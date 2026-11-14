Ôi sao lại có món ngon hợp với ngày lạnh thế này, vừa ăn vừa xuýt xoa húp nước mãi không chán

Có những ngày trời lạnh, chỉ cần một nồi canh nóng hổi đặt giữa bàn ăn cũng đủ khiến mọi người muốn quây quần lâu hơn. Thịt sườn bò mềm ngọt, nước dùng đậm đà, thêm chút miến dai dai hút trọn vị ngon, món ăn vừa có thể dùng như một món canh trong bữa cơm, vừa đủ hấp dẫn để trở thành một bữa ăn riêng. Đặc biệt, cùng một nguyên liệu là sườn bò nhưng có thể biến tấu thành hai hương vị hoàn toàn khác nhau: một bên cay tê, chua dịu kiểu Hàn Quốc; một bên thanh ngọt, thơm nhẹ với táo đỏ. Tùy khẩu vị gia đình, bạn có thể chọn cách nấu phù hợp.

1. Sườn bò nấu kim chi: Cay tê, chua dịu, càng ăn càng cuốn

Nếu thích những món có hương vị mạnh, nồi sườn bò nấu kim chi chắc chắn là lựa chọn khó bỏ qua. Nước dùng có màu đỏ cam bắt mắt, vị chua dịu từ kim chi hòa cùng vị ngọt tự nhiên của sườn bò, thêm chút cay nồng của ớt và mùi thơm của tỏi, hành. Khi ăn nóng, từng miếng sườn mềm thấm gia vị, kim chi giòn nhẹ, đậu phụ béo mềm, còn phần nước dùng thì đậm đà đến mức chỉ muốn chan thêm vài thìa cơm.

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Nguyên liệu cho 3–4 người:

500g sườn bò.

200–250g kim chi cải thảo.

1 bìa đậu phụ.

1/2 củ hành tây, 1 quả cà chua.

2 tép tỏi, hành lá, hành boa-rô hoặc hành tím.

1–2 thìa canh tương ớt Hàn Quốc gochujang, ớt bột Hàn Quốc tùy khẩu vị.

Nước kim chi, nước tương, dầu mè, hạt nêm và một chút đường.

Miến Hàn Quốc hoặc miến khoai lang.

Cách nấu:

Sườn bò chặt thành miếng vừa ăn, rửa sạch rồi ngâm nước lạnh khoảng 20–30 phút để loại bớt máu thừa. Sau đó, chần sườn qua nước sôi cùng vài lát gừng, rửa lại cho sạch. Cho sườn vào nồi, thêm nước và một chút hành tím, ninh nhỏ lửa khoảng 45–60 phút hoặc đến khi thịt mềm. Trong quá trình ninh, thường xuyên hớt bọt để nước dùng trong và thơm hơn.

Trong một chiếc nồi khác, phi thơm tỏi với dầu ăn, cho kim chi đã cắt khúc vào xào khoảng 3–5 phút. Đây là bước quan trọng giúp kim chi dậy mùi và làm nước canh có vị đậm đà hơn. Tiếp đó, thêm hành tây thái múi cau, cà chua bổ múi cau, tương ớt Hàn Quốc và một chút ớt bột vào đảo đều. Nếu thích vị cay tê rõ hơn, có thể tăng lượng ớt bột hoặc thêm vài lát ớt tươi.

Đổ phần sườn bò cùng nước ninh vào nồi kim chi, thêm một ít nước kim chi để tạo vị chua đặc trưng. Nêm nước tương, hạt nêm và một chút đường cho cân bằng vị. Đun liu riu thêm khoảng 15–20 phút để sườn ngấm gia vị, sau đó cho đậu phụ cắt miếng vào, nấu thêm vài phút rồi rắc hành lá và nhỏ một chút dầu mè.

