Hạng mục "Mẹ bé triệu view" của WeFamily Awards 2026: Khi mẹ hiện đại biến việc nuôi con thành "sân khấu" rực rỡ, đầy tiếng cười

Đằng sau mỗi con số không chỉ là sức hút trên mạng xã hội, mà còn là những câu chuyện đời thường về gia đình, hành trình nuôi con và nguồn cảm hứng tích cực được lan tỏa đến cộng đồng.

‏Cuộc cách mạng mang tên "Mẹ bỉm hiện đại"‏

‏Từng gắn với hình ảnh tất bật, đầu bù tóc rối trong những ngày tháng chăm con, người mẹ ngày nay đang viết nên một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong thời đại số, "mẹ bỉm" không còn chỉ là những nhọc nhằn phía sau cánh cửa gia đình, mà trở thành những người phụ nữ hiện đại, tự tin chia sẻ hành trình làm mẹ bằng sự sáng tạo, năng lượng tích cực và góc nhìn đầy cảm hứng.‏

‏Từ bữa cơm gia đình, khoảnh khắc chơi cùng con đầy hạnh phúc đến những câu chuyện dở khóc dở cười trong hành trình bỉm sữa, nhiều mẹ bỉm, gia đình trẻ và nhà sáng tạo nội dung đã biến những điều giản dị thành những câu chuyện chạm tới hàng triệu người. Không chỉ mang đến tiếng cười, họ còn lan tỏa cách nuôi con nhẹ nhàng, văn minh và giúp cộng đồng cha mẹ cảm thấy được đồng hành.‏

‏Chính sự thay đổi ấy đã tạo nên một thế hệ "người kể chuyện gia đình" mới trên không gian mạng - nơi mỗi khoảnh khắc đời thường đều có thể trở thành nguồn cảm hứng, mỗi kinh nghiệm nhỏ đều có thể mang lại giá trị cho cộng đồng. Đây cũng là những giá trị mà ‏ ‏WeFamily Awards 2026‏ ‏ hướng tới khi tìm kiếm và tôn vinh những nhân vật truyền cảm hứng trong hành trình làm cha mẹ.‏

‏Ngay sau khi mở cổng tiếp nhận đề cử, ‏ ‏WeFamily Awards 2026‏ ‏ đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bên cạnh những câu chuyện xúc động, phi thường về hành trình mang bầu và làm mẹ, hạng mục ‏ ‏Mẹ Bé Triệu View‏ ‏ gây ấn tượng với hàng loạt nhân vật sở hữu sức ảnh hưởng nổi bật cùng những con số đáng chú ý phía sau.‏

‏Chân dung những đề cử "Mẹ bé triệu view" dần lộ diện‏

‏Là một trong những nhân vật đầu tiên được đề cử ở hạng mục này, ‏ ‏Trox và Lacci (Minh Hoàng - Minh Trang)‏ ‏ nối tiếng trên mạng xã hội bởi khoảnh khắc đời thường được kể bằng sự hài hước, tự nhiên và màn tung hứng đầy "muối" của hai vợ chồng. Cặp đôi tạo dấu ấn qua những clip troll nhau, những câu chuyện vui trong gia đình và cả hành trình đồng hành cùng con.‏

‏Không cần những kịch bản cầu kỳ, chính sự gần gũi khiến người xem dễ tìm thấy hình ảnh của mình trong đó. Kênh Troxlacci hiện sở hữu ‏ ‏144,2 triệu lượt thích và 2,5 triệu người theo dõi‏ ‏ - những con số cho thấy sức hút của một gia đình biết biến đời sống thường nhật thành nội dung giải trí.‏

‏Nếu Trox và Lacci chinh phục người xem bằng tiếng cười thì ‏ ‏Đông có Anh‏ ‏ lại gây chú ý bởi câu chuyện tình yêu kéo dài hơn một thập kỷ. Ngô Trinh Đông và Phạm Phương Anh mang đến hình ảnh một gia đình trẻ giàu năng lượng, từ chuyện tình yêu đến hành trình chăm con đều được chia sẻ theo cách nhẹ nhàng, tích cực.‏

‏Kênh TikTok của cặp đôi hiện thu hút ‏ ‏50,4 triệu lượt thích và 493,1 nghìn người theo dõi‏ ‏. Những con số ấy được xây dựng từ một câu chuyện tưởng như rất riêng: Yêu đúng người, đồng hành cùng nhau và cùng nhau bước vào hành trình làm cha mẹ.‏

‏Bên cạnh những câu chuyện về sự đồng hành, những nhân vật như ‏ ‏Babykopo Home, Linda Ngô, Joyce Phạm hay Tiêu Thố Đêyy‏ ‏ lại cho thấy một khía cạnh khác của "Mẹ Bé Triệu View": Sức ảnh hưởng có thể trở thành nguồn động lực tinh thần cho những người mẹ khác.‏

