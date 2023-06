Không cần nhịn ăn tối, dùng 3 thực phẩm này thay cơm để giảm cân nhanh mà vẫn khỏe

Giảm cân, duy trì cân nặng hợp lý và ổn định không chỉ có lợi cho ngoại hình mà còn giúp chúng ta khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người, nhất là chị em phụ nữ bị ám ảnh bởi việc giảm cân, phải trở nên mảnh mai hay mải mê theo đuổi những tiêu chuẩn về cái đẹp không thực tế, không phù hợp với bản thân. Từ đó, các phương pháp giảm cân, ép cân cực đoan, phản khoa học ra đời và ngày càng phổ biến. Trong đó, nhịn ăn và nhịn bữa tối là thường gặp nhất.

Bỏ bữa tối khiến bạn khó giảm cân hơn

Nếu như cho rằng bỏ bữa tối giúp giảm cân nhanh hơn thì bạn đã sai lầm. Một số người có thể bị tăng cân ngược khi nhịn ăn tối. Đó là do cơ thể chưa quen với việc giảm cân và bị cắt giảm bữa ăn sẽ sinh ra cảm giác thèm ăn, khiến họ ăn nhiều hơn vào bữa sáng hôm sau hoặc các bữa phụ. Khi không thể kiểm soát lượng thức ăn nạp vào hôm sau, bạn sẽ dễ tăng cân nhanh hơn.

Hơn nữa, nếu bạn không ăn đêm, nhu cầu năng lượng của cơ thể sẽ không thể được bổ sung. Cơ thể con người sẽ chọn cách làm chậm quá trình trao đổi chất để giảm mất năng lượng. Vì cơ bắp tiêu hao năng lượng nhanh nên cơ thể sẽ hy sinh cơ bắp và giữ lại chất béo. Cơ bắp bị giảm sút, quá trình trao đổi chất cơ bản sẽ chậm lại và chúng ta sẽ khó giảm cân hơn.

Nhịn ăn tối không chỉ khiến bạn dễ mắc bệnh, mất ngủ mà còn có thể tăng cân ngược (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, nhịn ăn tối mang tới rất nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Đầu tiên là gây hại cho dạ dày. Bởi dù không có thức ăn, dạ dày vẫn thực hiện chu trình tiêu hóa, dịch vị vẫn được tiết ra, có thể gây đau dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản. Lâu ngày, nó kích thích tuyến tiêu hóa bài tiết, ảnh hưởng đến chức năng của đường tiêu hóa. Nặng hơn là làm dày lên, phá hủy niêm mạc đường tiêu hóa, gây bệnh dạ dày và thậm chí là ung thư dạ dày.

Tiếp theo, những người thường xuyên bỏ bữa tối dễ gây suy giảm chức năng não như sa sút trí tuệ, không thể tập trung, giảm trí nhớ. Bỏ bữa tối còn dễ gây hạ đường huyết dẫn đến các cơ quan không cung cấp đủ chất dinh dưỡng, sức đề kháng của cơ thể cũng theo đó mà giảm sút.

Cuối cùng, nhịn ăn tối có thể khiến bạn đói vào ban đêm, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Orexin tiết ra nhiều hơn khi nhịn ăn khiến bạn tỉnh táo hơn, đồng thời góp phần làm bạn khó vào giấc hơn, mệt mỏi và khó tập trung hơn vào ngày hôm sau.

3 thực phẩm ăn tối thay thế cơm tốt nhất khi giảm cân

Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng việc ăn ít đi vào bữa tối giúp cơ thể giảm cân nhanh hơn, nhất là giảm lượng cơm. Nhưng để đảm bảo sức khỏe, bạn không nên cắt giảm hoàn toàn tinh bột. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng 3 thực phẩm sau đây để thay thế cơm trong bữa tối:

1. Ngô ngọt

Từ lâu ngô đã luôn được xếp vào danh sách thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, nếu muốn giảm cân nhanh mà vẫn khỏe, hãy chọn ngô ngọt cho bữa tối và ưu tiên các cách chế biến ít dầu mỡ như ngô luộc, ngô hấp, súp ngô nhé!

