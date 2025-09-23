Kinh hoàng vết cắt dài trên cổ do khối áp xe hoại tử lan tỏa, cô gái đối diện cửa tử

Bệnh nhân là chị T, 25 tuổi, nhập viện trong tình trạng vùng cổ hoại tử nặng chằng chịt các vết sẹo, vết thương hở chưa kịp lành do đã trai qua 4 lần phẫu thuật nạo áp-xe trước đó.. Đặc biệt, vết cắt ngang cổ dài 15cm nối dài từ góc hàm bên này đến tận góc hàm bên kia. Đây là điều nan giải nhất vì vết thương quá gần với động mạch chủ. Nên ekip trong suốt quá trình phẫu thuật càng phải đặc biệt tập trung cao độ, vì chỉ cần sơ suất tác động, hoặc khiến mủ dịch tràn vào động mạch cảnh, bệnh nhân sẽ lập tức tử vong ngay trên bàn mổ.

Khoảng 4 tháng trước, Chị T bắt đầu đi tiêm tan mỡ nọng tại một cơ sở làm đẹp nhưng chỉ sau một tuần vết tiêm ở cổ bắt đầu sưng tấy và nổi mủ thì các thợ làm đẹp tại đó lại khẳng định rằng do chất tan mỡ đó "chưa tan hết " nên mới đóng cục chứ không có bất kì biến chứng gì đáng lo ngại.

Nhưng sau đó tình hình càng nghiêm trọng hơn khi chị bắt đầu bị sốt, khối u phù nề nghiêm trọng, thậm chí còn lan ra khắp vùng cổ. Những đốm mủ sưng to làm vùng cằm biến dạng và bị xệ xuống. Chị T đã đến một tiệm spa khác để kiểm tra thì được phán đoán là đã "tiêm tạp chất" gây ra nhiễm trùng, hình thành áp xe.

Ban đầu em cứ nghĩ tiêm tan mỡ nọng thì rất đơn giản nên em không tìm hiểu kỹ về chất sẽ được tiêm mà chỉ thấy quảng cáo trên mạng rồi đến để làm thôi nhưng không ngờ nó lại thành ra như vầy. Trong suốt 4 tháng vừa qua, em cực kỳ suy sụp khi cứ liên tục mổ xẻ ,cứ mỗi lần mổ xong là em đều vui trở lại nhưng sau đó lại tiếp tục tái phát. Biến chứng này nó cứ đeo bám theo em có lúc em cũng không muốn sống nữa…", chị T chia sẻ.

4 giờ căng não, đưa cô gái đứt cổ thoát khỏi nguy kịch kỳ diệu

Sau 3 ngày tiêm thuốc kháng sinh, nữ bệnh nhân quay lại bệnh viện JW để thăm khám, bác sĩ Tú Dung đã chỉ định ekip giải phẫu nạo hút áp-xe. Trước đó, ekip mổ bệnh viện JW cũng đã có buổi họp chuyên môn, phân tích và tính toán kỹ lưỡng đường mổ vùng cổ, để ca phẫu thuật sẽ diễn ra thuận lợi và không có bất kỳ sai sót nào.

Ca giải phẫu khối áp xe "hiểm" lần này có độ rủi ro cao hơn rất nhiều so với các ca hoại tử trước đây. Mà cái khó nhất chính là, vị trí áp-xe quá gần động mạch chủ và áp xe lan tỏa khắp vùng cổ, đặc biệt nằm ngay chỗ chia nhánh của động mạch cảnh trong và tĩnh mạch cảnh.

TS.BS Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW, cho biết thêm: "Vấn đề khó cần giải quyết trong trường hợp này chính là vừa phải đảm bảo tính thẩm mỹ vì vết thương trên cổ đã có quá nhiều giải phẫu. Chính vì vậy, ekip phải tính toán thật kỹ đường mổ để giải quyết áp xe triệt để. Bên cạnh đó, phải nạo hút toàn bộ dịch mủ đang tích tụ trong cổ và cằm, ổ dịch lại quá gần động mạch cảnh và tĩnh mạch cảnh nên phải hết sức tỉ mỉ trong quá trình giải phẫu vì rất dễ xảy ra rủi ro".

Bác sĩ Tú Dung tập trung cao độ để nạo vét toàn bộ khối áp xe cho bệnh nhân

Quá trình mổ diễn ra liên tục suốt 4 giờ đồng hồ với sự căng não tột độ từ phía ekip mổ. Vì chỉ cần một phút lơ đễnh, dao mổ có thể đi chệch hướng và tổn thương nghiêm trọng đến các động mạch quan trọng ở cổ dẫn đến tử vong tức thì.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định và sẽ tiếp tục truyền kháng sinh, theo dõi bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn tại bệnh viện.

Câu chuyện của chị T — người từng nghĩ làm đẹp là đơn giản vì quảng cáo hấp dẫn trên mạng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ với những ai đang có nhu cầu làm đẹp. Tiêm tan mỡ tại cơ sở làm đẹp khôɴg phép, sử dụng chất khôɴg rõ nguồn gốc có thể dẫn tới biến chứng nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng

Các bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ tại cơ sở y tế có cấp phép, với bác sĩ chuyên khoa, nguồn vật liệu và tʜᴜốᴄ rõ ràng. Nếu có dấu hiệu sưng, sốt hoặc mưng mủ sau can thiệp thẩm mỹ, cần đến cơ sở y tế chuyên môn ngay để được chẩn đoán và xử trí kịp thời. Đừng mù quáng vì làm đẹp, hãy tỉnh táo để bảo vệ sức khỏe chính mình!