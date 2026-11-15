Mâm cơm của nữ ca sĩ sở hữu biệt thự hơn 130 tỷ đồng

Nhắc đến Lisa, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến một trong những ngôi sao K-pop có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Năm 2023, nữ ca sĩ mua một căn biệt thự tại Seongbuk-dong, khu dân cư cao cấp bậc nhất Seoul, với giá 7,5 tỷ won (hơn 130 tỷ đồng).

Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến đồ ăn, nữ ca sĩ sinh năm 1997 lại thể hiện một khía cạnh rất gần gũi: luôn nhớ hương vị quê nhà và đặc biệt yêu thích những món ăn truyền thống của Thái Lan. Qua các buổi phỏng vấn, video cá nhân và những lần trở về quê hương, Lisa từng tiết lộ khá nhiều món ăn mình yêu thích. Đáng chú ý, có những món bình dân đến mức bất cứ ai ghé Thái Lan cũng có thể dễ dàng tìm thấy.

Tự tay làm trứng chiên tôm trên chiếc cúp 1 tỷ lượt nghe Spotify

Một trong những lần Lisa khiến người hâm mộ thích thú với chuyện ăn uống là khi xuất hiện trong chương trình Spotify Billions Club vào tháng 11/2023. Thời điểm đó, ca khúc MONEY của cô vừa cán mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify.

Thay vì chỉ chia sẻ cảm xúc về thành tích âm nhạc, Lisa còn có màn ăn mừng khá đặc biệt: sử dụng chính chiếc cúp kỷ niệm của mình như một chiếc đĩa để thưởng thức món ăn.

Món Khai Jiao (món trứng tráng kiểu Thái) được Lisa chọn để ăn mừng. Ảnh: Spotify

Món được nữ ca sĩ lựa chọn là Khai Jiao – trứng chiên kiểu Thái, phiên bản mà cô yêu thích có nhân tôm băm. Trong video, Lisa tự tay chuẩn bị nguyên liệu, đánh trứng, cho phần nhân tôm vào rồi chiên thành món trứng vàng ruộm, ăn cùng cơm trắng và nước chấm cay.

Đây cũng là món ăn cô từng chia sẻ có thể tự nấu khá tốt. Không cần những nguyên liệu cầu kỳ hay cách chế biến phức tạp, món trứng chiên tôm vẫn đủ khiến Lisa hào hứng giới thiệu với người hâm mộ quốc tế.

Không chỉ có món chính, Lisa còn bật mí món tráng miệng yêu thích mang tên Itim Khanom Pang. Đây là món bánh mì kẹp kem dừa và xôi nếp, thường được bán tại các khu chợ bình dân ở Thái Lan. Sự kết hợp giữa bánh mì mềm, kem dừa béo ngậy, xôi dẻo và các loại topping tạo nên hương vị khá độc đáo.

Món tráng miệng yêu thích của Lisa là Itim Khanom Pang (một loại bánh mì kẹp kem dừa với xôi). Ảnh: Spotify

Lisa cho biết đây là món cô thường ăn mỗi khi trở về quê thăm ông bà. Một món tráng miệng giản dị gắn với ký ức gia đình, nhưng lại được nữ idol giới thiệu trên chính chiếc cúp ghi dấu thành tích âm nhạc quốc tế của mình.

Mê Tom Yum, Pad Thai và những món ăn đậm vị quê nhà

Trong cuộc phỏng vấn với CNN vào ngày 31/12/2024, khi được hỏi nhớ điều gì nhất mỗi lần rời Thái Lan, Lisa không ngần ngại trả lời đó chính là đồ ăn quê nhà.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng việc tìm được một nhà hàng Thái Lan ở nước ngoài có hương vị thực sự giống quê hương không hề dễ dàng. Khi được hỏi về món Thái yêu thích, cô lập tức gọi tên Tom Yum Goong (canh chua tôm kiểu Thái) và Pad Thai (phở xào kiểu Thái).

Canh Tom Yum và Pad Thai là món Lisa yêu thích

Đáng chú ý, Lisa còn tiết lộ mình vừa ăn Pad Thai trước buổi biểu diễn. Điều này cho thấy dù thường xuyên di chuyển giữa nhiều quốc gia và có lịch trình bận rộn, cô vẫn dành tình cảm đặc biệt cho những món ăn quen thuộc của quê hương.

Trong một cuộc phỏng vấn với Allure Korea năm 2020, Lisa cũng từng tiết lộ món Thái yêu thích nhất của mình là cà ri đỏ nấu gà (Chicken Red Curry). Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ thời điểm ấy mình đang khá mê đồ ăn Trung Quốc, đặc biệt là món hẹ xào trứng và bánh bao chiên.

Những lựa chọn này phần nào cho thấy khẩu vị của Lisa khá đa dạng, nhưng các món ăn mang hương vị quê nhà vẫn luôn có vị trí đặc biệt.

Món thịt viên ở ga tàu quê nhà từng khiến Lisa nhớ mãi

Một câu chuyện khác về tình yêu ẩm thực Thái Lan của Lisa gắn với món thịt viên bán tại ga tàu Buriram – quê hương của nữ ca sĩ.

