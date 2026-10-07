Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet bị cuốn vào tranh cãi an ninh của bố mẹ?

Theo Express, nhà văn hoàng gia Ingrid Seward cho rằng cặp đôi có thể dùng sự cố an ninh tại trường của các con để củng cố lập luận xin được bảo vệ bằng ngân sách công.

Trước đó, vào tháng 9, hai người đàn ông đeo ba lô và đi cùng một xe van màu trắng được cho là đã bị nhân viên an ninh tư nhân và nhân viên trường phát hiện khi họ đi dọc khuôn viên trường, theo dõi khu vực có trẻ em. Một phát ngôn viên của Team Sussex gọi đây là hành động "cực kỳ liều lĩnh" và nói đó là một "sự xâm phạm không thể chấp nhận vào quyền riêng tư của trẻ em".

Các chuyên gia truyền thông hoàng gia cho rằng các tờ báo ở Anh có thể sẽ không đăng ảnh trái phép về Archie và Lilibet, nhưng truyền thông châu Âu có thể tạo ra nhu cầu đối với hình ảnh của hai em. Từ đó, câu chuyện an ninh của gia đình Sussex lại càng trở thành chủ đề nóng trong bối cảnh họ đang chờ quyết định liên quan đến việc có được bảo vệ bằng tiền thuế hay không.

Express nhắc lại rằng Harry và Meghan đã trở lại sống tại Anh từ tháng 8 và đang chờ kết quả xem họ có được bảo vệ bằng ngân sách công hay không. Một số bình luận từ chuyên gia an ninh và bình luận viên hoàng gia cho rằng sự cố gần trường học có thể làm tăng sức nặng cho lập luận của họ về nguy cơ thực sự mà gia đình đang đối mặt.

Các ý kiến trái chiều nổ ra cho rằng việc công khai nói về an ninh có thể vừa giúp họ nêu quan điểm, vừa khiến vấn đề càng bị soi kỹ hơn. Ở chiều khác, một số nguồn khác trước đó cũng cho biết việc đánh giá an ninh của Sussex đang được xem xét lại vì họ đã trở thành cư dân toàn thời gian tại Anh.

*Theo Express