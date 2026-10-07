Không cần cố “cưa sừng làm nghé”, phụ nữ trung niên vẫn có thể mặc màu nổi đẹp và sang như Vương hậu Mathilde

Ngày 6/10, Vương hậu Mathilde cùng Quốc vương Philippe tiếp đón khoảng 70 vận động viên Bỉ có thành tích nổi bật trong hai năm qua tại Lâu đài Laeken. Đây là những vận động viên từng giành huy chương tại các giải vô địch châu Âu, thế giới ở những bộ môn Olympic, Paralympic hoặc đạt thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Trong sự kiện có rất nhiều gương mặt trẻ trung, khỏe khoắn ấy, Mathilde lại gây chú ý theo một cách rất riêng: Bà xuất hiện trong sắc cam nổi bật nhưng không hề tạo cảm giác phô trương.

Sau tuổi 50, đừng vội loại màu cam khỏi tủ đồ

Điều đầu tiên phụ nữ trung niên có thể học từ Mathilde chính là đừng mặc định rằng càng có tuổi thì càng phải trung thành với những gam màu an toàn.

Cam là màu khá "khó tính". Nếu chọn sắc quá chói, người mặc rất dễ bị màu sắc lấn át; nếu phối quá nhiều chi tiết, tổng thể lại dễ trở nên nặng nề. Nhưng Mathilde cho thấy một màu nổi hoàn toàn có thể trở thành điểm cộng nếu người mặc biết đặt nó đúng vị trí.

Ở lần xuất hiện này, sắc cam chính là nhân vật trung tâm của bộ trang phục. Thay vì tiếp tục cộng thêm hàng loạt màu sắc hay phụ kiện cầu kỳ, tổng thể được giữ ở hướng thanh lịch, gọn gàng. Nhờ vậy, màu cam không khiến Vương hậu trông trẻ hóa một cách gượng ép mà ngược lại, tạo cảm giác tươi tắn, có sức sống và rất tự tin.

Đây cũng là một trong những điểm đáng học nhất với phụ nữ ngoài 40 hoặc ngoài 50: màu sắc không có tuổi, chỉ có cách sử dụng màu sắc có phù hợp hay không.

Màu nổi đã đủ gây chú ý, phụ kiện không cần "tranh mic"

Một lỗi khá phổ biến khi mặc màu nổi là cố tạo thêm điểm nhấn ở mọi nơi: Trang sức lớn, túi nổi bật, giày cầu kỳ, họa tiết bắt mắt... Kết quả là bộ đồ dễ trở nên rối mắt.

Mathilde lại đi theo hướng ngược lại. Khi trang phục đã sử dụng một gam màu mạnh, bà để chính màu sắc đó làm điểm nhấn chính. Đây là công thức rất dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày: quần áo càng nổi, phụ kiện càng nên tiết chế.

Phụ nữ trung niên đặc biệt có thể áp dụng cách này khi đi dự tiệc, gặp gỡ đối tác, dự sự kiện gia đình hoặc đơn giản là muốn mặc đẹp trong một ngày đặc biệt. Một chiếc áo màu cam, đỏ, xanh cobalt hay hồng fuchsia hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm; phần còn lại chỉ cần đóng vai trò hỗ trợ.





Điều quan trọng không phải mặc màu gì, mà là chọn phom dáng đủ thanh lịch

Một màu sắc đẹp sẽ không thể cứu được một bộ đồ có phom dáng không phù hợp. Đây là lý do cách Mathilde sử dụng màu nổi đáng để phụ nữ trung niên tham khảo.

Thay vì chạy theo những thiết kế quá trẻ hoặc quá bó để chứng minh rằng mình vẫn "hack tuổi", bà thường ưu tiên những đường cắt may chỉn chu, tạo cảm giác sang trọng và phù hợp với vóc dáng. Chính phom dáng trưởng thành ấy giúp màu cam trở nên tinh tế hơn.

Đây là một bài học rất đáng giá: Sau tuổi 40, không nhất thiết phải mặc đồ trẻ hơn tuổi; hãy mặc đồ khiến mình trông đẹp hơn. Một bộ trang phục có đường nét đẹp, vừa vặn với cơ thể, chất liệu có độ đứng và màu sắc phù hợp với làn da thường tạo hiệu ứng sang trọng hơn nhiều so với việc cố nhồi nhét quá nhiều xu hướng vào cùng một diện mạo.

Phụ nữ trung niên càng nên biết mình hợp với điều gì

Phong cách của Mathilde cũng cho thấy một điều khá rõ: Sự tự tin đến từ việc hiểu bản thân, chứ không phải từ việc mặc theo tuổi hay chạy theo trào lưu.

Vương hậu Bỉ vốn không xa lạ với những gam màu nổi. Trong nhiều năm, bà từng xuất hiện với các màu sắc mạnh và những cách phối khá táo bạo; giới thời trang cũng từng ghi nhận khả năng sử dụng màu sắc của bà, từ cam, vàng đến những bộ monochrome nổi bật.

Vì thế, nếu một phụ nữ trung niên muốn thử màu cam, điều đầu tiên không phải là hỏi "Tuổi này có mặc được không?", mà nên hỏi "Sắc cam nào hợp với mình?". Da thiên ấm có thể thử cam đất, cam cháy, cam gạch; người thích vẻ tươi sáng có thể chọn cam san hô hoặc cam sáng; nếu còn e ngại, hãy bắt đầu bằng một chiếc túi, khăn, áo khoác hoặc đôi giày màu cam thay vì mặc nguyên cây.

Điều khiến diện mạo lần này của Mathilde đáng chú ý không nằm ở việc bà mặc một màu cam nổi bật giữa dàn vận động viên quốc tế. Cái đáng học hơn là cách bà làm chủ màu sắc thay vì để màu sắc làm chủ mình.

Một người phụ nữ bước vào tuổi trung niên hoàn toàn có thể mặc màu sáng, mặc đồ thời trang, thử một xu hướng mới và khiến mình nổi bật. Nhưng thay vì tìm cách ăn mặc giống phụ nữ đôi mươi, hãy giữ lại sự chín chắn của mình rồi thêm vào đó một chút màu sắc, một chút táo bạo và rất nhiều sự tự tin.

Và có lẽ đó cũng là lý do sắc cam trên Mathilde không tạo cảm giác "cưa sừng làm nghé". Nó đơn giản là một người phụ nữ đã biết mình muốn gì, hiểu vóc dáng của mình và không ngại để bản thân xuất hiện thật rạng rỡ.