Ngô ngọt là thực phẩm thay thế cơm rất tốt vào bữa tối khi giảm cân (Ảnh minh họa)

Ngô ngọt ít chất béo, cụ thể ngô ngọt vàng nấu chín có tổng lượng chất béo thấp với 1,5 gam, chiếm khoảng 2% so với khuyến nghị từ 25 đến 35% lượng calo hàng ngày của mỗi người. Trong đó, hàm lượng chất béo bão hòa chiếm tối thiểu 0,2 gam.

Chất xơ rất quan trọng đối với sức khỏe của hệ tiêu hóa và đặc biệt hiệu quả đối với những người có nhu cầu giảm cân. Trong khi ngô ngọt lại rất giàu chất xơ, nhanh no, no lâu lại tốt cho tiêu hóa, tăng trao đổi chất và hỗ trợ “đốt cháy” mỡ nội tạng.

Trong khi đó, ngô lại cung cấp nhiều năng lượng. Carbohydrate trong ngô ngọt là loại carbs phức hợp, có nguồn gốc thực vật, lành mạnh và đảm bảo hoạt động của cơ thể.

2. Khoai lang

Khoai lang là một loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả vì có hàm lượng nước cao. Việc tiêu thụ khoai lang giúp bù nước cho các tế bào trong cơ thể, khởi động quá trình trao đổi chất. Từ đó, ngăn chặn tình trạng tích tụ chất béo của cơ thể, cân bằng độ pH trong cơ thể và hỗ trợ đào thải độc tố.

Khoai lang cũng là loại thực phẩm rất giàu chất xơ và chỉ số đường huyết thấp. Chất xơ hình thành một lớp lưới giống như gel trong dạ dày, khiến người dùng cảm thấy no, ngăn bạn ăn quá nhiều. Bên cạnh đó, nó còn ngăn chặn sự hấp thụ chất béo của cơ thể, hỗ trợ sản sinh các vi khuẩn tốt cho đường ruột. Vì vậy, ăn khoai lang giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, tiêu hóa và bài tiết của cơ thể, hỗ trợ giảm cân tốt hơn.

Mặc dù lượng calo rất thấp nhưng khoai lang lại giàu chất xơ và dinh dưỡng (vitamin, khoáng chất) nên giúp bạn no nhanh, no lâu hơn. Ngoài ra, tinh bột kháng của khoai lang khá khó tiêu hóa nên người dùng sẽ không thực sự hấp thụ tất cả lượng calo trong nó. Vì vậy nó rất thích hợp để thay thế cơm vào bữa tối khi đang giảm cân.

3. Bột yến mạch

Yến mạch cũng rất quen thuộc với các chị em muốn giảm cân, giữ dáng. Bột yến mạch có đầy đủ dinh dưỡng và chất xơ hòa tan, giúp cơ thể cảm thấy no sau bữa ăn. Về cơ bản, điều này có nghĩa là bạn cảm thấy no sau khi ăn bột yến mạch hơn là ăn một miếng bánh mì nướng. Do đó, bạn cảm thấy ít muốn ăn thêm thứ gì đó để cảm thấy no.

Yến mạch ít calo nhưng lại giàu dưỡng chất. Các thành phần dưỡng chất trong yến mạch giúp ổn định lượng đường và dinh dưỡng trong máu. Từ đó làm giảm cảm giác đói, buộc cơ thể sử dụng mỡ thừa để cung cấp năng lượng, từ đó cơ thể đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Bột yến mạch hỗ trợ giảm cân rất tốt nếu ăn đúng cách (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy bột yến mạch, cả yến mạch loại cũ và yến mạch ăn liền, đều có hiệu quả giúp no lâu hơn và giảm thèm ăn hơn so với ngũ cốc ăn liền. Do đó, có thể thay đổi thói quen ăn tối hoặc ăn vặt hàng ngày bằng bột yến mạch để đủ no, đủ năng lượng mà vẫn giảm cân. Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều hoặc dùng nhiều đường, trái cây chỉ số đường huyết cao khi ăn tối với bột yến mạch để giảm cân nhé!

Các chuyên gia cũng cho rằng yến mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt không chứa gluten và chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Vì vậy, ngoài là thực phẩm giảm cân hiệu quả, nó còn giúp tăng cường sức khỏe.