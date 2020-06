Chỉ dẫn cho con chứ đừng sống “hộ” con

Phụ nữ hiện đại xem con cái là món quà của Thượng Đế. Họ chăm sóc nhưng không bao bọc con. Họ dạy con bằng các phương pháp giáo dục khoa học. Họ chú trọng bồi đắp ước mơ, sở thích, sở trường của con và để con được tự do theo đuổi niềm đam mê. Họ khuyến khích con sống tự lập, bươn trải để đắp bồi kinh nghiệm sống. Họ chọn đứng sau con để dõi theo nhưng không can thiệp. Họ làm thế vì tôn trọng con cái như tôn trọng chính bản thân mình. Họ tin rằng, con cái chỉ có thể trưởng thành và hạnh phúc khi chúng được tự do làm những điều mà chúng nghĩ là tốt nhất.