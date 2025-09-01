Ngôi sao Hollywood Naomi Watts đang tập trung vào chiến dịch mới mang tên "Hotter Than Ever" cho thương hiệu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe Stripes Beauty – nhãn hiệu cô đồng sáng lập, tập trung vào giải pháp toàn diện cho phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh.

Chiến dịch này mang thông điệp táo bạo: tuổi trung niên không phải là "khủng hoảng", mà là sự thức tỉnh.

Naomi chia sẻ với People: "Kinh nghiệm, tâm trí, bản ngã – tất cả những gì ta tích lũy được biến ta trở thành phiên bản thông minh, bản lĩnh và cuốn hút hơn. Đó chính là lúc ta ‘nóng bỏng hơn bất kỳ lúc nào'. Đây là lúc phụ nữ cần ngẩng cao đầu, tự tin về bản thân thay vì sợ hãi hay lo lắng về thời kỳ mãn kinh như các thế hệ trước".

Từ mặc cảm đến sức mạnh

Watts thừa nhận không phải lúc nào cô cũng lạc quan như hiện tại. Nữ diễn viên bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rất sớm, từng cảm thấy xấu hổ, lạc lõng và không thể chia sẻ với mẹ, bạn bè, hay thậm chí là bác sĩ.

"Phụ nữ ở giai đoạn này thường cảm thấy bị bỏ rơi. Thông điệp tiêu cực vẫn quá nhiều. Nhưng sự thật, chúng ta đâu chỉ được định nghĩa bởi khả năng sinh sản" – cô nhấn mạnh.

Chính điều này đã thôi thúc Naomi sáng lập Stripes Beauty, với các sản phẩm "từ da đầu tới vùng nhạy cảm", nhằm khuyến khích phụ nữ cởi mở chia sẻ và tìm sự đồng cảm từ những phụ nữ khác.

Hành trình chăm sóc bản thân và lan tỏa thông điệp

Watts cho biết làn da của cô từng khô, dễ kích ứng khi nội tiết tố thay đổi, đặc biệt áp lực khi thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Điều đó khiến cô nghiên cứu sâu hơn về làn da trong giai đoạn mãn kinh và tìm cách giải quyết cho chính mình cũng như nhiều phụ nữ khác. Thương hiệu của cô dành cho phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh, cung cấp sản phẩm và kiến thức chăm sóc sức khỏe tự nhiên.

Chiến dịch "Hotter Than Ever" không chỉ lan tỏa trực tuyến mà còn phủ khắp New York bằng các biển quảng cáo cỡ lớn, nhằm khơi gợi đối thoại và định nghĩa lại ý nghĩa của việc sống rực rỡ ở tuổi trung niên. Đặc biệt, chiến dịch còn tôn vinh 10 phụ nữ truyền cảm hứng trong việc nâng cao nhận thức về mãn kinh.

Sống hết mình ở tuổi 56

Giờ đây, khi tự tin mình đang ở giai đoạn "hotter than ever", Naomi dành thời gian cho những niềm vui giản dị như: tận hưởng mùa hè ở ngôi nhà tại Montauk, dạo biển, bơi lội, nấu nướng, tụ tập bạn bè và du lịch châu Âu cùng gia đình.

"Chỉ cần hít thở không khí biển, nấu ăn và cười đùa bên người thân – đó là cách tôi cảm thấy cuộc sống thực sự đáng quý", cô nói.