Trong một cuộc phỏng vấn tại Thái Lan, Lisa từng nhắc đến món thịt viên chiên ở ga tàu này và đặc biệt ấn tượng với phần nước chấm. Theo chia sẻ của cô, bí quyết tạo nên sức hấp dẫn của món ăn nằm ở loại nước sốt đặc trưng của Buriram, nhất là phiên bản có thêm nam prik pao (tương ớt rang kiểu Thái).

Trong một cuộc phỏng vấn tại Thái Lan, Lisa từng nhắc đến món thịt viên chiên ở ga tàu này và đặc biệt ấn tượng với phần nước chấm.

Đây vốn là món ăn đường phố bình dân, thường được xiên que và ăn kèm nước sốt đậm vị. Thế nhưng, lời nhắc đến của Lisa đã khiến món thịt viên được đông đảo người hâm mộ chú ý. Nhiều người tìm đến các hàng quán ở ga tàu để thưởng thức món ăn giống thần tượng.

Lisa cũng từng chia sẻ rằng ở Hàn Quốc không có món thịt viên với hương vị tương tự. Có lẽ vì vậy, mỗi lần trở về quê nhà, những món ăn bình dị như thế lại trở thành một phần ký ức khó thay thế.

Thích ăn thịt heo nướng, gỏi xoài xanh và cả trứng luộc chiên sốt me

Trong một video giới thiệu những món ăn Thái Lan yêu thích được thực hiện cùng thương hiệu Dentiste năm 2024, Lisa tiếp tục khiến người hâm mộ khám phá thêm nhiều lựa chọn ẩm thực thú vị.

Một trong những món cô nhắc đến là Moo Tod Pla Ra – thịt heo chiên ướp mắm cá lên men, thường ăn cùng xôi nếp và nước chấm. Lisa cho biết đây từng là món ăn vặt đêm khuya yêu thích của mình.

Món Moo Tod Pla Ra – thịt heo chiên ướp mắm cá lên men, thường ăn cùng xôi nếp và nước chấm

Bên cạnh đó là Yum Ma Muang (gỏi xoài xanh). Món ăn sử dụng xoài xanh bào sợi, trộn cùng các loại gia vị tạo nên vị chua, ngọt và cay đặc trưng. Lisa còn so sánh món này với gỏi đu đủ Som Tam, nhưng cho rằng xoài xanh mang đến hương vị riêng khá thú vị.

Món Yum Ma Muang (gỏi xoài xanh) sử dụng xoài xanh bào sợi, trộn cùng các loại gia vị tạo nên vị chua, ngọt và cay đặc trưng.

Một món khác được nữ ca sĩ giới thiệu là Kaeng Som Cha Om Kai – canh chua kiểu Thái nấu cùng trứng chiên rau cha-om. Lisa chia sẻ món ăn này đặc biệt gợi nhớ đến quê nhà và không dễ tìm thấy hương vị tương tự khi ở nước ngoài.

Món Kaeng Som Cha Om Kai – canh chua kiểu Thái nấu cùng trứng chiên rau cha-om.

Ngoài ra, cô còn nhắc đến Kai Look Keuy, món trứng luộc sau đó đem chiên giòn bên ngoài rồi phủ nước sốt me chua ngọt. Đây là món ăn có sự kết hợp khá thú vị giữa phần lòng trứng mềm và lớp sốt đậm vị.

Kai Look Keuy, món trứng luộc sau đó đem chiên giòn bên ngoài rồi phủ nước sốt me chua ngọt.

Món cuối cùng trong danh sách là Nam Kaeng Sai – món đá bào truyền thống của Thái Lan, có thể kết hợp với nhiều loại topping như đậu đỏ và các nguyên liệu ngọt khác.

Nam Kaeng Sai – món đá bào truyền thống của Thái Lan, có thể kết hợp với nhiều loại topping như đậu đỏ và các nguyên liệu ngọt khác.

Thích ăn ngon nhưng không phải người thường xuyên vào bếp

Dù có thể kể tên rất nhiều món ăn yêu thích, Lisa từng thừa nhận mình không phải người thường xuyên nấu nướng.

Trong cuộc phỏng vấn với ELLE năm 2024, khi được hỏi về món Thái nấu ngon nhất, nữ ca sĩ cho biết cô chỉ biết làm trứng chiên kiểu Thái. Phiên bản của Lisa có thể thêm tôm hoặc thịt heo cùng các loại gia vị đặc trưng.

Lisa từng thừa nhận mình không phải người thường xuyên nấu nướng.

Cô cũng hài hước chia sẻ rằng khi có thời gian rảnh, mình thích nấu ăn cùng bạn bè, nhưng thường chỉ đảm nhận việc rửa nguyên liệu rồi đứng chờ mọi người hoàn thành món ăn.

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Có thể thấy, từ những món ăn đường phố ở Buriram đến các món truyền thống trong bữa cơm gia đình, Lisa luôn dành một tình cảm đặc biệt cho ẩm thực Thái Lan. Dù đã trở thành ngôi sao quốc tế, nữ ca sĩ vẫn hào hứng nhắc về những món ăn bình dị gắn với quê hương, thậm chí tự tay chế biến chúng để chia sẻ với người hâm mộ khắp thế giới.