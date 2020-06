Không chỉ là khoái cảm, đàn ông khao khát những gì trong một cuộc ân ái?

"Đàn ông cần tình dục, phụ nữ cần tình yêu" có thể là một nhận định đúng, nhưng có lẽ nó đã không còn phù hợp trong thời đại này, khi đời sống tinh thần cũng được cánh mày râu quan tâm chẳng kém chị em là mấy.



Phụ nữ muốn được ve vuốt, vỗ về và khao khát những cử chỉ nhẹ nhàng, tình cảm, thì đàn ông cũng vậy. Dưới đây là 5 điều phái mạnh luôn khao khát được trải nghiệm cùng người phụ nữ của mình trong phòng ngủ:

1. Kết nối cảm xúc

Chúng ta làm gì sau khi làm tình là vấn đề quan trọng chẳng kém những yếu tố tạo nên một cuộc ái ân tới bến. Nếu những khoảnh khắc rực lửa ấy là để giải tỏa ham muốn rất đỗi bản năng của con người, khoảng thời gian sau đó chính là thời điểm vàng để cả hai gần gũi, gắn kết với nhau hơn.

So với phụ nữ, đàn ông có thể cởi mở và mạnh bạo hơn trong việc trải nghiệm những mối tình ngắn ngủi chỉ kéo dài vài tiếng giữa canh ba. Nhưng nếu được lựa chọn, họ vẫn muốn một sự gần gũi có kết nối cảm xúc hơn. Nhận định này được đưa ra bởi Shamyra - Chuyên gia trị liệu tình dục, đồng thời là tác giả cuốn sách "Use your mouth".

"Cánh mày râu cũng muốn được dụi đầu vào vòng tay của bạn tình giống như việc các nàng vẫn thường làm vậy. Nói cách khác, họ cũng muốn được ôm, được vuốt ve tình cảm." - Shamyra chia sẻ.

2. Những hình ảnh chân thực nhất của bạn tình

Phụ nữ thường nghĩ rằng phái mạnh chỉ bị kích thích bởi những bộ đồ lót sexy như những gì các cô nàng trong show diễn Victora's Secret thường mặc. Nhưng sự thật thì không phải vậy đâu!

"Tôi chắc chắn rằng tất cả đàn ông đều đã xem những hình ảnh đó cả trăm ngàn lần mỗi khi anh ấy thủ dâm. Việc đối tác ăn vận quyến rũ luôn là điều tốt, nhưng đôi khi đàn ông muốn nhìn bạn trong một bộ đồ bình thường như chiếc quần nhỏ có hình hello kitty chẳng hạn." - Shamyra cho biết.

3. Tình thế "bị động"

Đừng để người đàn ông của bạn chủ động 100% trong mọi cuộc ân ái!

"Hãy đẩy anh chàng xuống tấm đệm, trườn lên cơ thể săn chắc và chiếm lấy tất cả thay vì để chàng làm điều đó với bạn. Tại sao phụ nữ luôn gặp vấn đề với đối tác sau một thời gian hai người thân thiết?

Một trong những lý do cơ bản, phổ biến nhất chính là các nàng chẳng bao giờ chủ động lôi chàng vào cuộc vui cả. Lúc nào cũng phải là đàn ông ngỏ ý trước! Sự nhàm chán lặp lại hàng trăm lần này sẽ bào mòn khoái cảm, hứng thú của cánh mày râu." - Shamyra nhấn mạnh.

4. Đi theo những "cảm hứng bất chợt"

Hầu hết phụ nữ đều cần một không gian tuyệt đối riêng tư, đôi khi còn phải thêm nến, thêm hoa, các nàng mới chịu bước vào cuộc ân ái. Đó có thể là những chất xúc tác tốt để cảm xúc bùng lên mãnh liệt.

Nhưng đôi khi, điều đàn ông khao khát được trải nghiệm chỉ đơn giản là không bỏ lỡ sự rạo rực bất ngờ ập đến, bất chấp không gian và hoàn cảnh lúc đó có ra sao đi nữa.

5. Bên nhau và không làm gì cả!

Đừng nghĩ rằng mỗi lần lên giường cùng đối phương buộc phải là một lần ân ái. Đôi khi, đàn ông chỉ muốn ôm và được ôm, được trò chuyện và lắng nghe, thay vì đốt calo như bao đêm khác.

"Nếu một người đàn ông xa lạ, mới quen nói với bạn rằng anh ta chỉ muốn được nằm ôm bạn và không làm gì cả, bạn không nên tin! Nhưng nếu điều đó được thổ lộ bởi người đã gắn bó với bạn đủ lâu, tôi nghĩ rằng bạn nên tin.

Đừng khước từ hay nghi hoặc anh ấy bởi đàn ông cũng có những ngày mệt mỏi, những phút giây yếu lòng. Nghĩ mà xem, hai bạn đã có những đêm mặn nồng bên nhau, việc gì mà anh ấy phải viện cớ đó để đưa bạn lên giường cơ chứ?!" - Shamyra khẳng định.

Nói một cách ngắn gọn, đôi khi hãy "đổi vai" với đối tác của bạn. Chúng ta bình đẳng trong mọi việc, cớ gì đàn ông luôn phải là người chủ động, còn phụ nữ luôn là người tiếp nhận những nhẹ nhàng, êm ái?

Những tương tác một chiều đó hoàn toàn không nên kéo dài liên tục. Sự lặp lại nào cũng đều có thể gây ra sự nhàm chán. Vì thế, lần tới, các chị em hãy thử "đổi vai" với chàng xem sao nhé!