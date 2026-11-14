Mâm cơm nhà của Thanh Hằng và chồng là nhạc trưởng

Mỗi khi xuất hiện trên sàn catwalk hay đảm nhận vị trí giám khảo tại các chương trình thực tế, Thanh Hằng luôn gây ấn tượng với hình ảnh “chị đại” quyền lực, bản lĩnh và sắc sảo. Thế nhưng, phía sau ánh đèn sân khấu, nữ siêu mẫu lại có một sở thích rất đỗi đời thường là nấu nướng và chăm sóc gia đình. Trên trang cá nhân, mỗi lần khoe thành phẩm vào bếp, cô đều khiến người hâm mộ trầm trồ bởi sự khéo léo và chỉn chu.

Thực đơn trong căn bếp của Thanh Hằng khá phong phú, từ những món ăn quen thuộc như bánh canh, bún riêu, bún đậu mắm tôm, bánh giò, xôi đậu đến cơm tấm, chả giò... Không cần nguyên liệu quá cầu kỳ, nữ siêu mẫu vẫn có thể biến tấu thành những bữa ăn hấp dẫn, đủ món và hợp khẩu vị gia đình.

Đặc biệt, món bánh canh hải sản do Thanh Hằng tự tay chế biến từng nhận được lời khen từ ông xã nhạc trưởng. Bên cạnh những món ăn dân dã, cô còn thường xuyên thử sức với các món cầu kỳ hơn. Thỉnh thoảng, nữ siêu mẫu trổ tài làm bánh ngọt với thành phẩm đẹp mắt không kém những cửa hàng chuyên nghiệp. Những nguyên liệu đắt đỏ như cua hoàng đế, tôm cũng được cô lựa chọn để chiêu đãi gia đình trong những dịp đặc biệt.

Thanh Hằng tự tay chuẩn bị món bún đậu mắm tôm đầy đủ và cầu kỳ như ở tiệm

Cô trổ tài nấu bún riêu hấp dẫn

Món bánh canh hải sản do Thanh Hằng tự tay chuẩn bị nguyên liệu và nấu nướng

Nhạc trưởng cực thích món bánh canh của vợ nấu

Thanh Hằng chế biến các món ăn gia đình rất đa dạng

Điểm đáng chú ý là Thanh Hằng không chỉ chú trọng hương vị mà còn rất quan tâm đến cách trình bày. Sau khi hoàn thành món ăn, cô thường dành thời gian bày biện chỉn chu, sắp xếp từng món sao cho đẹp mắt. Có những mâm cơm nhìn qua không khác gì một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng. Nữ siêu mẫu cũng khá linh hoạt trong việc lựa chọn và thay thế nguyên liệu, vừa đảm bảo món ăn ngon miệng, vừa hướng đến sự cân bằng dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Thanh Hằng tự chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon để làm món bánh bao

Để phù hợp với việc giảm cân, Thanh Hằng đã thay cơm gạo lứt khi đãi chồng cơm tấm

Món xôi cũng được cô "biến hoá" màu xanh đẹp mắt

Thanh Hằng tự gói bánh giò tại nhà

Chiếc bánh thành phẩm vô cùng đẹp mắt

Thanh Hằng thích nấu các món ngọt

Cô vào bếp tự chuẩn bị trứng ngâm tương

Vợ nhạc trưởng tự làm bánh trung thu

Thanh Hằng đầu tư dụng cụ làm bếp rất chuyên nghiệp

Thành quản món bánh của Thanh Hằng

Hôn nhân của Thanh Hằng

Thanh Hằng là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của làng thời trang Việt. Cô đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, sau đó nhanh chóng trở thành siêu mẫu hàng đầu nhờ chiều cao nổi bật, đôi chân dài 1m12 cùng phong thái trình diễn đặc trưng. Không chỉ thành công trên sàn catwalk, cô còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh với các bộ phim như Những Cô Gái Chân Dài, Mỹ Nhân Kế, Mẹ Chồng, Chị Chị Em Em 2... Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu cũng nhiều lần đảm nhận vai trò giám khảo, host tại Vietnam's Next Top Model, The Face và The New Mentor.

Tháng 10/2023, Thanh Hằng chính thức kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Ông xã của nữ siêu mẫu sinh năm 1981, tốt nghiệp Thạc sĩ Chỉ huy hợp xướng tại Nhạc viện Tchaikovsky (Nga). Anh hiện là một trong những nhạc trưởng trụ cột tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM, đồng thời tham gia cố vấn âm nhạc cho nhiều chương trình lớn.

Thanh Hằng tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng nhạc trưởng

Khi chia sẻ về người bạn đời trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Thanh Hằng dành nhiều lời khen cho sự điềm đạm, kiên nhẫn và đáng tin cậy của chồng. Nữ siêu mẫu cho biết cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với Trần Nhật Minh chính là sự tin tưởng. Cô chia sẻ: “Với anh Minh, tôi cảm thấy người đàn ông này mình có thể tin tưởng được. Tất nhiên một người sẽ có những câu chuyện xung quanh của họ nhưng tôi cũng cần thời gian để tìm hiểu. Tuy nhiên, cảm giác đầu tiên của tôi về anh là sự tin tưởng. Phải nói là tin tưởng nhất trong những người từng tiếp xúc”.

Không chỉ vậy, Thanh Hằng còn cho biết sự điềm tĩnh và kiên nhẫn của ông xã đã ảnh hưởng tích cực đến cô. Nữ siêu mẫu vốn quen với nhịp sống bận rộn, thường xuyên phải giao tiếp và xử lý nhiều công việc, nhưng khi ở bên chồng, cô cảm nhận được sự bình yên và cân bằng hơn.

Vợ chồng Thanh Hằng "dính như sam" sau kết hôn

Về kế hoạch có thêm thành viên mới, Thanh Hằng từng hào hứng chia sẻ mong muốn có con sinh đôi. Khi nhắc đến cặp song sinh Lisa và Leon của Hồ Ngọc Hà, cô bày tỏ: “Thời điểm này có song sinh cũng tốt ha, chứ 1 năm 1 đứa cũng hơi cực, đẻ được 1 cặp song sinh đó (Lisa và Leon - con của Hồ Ngọc Hà - PV) quá đáng yêu. Tôi cũng mong vậy”.

Thanh Hằng từng mong sẽ sinh đôi

Ảnh: FBNV