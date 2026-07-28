Nếu vài năm trước, vanilla, hương trầm hay hoa trắng là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thế giới nước hoa thì năm 2026, hương quả sung (Fig) lại đang âm thầm tạo nên một "cơn sốt" mới. Điều thú vị là rất nhiều người yêu thích mùi hương này dù chưa từng ăn quả sung, thậm chí còn không biết chính xác quả sung có mùi như thế nào ngoài đời. Vậy điều gì khiến Fig trở thành một trong những nhóm hương được săn đón nhất hiện nay?

Nếu mới bắt đầu tìm hiểu về nước hoa, bạn có thể sẽ khá ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người nhắc đến những chai như Diptyque Philosykos, Le Labo Thé Matcha 26, Acqua di Parma Fico di Amalfi, BDK Gris Charnel hay hàng loạt sáng tạo mới từ các thương hiệu niche đều có điểm chung là sử dụng nốt hương Fig. Trên các diễn đàn nước hoa quốc tế, Fig cũng liên tục xuất hiện trong danh sách những mùi hương "dùng một lần là nhớ mãi", "khó diễn tả nhưng rất cuốn" hay "ngửi càng lâu càng thích". Không phải ngẫu nhiên mà hương quả sung được xem là một trong những xu hướng nổi bật nhất của vài năm trở lại đây.

Điều đầu tiên cần hiểu là trong nước hoa, Fig không chỉ đơn giản là mùi của quả sung chín. Thực tế, khi các nhà điều chế nói đến hương sung, họ thường tái hiện cả một cái cây. Nghĩa là trong một chai nước hoa Fig, bạn có thể cảm nhận được lá sung xanh, nhựa cây trắng, thân gỗ, quả sung non, quả sung chín, thậm chí cả cảm giác mát rượi của bóng cây dưới nắng hè. Chính sự đa tầng ấy khiến Fig trở thành một trong những nốt hương phức tạp nhưng cũng hấp dẫn nhất.

Đó cũng là lý do rất nhiều người lần đầu ngửi Fig đều có chung một phản ứng: "Lạ quá!". Nó không giống cam chanh, cũng không giống hoa, càng không ngọt như vanilla hay trái cây nhiệt đới. Nhưng chỉ sau vài lần sử dụng, họ lại bắt đầu thấy thiếu nếu trong bộ sưu tập nước hoa không có ít nhất một chai mang hương sung.

Một trong những điều khiến Fig được yêu thích là sự cân bằng hiếm có. Khi nhắc đến nước hoa trái cây, nhiều người thường nghĩ ngay đến đào, lê, táo, dâu hay vải. Những nốt hương này thường mang cảm giác mọng nước và có vị ngọt rõ rệt. Fig thì khác. Quả sung trong nước hoa chỉ ngọt rất nhẹ, gần như không có cảm giác "kẹo" hay "siro". Thay vào đó là vị xanh, hơi sữa, hơi gỗ và có chút mộc mạc rất riêng. Chính điều đó giúp Fig vừa đủ mềm mại nhưng vẫn giữ được sự thanh thoát, đặc biệt phù hợp với những người không thích nước hoa quá ngọt.





Một điểm thú vị khác là Fig gần như không có giới tính. Nếu nhiều chai nước hoa hoa trắng thường nghiêng về nữ hay hương da thuộc, thuốc lá thiên về nam, thì Fig lại đứng ở khoảng giữa. Phụ nữ dùng Fig sẽ có cảm giác tự nhiên, tinh tế và hiện đại. Nam giới dùng Fig lại tạo nên hình ảnh sạch sẽ, thư thái và có chiều sâu. Chính vì vậy, phần lớn các chai nước hoa Fig nổi tiếng đều được xếp vào nhóm unisex.

Những năm gần đây, khi xu hướng "smell clean" và "quiet luxury" lên ngôi, Fig càng có nhiều cơ hội tỏa sáng. Người dùng không còn quá chạy theo những mùi hương thật nồng để ai cũng phải nhận ra mình đang dùng nước hoa gì. Thay vào đó, họ muốn một mùi hương gần gũi hơn, khiến người khác chỉ cảm thấy "người này thơm thật" mà không biết chính xác mùi gì. Fig đáp ứng rất tốt điều đó. Nó không ồn ào, không cố gắng gây chú ý nhưng lại có khả năng khiến người khác muốn tiến lại gần thêm một chút.

