Trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ hè thường niên tại đảo Mallorca, Vương hậu Letizia đã có buổi xuất hiện cuối cùng trong lịch trình công tác năm nay tại thành phố Jerez de la Frontera. Bà tham dự cuộc họp thường niên của các giám đốc trung tâm thuộc Viện Cervantes - tổ chức được thành lập từ năm 1991 với nhiệm vụ quảng bá tiếng Tây Ban Nha và văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha tới hơn 45 quốc gia trên thế giới.

Tất nhiên, điều thu hút sự chú ý không chỉ là sự kiện mà còn là bộ trang phục của Vương hậu.

Lần này, bà lựa chọn một thiết kế đến từ Boss với tông xanh pastel dịu nhẹ, gồm áo gile dáng dài không tay kết hợp quần suông đồng màu. Đây là kiểu trang phục đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích vì vừa giữ được vẻ chỉn chu của suit truyền thống, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng mát hơn nhiều trong mùa hè.

Không ít chuyên gia thời trang nhận định xu hướng "relaxed tailoring" - những bộ suit có phom dáng mềm mại, ít gò bó - sẽ tiếp tục được ưa chuộng cả sau mùa hè năm nay. Và Vương hậu Letizia một lần nữa cho thấy bà luôn biết cách lựa chọn những thiết kế vừa hợp xu hướng vừa có tính ứng dụng cao.

Điểm cộng của bộ trang phục nằm ở sự tối giản. Không họa tiết, không chi tiết cầu kỳ, nhưng nhờ màu xanh pastel dịu mắt cùng phom dáng rộng vừa phải, tổng thể trông vẫn rất sang trọng và hiện đại. Đây cũng là kiểu đồ mà phụ nữ ngoài 40 hoàn toàn có thể học theo để mặc đi làm, gặp đối tác hoặc tham dự những sự kiện cần sự thanh lịch.

Để hoàn thiện diện mạo, Vương hậu Letizia phối cùng đôi khuyên tai của PDPAOLA, dây chuyền mảnh tạo điểm nhấn ở phần cổ, giày Mary Jane màu trắng của Sézane và túi xách Furla.

Nhiều người đặc biệt dành lời khen cho cách bà sử dụng phụ kiện. Chiếc vòng cổ nhỏ giúp bộ đồ sáng hơn mà không tạo cảm giác rườm rà, trong khi đôi giày trắng khiến tổng thể trở nên trẻ trung và phù hợp với không khí mùa hè. Thậm chí, một số tín đồ thời trang còn nhận xét họ thích phiên bản giày trắng này hơn hẳn kiểu màu đen mà Vương hậu từng đi trước đó.

Một điểm thú vị khác là cả áo gile và quần đều đang nằm trong chương trình giảm giá giữa mùa của Boss. Điều này càng khiến bộ trang phục nhận được nhiều sự quan tâm bởi đây không chỉ là set đồ đẹp mà còn có cơ hội được săn với mức giá hấp dẫn hơn so với thời điểm mới ra mắt.

Qua mỗi lần xuất hiện, Vương hậu Letizia tiếp tục chứng minh phong cách của mình không nằm ở những món đồ quá đắt đỏ hay cầu kỳ. Điều khiến bà luôn được đánh giá cao là khả năng lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh, ưu tiên những thiết kế có thể mặc nhiều lần và không chạy theo các xu hướng ngắn hạn.

Bộ suit xanh pastel lần này cũng là minh chứng rõ nhất: Một công thức mặc đẹp đủ thanh lịch cho công sở, đủ thoải mái giữa thời tiết nắng nóng và vẫn giữ được vẻ sang trọng vốn đã trở thành dấu ấn của Vương hậu Tây Ban Nha suốt nhiều năm qua.