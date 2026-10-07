Meghan Markle chia sẻ khoảnh khắc hiếm hoi về giọng nói của Lilibet trong video tại nhà

Theo People, video mới cho thấy Meghan đang chuẩn bị mứt cùng con gái Lilibet trong không gian gia đình. Dù gương mặt của Lilibet không xuất hiện rõ, tiếng nói của bé vẫn được ghi lại, tạo nên một khoảnh khắc rất hiếm và gần gũi với công chúng.

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý vì Meghan và Vương tử Harry vốn rất kín tiếng trong việc chia sẻ về hai con. Mỗi lần họ đăng một đoạn video hay bức ảnh liên quan đến Archie và Lilibet, công chúng gần như ngay lập tức dõi theo từng chi tiết nhỏ.

Video lần này không chỉ đơn thuần là một lát cắt đời sống gia đình, mà còn gắn với hình ảnh thương hiệu As ever của Meghan. Việc để Lilibet xuất hiện trong bối cảnh làm mứt khiến nội dung mang màu sắc ấm áp, cá nhân và cũng rất "đúng chất" lifestyle mà Meghan đang xây dựng.

Đây cũng là cách Meghan thường tạo dấu ấn: Kết hợp câu chuyện gia đình, phong cách sống và tinh thần kinh doanh trong cùng một khung hình. Với người xem, điều đó khiến thương hiệu của cô trở nên mềm mại hơn, gần gũi hơn và dễ tạo thiện cảm hơn.

Không cần xuất hiện quá nhiều, Lilibet vẫn luôn là tâm điểm mỗi khi Meghan chia sẻ nội dung mới. Những video trước đó cũng từng cho thấy giọng nói, tiếng cười hoặc vài hành động rất ngắn của bé, nhưng chừng đó đã đủ để khiến người hâm mộ chú ý.

Điều đáng nói là Meghan và Harry luôn giữ cho các con một mức độ riêng tư nhất định, nên mỗi mẩu thông tin nhỏ về Lilibet đều trở nên đặc biệt hơn bình thường. Chính vì vậy, video mới lần này không chỉ là một đoạn clip gia đình, mà còn là một khoảnh khắc hiếm hoi khiến người xem cảm thấy gần gũi với đời sống của nhà Sussex hơn một chút.

Với công chúng, những video kiểu này thường tạo hiệu ứng tốt vì chúng cho thấy một Meghan nhẹ nhàng, đời thường và gần với vai trò người mẹ hơn là hình ảnh người nổi tiếng. Đó cũng là lý do các nội dung có Archie hay Lilibet thường được lan truyền nhanh hơn những thông báo thông thường.

Nếu nhìn rộng hơn, việc chia sẻ những hình ảnh rất đời này giúp Meghan củng cố câu chuyện thương hiệu của mình: Một người phụ nữ vừa làm mẹ, vừa kinh doanh, vừa xây dựng phong cách sống mang tính cá nhân rõ rệt. Và chính sự giao thoa ấy là thứ khiến nội dung của cô luôn thu hút sự quan tâm.

*Theo People