Điều đặc biệt của Fig còn nằm ở khả năng thay đổi theo thời tiết. Trong những ngày nắng, Fig mang cảm giác xanh mát, giống như đang ngồi dưới bóng cây giữa khu vườn Địa Trung Hải. Khi trời dịu hơn hoặc bước sang mùa thu, những nốt hương gỗ và nhựa cây bắt đầu rõ nét, khiến tổng thể trở nên ấm áp hơn. Chính sự chuyển biến tự nhiên này giúp Fig trở thành một trong số ít nhóm hương có thể sử dụng gần như quanh năm.

Nếu từng ngửi Diptyque Philosykos, bạn sẽ hiểu vì sao nhiều người gọi đây là "mùi của cả cây sung". Ngay từ những giây đầu tiên, lá sung xanh và nhựa cây hiện lên rất rõ, sau đó mới đến phần quả sung chín mềm cùng gỗ trắng ở lớp nền. Trong khi đó, Acqua di Parma Fico di Amalfi lại mang đến cảm giác tươi sáng hơn khi kết hợp Fig với cam bergamot, bưởi và chanh, rất phù hợp với mùa hè. Còn Le Labo Thé Matcha 26 không lấy Fig làm nhân vật chính nhưng lại sử dụng quả sung như một mảnh ghép giúp mùi trà trở nên mềm mại và dễ gây "nghiện" hơn.





Không chỉ xuất hiện trong nước hoa niche cao cấp, Fig hiện cũng bắt đầu được nhiều thương hiệu phổ thông đưa vào các bộ sưu tập mới. Điều này cho thấy nhu cầu dành cho nhóm hương này đang tăng lên rõ rệt. Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng sau giai đoạn người dùng yêu thích gourmand với vanilla và caramel, xu hướng tiếp theo sẽ là những mùi hương "xanh" hơn, tự nhiên hơn và Fig chính là đại diện tiêu biểu.

Tuy nhiên, Fig không phải mùi hương dành cho tất cả mọi người ngay từ lần đầu. Có người yêu ngay chỉ sau một lần thử, nhưng cũng có người mất vài tuần mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Điều này khá giống với việc thưởng thức trà hay cà phê. Lần đầu có thể thấy hơi lạ, nhưng càng trải nghiệm lại càng nhận ra nhiều tầng hương thú vị mà trước đó mình chưa từng để ý.

Nếu bạn đang tìm một chai nước hoa đầu tiên có hương Fig, hãy bắt đầu với những lựa chọn dễ tiếp cận như Acqua di Parma Fico di Amalfi hoặc Philosykos Eau de Toilette. Đây đều là những phiên bản cân bằng, dễ dùng và giúp người mới hiểu được vẻ đẹp của quả sung trong nước hoa. Sau đó, nếu muốn khám phá sâu hơn, bạn có thể thử những sáng tạo có Fig kết hợp cùng trà, gỗ, dừa hay xạ hương để cảm nhận sự đa dạng của nhóm hương này.

Có lẽ sức hút lớn nhất của Fig nằm ở chỗ nó không giống bất kỳ mùi hương nào khác. Nó không cố gắng trở thành ngọt nhất, tươi nhất hay quyến rũ nhất. Fig chỉ đơn giản tái hiện cảm giác của thiên nhiên: một khu vườn yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua những tán lá, mùi nhựa cây còn vương trên cành và những quả sung chín vừa đủ. Đó là kiểu mùi hương không làm bạn choáng ngợp ngay từ đầu, nhưng càng đồng hành lâu lại càng thấy thân thuộc. Và cũng chính vì sự tinh tế ấy, Fig đang trở thành một trong những nốt hương được yêu thích nhất năm 2026, không chỉ bởi những người sành nước hoa mà còn bởi rất nhiều người đang tìm kiếm một mùi hương đủ khác biệt để thể hiện cá tính, nhưng vẫn nhẹ nhàng để có thể gắn bó mỗi ngày.