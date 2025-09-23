Việc thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) không chỉ là một hành trình y khoa mà còn là một hành trình đầy cảm xúc và đem lại nhiều hy vọng cho những người ít may mắn trên con đường tìm con. Nhưng ít ai biết rằng, không giống như các mẹ bầu tự nhiên, những người làm IVF có thể chủ động chọn ngày chuyển phôi, từ đó gián tiếp chọn thời điểm sinh con. Đây là một đặc quyền độc đáo, mở ra cơ hội để các mẹ bầu lên kế hoạch không chỉ dựa trên y khoa mà còn dựa trên mong muốn cá nhân, thậm chí là theo kế hoạch của gia đình.

Với kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc và giúp đỡ các cặp vợ chồng có con bằng cách IVF, Ths.BS: Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia - BV Phụ sản Trung ương, nhận thấy, tâm lý “chọn ngày đẹp” của các mẹ bầu IVF thường xuất phát từ mong muốn mang lại may mắn và ý nghĩa cho con. Chẳng hạn như, có mẹ muốn con sinh vào 08/08 (phát phát phát), có mẹ lại muốn chọn ngày 09/09 (cửu cửu như ý) vì tin rằng những con số này sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng cho con. Mẹ nào mê tử vi thì tính toán cung giờ đẹp, mẹ nào tin phong thủy thì tra cứu ngày hoàng đạo... nhưng đều tựu chung lại là mong con có một khởi đầu thuận lợi trong cuộc sống. Thậm chí, có cha mẹ còn muốn sinh con cùng ngày với mình...

Nhưng đằng sau những “yêu cầu đặc biệt” ấy là tâm lý của những người mẹ đã trải qua biết bao gian khó chứ không phải chỉ đơn thuần là một quyết định mang tính phong thủy hay sở thích. Sau những lần thất bại, những mũi thuốc hormone, những đêm thức trắng lo lắng, việc được lựa chọn ngày sinh con như một cách để họ cảm thấy mình đang “kiểm soát” được chút gì đó trong hành trình đầy bất định này.

Chính vì vậy mà BS Quang thường nhận được những câu hỏi như: "Bác sĩ ơi, em có phôi rồi, nhưng em muốn sinh em bé vào tháng 3 năm sau để hợp tuổi vợ tuổi chồng thì có tính được không thưa bác sĩ?". Để giái đáp thắc mắc này, BS Quang có chia sẻ như sau:

Ths.BS: Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản Quốc gia - BV Phụ sản Trung ương, chia sẻ về cách tính ngày dự sinh.

Công thức kinh điển của ngành Sản khoa trong cách tính ngày chuyển phôi và sinh con

Theo Ths.BS Nguyễn Việt Quang, trong ngành Sản khoa có một cách tính ngày chuyển phôi và sinh con tương đối chính xác với thai phụ có chu kỳ kinh đều 28 ngày. Cách tính này có tên là Naegele, với công thức “ngày cộng 7, tháng trừ 3”.

Tức là, nếu biết được ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng thì chúng ta có 1 công thức là "ngày +7, tháng -3" thì sẽ ra được NGÀY DỰ KIẾN SINH.

Ví dụ, ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng là 13/6 (bạn có thai trong tháng này) thì "ngày +7 = 20", "tháng -3 = 3". Như vậy, dự kiến sinh của bạn là 20/3 năm sau. Tính ngược lại, nếu bạn muốn sinh vào tháng 3 (chẳng hạn như 15/3) thì chúng ta lấy "ngày -7, tháng +3" là thành "ngày 8, tháng 6". Như vậy, nếu bạn làm IVF và chuyển phôi luôn vào tháng 6 thì sẽ có ngày dự kiến vào tháng 3 năm sau.

"Trong IVF, bác sĩ có thể chọn chính xác ngày chuyển phôi và tuổi phôi, từ đó tính được tương đối chính xác ngày dự sinh, như trong clip bác sĩ đã nêu. Tuy nhiên, không phải thai kỳ nào cũng tròn đều 40 tuần (280 ngày), đôi khi có thể chênh 1-2 tuần vẫn được coi là bình thường. Vì vậy công thức này chỉ mang ý nghĩa tương đối, không chính xác 100% ", BS Quang cho biết.

"Ngoài ra, dù có chọn ngày để chuyển phôi IVF, các mẹ vẫn cần phải hiểu rằng, tỷ lệ thành công của mỗi lần chuyển phôi không phải lúc nào cũng là 100% và còn nhiều biến cố có thể xảy ra trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai nên việc chuyển dạ, sinh nở có thể xảy ra sớm hoặc muộn hơn dự tính. Mẹ cần hiểu rằng, sức khỏe của mẹ và bé trong suốt và sau thai kỳ mới là quan trọng nhất, vậy nên vẫn phải lưu ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt, lịch khám thai định kỳ theo đúng chỉ định của bác sĩ" , BS Quang nói thêm.