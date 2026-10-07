Ngày 6/10/2026, Vương hậu Mary cùng Quốc vương Frederik X và Công chúa Benedikte tham dự lễ khai mạc Quốc hội Đan Mạch tại Cung điện Christiansborg ở Copenhagen. Đây là một sự kiện mang tính nghi lễ quan trọng, diễn ra vào thứ Ba đầu tiên của tháng 10 theo truyền thống. Trong dịp này, Mary xuất hiện với một bộ trang phục màu burgundy (đỏ rượu vang) của Roland Mouret, kết hợp túi Mulberry màu đen, giày Prada và đặc biệt là chiếc trâm Dior vintage từ bộ sưu tập năm 1964.

Điều đáng nói là đây không phải kiểu ăn mặc cố tình gây chú ý. Ngược lại, Mary lựa chọn một công thức rất đáng để phụ nữ trung niên học hỏi: Màu sắc có chiều sâu, phom dáng tôn dáng, phụ kiện có câu chuyện và quan trọng nhất là mọi thứ đều được tiết chế vừa đủ.





Phụ nữ trung niên không nhất thiết phải mặc màu tối để trông sang

Một trong những thói quen khá phổ biến khi bước vào tuổi 40-50 là tủ đồ ngày càng thu hẹp về những màu an toàn như đen, be, xám hoặc xanh navy. Những gam màu này thực sự dễ mặc, nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên, diện mạo cũng có thể trở nên đơn điệu.

Mary đưa ra một lựa chọn thú vị hơn. Thay vì màu đen quen thuộc, bà chọn burgundy, một sắc đỏ trầm có độ sang và đủ sâu để không tạo cảm giác quá trẻ. Đây chính là kiểu màu rất hợp với phụ nữ trung niên: vẫn có màu sắc, vẫn tạo điểm nhấn nhưng không quá chói.

Bài học ở đây không phải là chị em phải mua ngay một bộ đồ đỏ rượu vang, mà là hãy mạnh dạn mở rộng bảng màu của mình. Nếu trước đây chỉ mặc đen, hãy thử đỏ mận; nếu thường xuyên mặc be, có thể thử nâu chocolate; nếu quen xanh navy, hãy thử xanh rêu hoặc xanh teal. Màu sắc phù hợp đôi khi có tác dụng "làm mới" diện mạo rõ rệt hơn cả việc chạy theo một món đồ đang hot.

Cùng một màu từ đầu đến chân nhưng không hề nhàm chán

Mary mặc áo jacket peplum có thắt eo và chân váy bút chì cùng tông burgundy của Roland Mouret. Thiết kế jacket có phần eo được định hình rõ, kết hợp đường peplum tạo nên phom dáng nữ tính nhưng vẫn rất nghiêm túc, phù hợp với một sự kiện chính thức.

Đây là một công thức đặc biệt đáng học đối với phụ nữ trung niên: Mặc monochrome nhưng chơi bằng phom dáng thay vì cố thêm thật nhiều màu.

Khi áo và chân váy cùng màu, cơ thể tạo thành một đường liền mạch, giúp tổng thể trông cao và gọn hơn. Trong trường hợp của Mary, phần thắt eo còn tạo điểm nhấn cho vóc dáng mà không cần mặc đồ bó sát.

Với chị em ngoài 40, đây là cách phối rất dễ áp dụng khi đi họp, dự tiệc, gặp gỡ quan trọng hoặc tham dự những sự kiện cần vẻ ngoài chỉn chu. Không cần quá nhiều chi tiết, một bộ suit hoặc áo và chân váy cùng tông đã đủ tạo cảm giác được đầu tư.





Đừng chọn trang phục chỉ để "trẻ hóa" bản thân

Một điểm rất hay trong phong cách của Mary là bà không cố mặc những món đồ quá trẻ để chứng minh mình vẫn còn trẻ. Bộ trang phục burgundy có nét nữ tính từ phần peplum và đường chiết eo, nhưng đồng thời vẫn giữ được sự đứng dáng, thanh lịch. Đây là sự cân bằng rất quan trọng với phụ nữ trung niên. Đẹp ở tuổi 50 không nhất thiết phải trông như 30.

Thay vì tìm những chiếc váy ngắn hơn, bó hơn hay nhiều chi tiết hơn, chị em có thể tập trung vào những yếu tố thực sự làm nên vẻ sang trọng: đường cắt may đẹp, chất liệu tốt, phom dáng vừa vặn và màu sắc phù hợp. Khi những yếu tố đó đã đủ tốt, người mặc tự nhiên sẽ trông trẻ trung hơn mà không cần cố gắng "hack tuổi".

