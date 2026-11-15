Không cần mua sơn hào hải vị, mâm cơm chưa đến 100.000 đồng này vẫn có món khiến cả nhà tranh nhau gắp

Không phải cứ chi nhiều tiền mới có được một bữa cơm ngon và hấp dẫn. Đôi khi, chỉ cần khéo chọn nguyên liệu và thay đổi cách chế biến một chút, những thực phẩm quen thuộc cũng có thể tạo nên mâm cơm đủ đầy, đẹp mắt chẳng kém gì ngoài hàng. Với khoảng 100.000 đồng, gia đình 3–4 người có thể chuẩn bị bữa ăn gồm sụn gà rang muối giòn thơm, trứng đúc thịt hấp mềm béo, nấm đùi gà áp chảo sốt tiêu và bát canh mồng tơi thanh mát.

Điểm nhấn của mâm cơm nằm ở món sụn gà rang muối. Từng miếng sụn vàng ruộm, bên ngoài giòn nhẹ, bên trong vẫn giữ được độ giòn sần sật đặc trưng. Món ăn này có hương thơm của sả, lá chanh, vị mặn vừa phải nên rất hợp để ăn cùng cơm nóng.

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Mâm cơm 4 món với chi phí khoảng 100.000 đồng

1. Sụn gà rang muối – món chính hấp dẫn như ngoài hàng

Nguyên liệu gồm khoảng 250g sụn gà, 3 cây sả, vài chiếc lá chanh, một ít bột rang muối, bột chiên giòn và gia vị.

Sụn gà mua về rửa sạch, để ráo rồi ướp với một chút nước mắm, hạt tiêu và hạt nêm trong khoảng 15 phút. Sả đập dập, thái lát mỏng; lá chanh rửa sạch, thái chỉ.

Trộn sụn gà với một lớp bột chiên giòn mỏng rồi đem chiên ngập dầu ở lửa vừa đến khi các miếng sụn vàng đều. Vớt ra để ráo dầu. Tiếp đó, phi thơm sả đến khi hơi vàng, cho sụn gà vào chảo, rắc bột rang muối và đảo nhanh tay để gia vị bám đều. Cuối cùng, thêm lá chanh thái chỉ rồi tắt bếp.

Món này nên ăn ngay khi còn nóng để cảm nhận rõ độ giòn thơm của lớp vỏ và phần sụn dai giòn bên trong. Nếu không có sẵn bột rang muối, có thể dùng hỗn hợp muối, tiêu và một chút bột nêm để thay thế.

2. Trứng đúc thịt hấp – mềm thơm, dễ ăn

Chuẩn bị 2–3 quả trứng gà, khoảng 80g thịt lợn băm, hành lá, một chút mộc nhĩ và gia vị.

Mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch rồi thái nhỏ. Thịt băm trộn cùng mộc nhĩ, hành lá, một chút nước mắm, hạt nêm và tiêu. Đập trứng vào bát, đánh tan rồi trộn đều với phần thịt. Có thể thêm một chút nước lọc hoặc nước dùng để thành phẩm mềm hơn.

Đổ hỗn hợp vào bát chịu nhiệt, đặt vào xửng hấp khoảng 15–20 phút tùy độ dày. Khi trứng đông lại, phần thịt bên trong chín mềm, bề mặt vàng nhẹ là có thể lấy ra. Món này có vị béo thơm, mềm ẩm, rất hợp với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

3. Nấm đùi gà áp chảo sốt tiêu – ít nguyên liệu nhưng đậm đà

Dùng khoảng 150–200g nấm đùi gà, một ít tỏi, nước tương, dầu hào, đường và tiêu xay.

Nấm rửa nhanh, để ráo rồi thái lát dày khoảng 1cm. Dùng dao khứa nhẹ hai mặt để nấm dễ thấm gia vị. Làm nóng chảo với một chút dầu, áp chảo nấm đến khi hai mặt chuyển màu vàng nâu.

Pha nước sốt gồm nước tương, dầu hào, một chút đường, tiêu xay và ít nước lọc. Phi thơm tỏi, đổ hỗn hợp sốt vào chảo rồi cho nấm trở lại đảo đều đến khi nước sốt sánh nhẹ, bám quanh từng miếng. Nấm có độ dai mềm, vị ngọt tự nhiên hòa cùng nước sốt tiêu thơm nồng, ăn rất bắt cơm.

4. Canh mồng tơi – thanh mát, cân bằng vị giác

Chuẩn bị một bó rau mồng tơi, một ít tỏi và gia vị. Nhặt rau, rửa sạch rồi thái vừa ăn. Phi thơm tỏi, thêm nước vào đun sôi, nêm gia vị vừa miệng rồi cho rau vào. Đun thêm khoảng 2–3 phút đến khi rau vừa chín thì tắt bếp để giữ màu xanh và độ mềm.

Bí quyết để mâm cơm tiết kiệm mà vẫn ngon

Để giữ tổng chi phí quanh mức 100.000 đồng, nên mua sụn gà ở lượng vừa đủ, chọn nấm đùi gà loại nhỏ và tận dụng những gia vị đã có sẵn trong bếp. Giá nguyên liệu có thể thay đổi theo khu vực và thời điểm mua, vì vậy mức chi phí trên chỉ mang tính tham khảo.

Mâm cơm có đủ món chiên giòn, món hấp mềm, món xào đậm vị và bát canh thanh mát nên không tạo cảm giác ngấy. Đặc biệt, sụn gà rang muối là món dễ trở thành tâm điểm trên bàn ăn, trong khi nấm áp chảo sốt tiêu lại mang đến hương vị mới lạ từ một nguyên liệu khá bình dân.

Một bữa cơm ngon không nhất thiết phải có những nguyên liệu đắt tiền. Chỉ cần biết cách kết hợp và chế biến khéo léo, số tiền chưa đến 100.000 đồng vẫn có thể mang đến một mâm cơm tươm tất, đủ vị và khiến các thành viên trong gia đình hào hứng ngồi vào bàn.