Miến nên được ngâm mềm riêng theo hướng dẫn trên bao bì, sau đó cho vào nồi khi chuẩn bị ăn hoặc trụng riêng rồi chan nước dùng lên trên. Cách này giúp miến không hút hết nước canh nếu chưa ăn ngay. Thành phẩm là nồi canh đỏ au, thơm nức mùi kim chi, sườn bò mềm ngọt quyện trong nước dùng chua cay. Những hôm lạnh mà có nồi này thì ăn đến đâu ấm người đến đó.

Ảnh minh hoạ

2. Sườn bò hầm táo đỏ: Thanh ngọt, thơm dịu, nước dùng trong veo

Nếu không thích ăn cay hoặc trong nhà có người lớn tuổi, trẻ nhỏ, món sườn bò hầm táo đỏ lại là lựa chọn rất đáng thử. Không cần quá nhiều gia vị, món ăn lấy vị ngọt tự nhiên từ sườn bò, kết hợp cùng táo đỏ, củ cải và một chút gừng. Nước dùng trong, thơm nhẹ, không ngấy, thịt bò mềm nhưng vẫn giữ được độ ngọt. Khi thêm miến Hàn Quốc hoặc miến khoai lang, món ăn trở nên đầy đặn, vừa có thể dùng cho bữa sáng, bữa trưa lẫn bữa tối.

Nguyên liệu cho 3–4 người:

500g sườn bò.

8–10 quả táo đỏ khô.

1/2 củ cải trắng.

1 củ hành tây nhỏ.

3–4 lát gừng tươi.

Hành lá, rau mùi tùy thích.

Muối, nước mắm, hạt nêm, một chút tiêu.

Miến Hàn Quốc hoặc miến khoai lang.

Cách nấu:

Sườn bò chặt miếng vừa ăn, ngâm nước lạnh khoảng 20–30 phút rồi chần sơ với vài lát gừng. Sau khi chần, rửa sạch từng miếng sườn để loại bỏ bọt và cặn. Cho sườn vào nồi, thêm khoảng 1,5–2 lít nước, vài lát gừng và một củ hành tây bổ đôi. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, ninh khoảng 60–90 phút tùy độ dày của sườn. Trong lúc nấu, cần hớt bọt thường xuyên để nước dùng giữ được độ trong.

Táo đỏ rửa sạch, có thể khía nhẹ vài đường trên thân quả để khi hầm dễ tiết vị ngọt. Củ cải trắng gọt vỏ, cắt khoanh dày hoặc miếng vuông vừa ăn. Khi sườn đã bắt đầu mềm, cho táo đỏ và củ cải vào nồi, tiếp tục ninh thêm khoảng 20–25 phút. Không nên cho táo đỏ quá sớm nếu muốn giữ hình dáng quả và tránh làm nước dùng có vị ngọt quá đậm.

Cuối cùng, nêm muối, một chút nước mắm và hạt nêm cho vừa miệng. Không cần sử dụng quá nhiều gia vị vì món này ngon ở vị ngọt tự nhiên của sườn bò và các nguyên liệu hầm cùng. Khi tắt bếp, rắc hành lá, rau mùi và một chút tiêu xay.

Miến Hàn Quốc hoặc miến khoai lang đều rất hợp với món này. Miến Hàn thường có sợi to, dai và trong, còn miến khoai lang có độ dai mềm đặc trưng, khi ăn cùng nước dùng thanh ngọt cũng rất bắt vị. Nên ngâm hoặc trụng miến riêng rồi cho vào bát, sau đó chan nước sườn bò nóng hổi lên trên. Một bát miến nghi ngút khói, có thịt sườn mềm, củ cải ngọt và vài quả táo đỏ căng mọng sẽ khiến bữa ăn ngày lạnh trở nên ấm áp hơn hẳn.

Trời lạnh đôi khi chẳng cần tìm kiếm món ăn gì quá cầu kỳ. Chỉ cần một nồi nước dùng nóng hổi, vài miếng sườn bò mềm ngọt và bát miến dai ngon là cả nhà đã có một bữa ăn vừa ấm bụng vừa ngon miệng.