Một món trang sức vintage có thể khiến cả bộ đồ trở nên có chiều sâu

Điểm đặc biệt nhất trong diện mạo lần này có lẽ là chiếc trâm Dior vintage bằng kim loại mạ vàng, đính rhinestone, đá turquoise và thủy tinh màu đỏ, thuộc bộ sưu tập năm 1964. Đây là món trang sức được Mary sử dụng lại.

Cách phối này rất đáng học.

Thay vì đeo cả bộ trang sức cầu kỳ, Mary chỉ cần một chiếc trâm cổ điển làm điểm nhấn. Màu đỏ và xanh turquoise trong chiếc trâm tạo thêm chiều sâu cho bộ đồ burgundy mà không phá vỡ sự thống nhất của tổng thể.

Với phụ nữ trung niên, đây cũng là lúc những món phụ kiện có câu chuyện bắt đầu phát huy giá trị. Một chiếc trâm cài áo của mẹ, một đôi hoa tai vintage, chiếc đồng hồ cũ hoặc một chiếc khăn lụa đã dùng nhiều năm đôi khi có thể khiến bộ trang phục trông đắt giá hơn rất nhiều.

Không phải cứ trang sức đắt tiền mới tạo ra vẻ sang. Quan trọng là món đồ ấy có phù hợp với tổng thể hay không.

Một chi tiết thú vị trong lần xuất hiện này là Mary kết hợp trang phục mới của Roland Mouret với túi Mulberry và giày Prada đã từng sử dụng, đồng thời hoàn thiện diện mạo bằng chiếc trâm Dior vintage. Đây là một công thức mà phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể áp dụng vào đời sống thực tế.

Không cần mỗi lần xuất hiện lại mua một bộ đồ mới từ đầu đến chân. Một chiếc áo mới có thể mặc với chiếc túi quen thuộc. Một bộ váy cũ có thể thay bằng đôi giày khác. Một chiếc khăn từng sử dụng nhiều năm có thể trở thành điểm nhấn cho một bộ đồ mới.

Mặc đẹp không đồng nghĩa với mua nhiều. Thậm chí, khả năng kết hợp những món đồ đã có trong tủ với một vài món mới còn thể hiện rõ hơn gu thẩm mỹ và sự tinh tế của người mặc.

Sau tuổi 40, hãy đầu tư vào phom dáng trước khi đầu tư vào xu hướng

Nếu phải rút ra một bài học lớn nhất từ bộ đồ của Mary, có lẽ đó là: phom dáng quan trọng hơn xu hướng. Jacket peplum giúp định hình vòng eo, chân váy bút chì tạo đường nét gọn gàng và toàn bộ bộ đồ có cấu trúc rõ ràng. Mary không cần một thiết kế quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được cảm giác nổi bật.

Đây cũng là điều phụ nữ trung niên nên ưu tiên khi mua quần áo. Trước khi hỏi "món này có đang mốt không?", hãy hỏi: nó có vừa người mình không, có tôn được điểm mạnh của cơ thể không và mình có thể mặc nó trong bao nhiêu hoàn cảnh? Một món đồ có phom đẹp, vừa vặn và phù hợp với vóc dáng sẽ có giá trị lâu dài hơn rất nhiều so với một món đồ chỉ hợp một mùa.

Mary không mặc quá nhiều thứ cùng lúc. Burgundy là màu chủ đạo; đen được dùng cho túi và giày; chiếc trâm vintage trở thành điểm nhấn. Mọi thứ đều có vị trí của mình. Đó chính là kiểu thanh lịch rất phù hợp với phụ nữ trung niên: Không cần cố gắng để người khác nhìn thấy mình đang mặc đồ đẹp, bởi tổng thể đã tự nói lên điều đó.

Ở tuổi 54, Vương hậu Mary cho thấy một bộ trang phục đẹp không nhất thiết phải thật trẻ, thật sexy hay thật nhiều xu hướng. Chỉ cần màu sắc có chiều sâu, phom dáng đẹp, phụ kiện được chọn có chủ đích và người mặc đủ tự tin với chính mình, vẻ ngoài sẽ tự nhiên trở nên sang trọng.

Phụ nữ trung niên có lẽ không cần học Mary cách mặc giống một Vương hậu. Điều đáng học hơn là cách bà hiểu cơ thể, hiểu hoàn cảnh và biết chính xác khi nào nên nổi bật, khi nào nên tiết chế.