản dị nhưng tinh tế này đã hấp dẫn những người yêu thích hương vị truyền thống đến du khách lần đầu đến Việt Nam. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Bún mọc thường được thưởng thức vào bữa sáng hoặc trưa, là lựa chọn phổ biến cho bữa ăn gia đình hoặc nhóm bạn bè. Với hương vị thanh ngọt, không quá béo, bún mọc là món ăn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức món ngon, bổ dưỡng mà vẫn nhẹ nhàng.

Địa điểm bán bún mọc nổi tiếng

Theo VnExpress, bún mọc nổi tiếng nhất tại Hà Nội, trong đó phải kể đến Bún mọc Hàng Bồ, quán lâu đời từ những năm 1960, nổi bật với nước dùng thanh ngọt và viên mọc dai mềm. Bên cạnh đó, Bún mọc Bà Đức trên đường Nguyễn Khuyến thu hút thực khách nhờ nước lèo hầm kỹ lưỡng, kết hợp giò lụa và thịt băm tạo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Một số nhà hàng cao cấp còn biến tấu món ăn bằng cách thêm hải sản, vừa giữ hương vị truyền thống vừa trang trí đẹp mắt.

Ngoài Hà Nội, bún mọc cũng xuất hiện tại một số nhà hàng Việt ở TP.HCM, Mỹ, Úc và những quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống, giúp quảng bá ẩm thực Việt ra thế giới.

Nhận xét của du khách quốc tế và báo chí

Bún mọc được du khách quốc tế khen ngợi nhờ hương vị thanh nhẹ, nước dùng ngọt tự nhiên và viên mọc mềm dai. Trên YouTube, các kênh ẩm thực như Best Ever Food Review Show từng thử bún mọc tại Hà Nội, nhận xét món ăn là sự kết hợp hoàn hảo giữa nước lèo thanh ngọt, viên mọc dai và rau thơm tươi mát.

Bún mọc được du khách quốc tế khen ngợi nhờ hương vị thanh nhẹ, nước dùng ngọt tự nhiên và viên mọc mềm dai. (Ảnh: Ngôi sao)

Báo chí quốc tế như Los Angeles Times và The Culture Trip cũng nhấn mạnh bún mọc là món ăn đường phố nên thử khi tới Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Họ đánh giá món ăn vừa ngon, vừa thanh nhẹ, đồng thời phản ánh nét văn hóa truyền thống miền Bắc.

Mặc dù chưa có giải thưởng quốc tế riêng, bún mọc được TasteAtlas xếp thứ 53 trong Top 98 món bún và mì ngon nhất thế giới là minh chứng rõ ràng cho sức hút toàn cầu. Bên cạnh đó, món ăn còn góp mặt trong các danh sách ẩm thực Đông Nam Á, giúp quảng bá văn hóa ẩm thực Việt.

Bún mọc cầu nối văn hóa ẩm thực

Bún mọc không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực mới lạ mà còn là cầu nối để bạn bè quốc tế tiếp cận nền ẩm thực phong phú của Việt Nam. Món ăn thể hiện sự sáng tạo không ngừng trong cách chế biến, đồng thời gìn giữ giá trị truyền thống miền Bắc. Những ai từng thưởng thức bún mọc đều ấn tượng với vị nước lèo đậm đà, viên mọc mềm dai, rau sống tươi mát và hương thơm đặc trưng khó nhầm lẫn.

Việc bún mọc được TasteAtlas vinh danh trong danh sách Top 98 món bún và mì ngon nhất thế giới là minh chứng cho tầm ảnh hưởng và sự phát triển mạnh mẽ của ẩm thực Việt trên bản đồ ẩm thực quốc tế. Đây cũng là dịp để thực khách trong và ngoài nước tìm hiểu, thưởng thức và trân trọng những món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.