‏Với Babykopo Home, hành trình xây dựng nội dung bắt đầu từ chính trải nghiệm làm mẹ. Chị Hường từng trải qua giai đoạn stress sau sinh và nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ gia đình. Từ trải nghiệm ấy, chị lựa chọn tạo nên những video giàu năng lượng, hài hước và tích cực, đặc biệt hướng tới các bà mẹ sau sinh.‏

‏Kênh hiện sở hữu ‏ ‏343,4 triệu lượt thích và 6,7 triệu người theo dõi‏ ‏. Đằng sau con số khổng lồ ấy là thông điệp giản dị: người mẹ không nhất thiết phải một mình xoay xở với những áp lực của hành trình làm mẹ.‏

‏Tương tự, ‏ ‏Linda Ngô‏ ‏ ghi dấu trên các nền tảng số bằng hình ảnh hiện đại, dí dỏm và đầy năng lượng. Với ‏ ‏318,4 triệu lượt thích và 5,3 triệu người theo dõi‏ ‏, cô truyền cảm hứng về hình mẫu người phụ nữ hiện đại, độc lập, biết cân bằng cuộc sống và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường.‏

‏Còn ‏ ‏Tiêu Thố Đêyy‏ ‏ lại lựa chọn một màu sắc rất riêng. Từ một TikToker hài hước trở thành mẹ bỉm, cô kể lại hành trình mang thai, đi đẻ, chăm con và mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu bằng lối kể dí dỏm, có phần "cợt nhả" nhưng chân thực. Kênh hiện đạt ‏ ‏33,9 triệu lượt thích và 948,8 nghìn người theo dõi‏ ‏.‏

‏Bên cạnh đó, những cái tên như ‏ ‏MC Ngô Mai Phương‏ ‏ hay ‏ ‏MC Mai Ngọc‏ ‏ cũng góp thêm những lát cắt khác về hình ảnh người phụ nữ hiện đại: Vừa theo đuổi sự nghiệp, vừa chăm sóc gia đình, vừa biết yêu bản thân và tận hưởng hành trình làm mẹ theo cách riêng.‏

‏Một điểm thú vị của hạng mục là sức ảnh hưởng không chỉ đến từ mẹ mà còn đến từ chính những em bé xuất hiện trong các câu chuyện gia đình.‏

‏Em Bột Múc Bang‏ ‏ gây thiện cảm qua hành trình lớn lên tự nhiên, đặc biệt là những khoảnh khắc ăn uống, vui chơi và khám phá thế giới cùng mẹ. Thay vì tạo áp lực trong mỗi bữa ăn, nội dung xoay quanh Bột mang đến cảm giác nhẹ nhàng, giúp nhiều phụ huynh nhìn việc nuôi con bằng tâm thế thư thái hơn. Kênh hiện có ‏ ‏68,7 triệu lượt thích và 505,9 nghìn người theo dõi‏ ‏.‏

‏Trong khi đó, ‏ ‏MinHee - em bé nói tiếng Anh‏ ‏ thu hút sự chú ý bởi khả năng sử dụng ngoại ngữ tự nhiên. Phía sau những video được yêu thích là cách người mẹ xây dựng môi trường "tắm ngôn ngữ" tại nhà thông qua tương tác hàng ngày, thay vì biến việc học thành áp lực. Kênh hiện sở hữu ‏ ‏65 triệu lượt thích và 1,5 triệu người theo dõi‏ ‏.‏

‏Không kém phần đặc biệt, ‏ ‏Em Tệu Đây‏ ‏ chinh phục người xem bằng chính sự lộn xộn, hài hước và chân thực của cuộc sống có con nhỏ. Những "chiêu trò" tinh nghịch của bé Tệu cùng cách xử lý đầy bất ngờ của mẹ tạo nên những clip giải trí nhưng cũng giúp nhiều phụ huynh nhận ra rằng hành trình làm mẹ không nhất thiết phải lúc nào cũng hoàn hảo.‏

‏Kênh hiện thu hút ‏ ‏40,4 triệu lượt thích và 548 nghìn người theo dõi‏ ‏.‏

‏Những con số triệu view phía sau mỗi nhân vật không chỉ thể hiện sức hút trên mạng xã hội, mà còn là minh chứng cho khả năng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. ‏ ‏Mẹ Bé Triệu View‏ ‏ không đơn thuần tôn vinh những tài khoản có lượng tương tác lớn, mà ghi nhận hình ảnh những người phụ nữ đang làm mẹ với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết yêu thương bản thân và truyền cảm hứng sống vui vẻ, tích cực đến những người xung quanh.‏

‏Bởi phía sau mỗi câu chuyện được yêu thích là một thông điệp đẹp về hành trình làm mẹ hiện đại: Một người mẹ hạnh phúc, tự tin, biết cân bằng giữa gia đình và cuộc sống cũng chính là món quà ý nghĩa dành cho con trẻ. Đôi khi, sức lan tỏa lớn nhất lại đến từ những điều giản dị nhất - một tiếng cười của con, một khoảnh khắc gia đình bên nhau hay cách người mẹ lựa chọn tận hưởng hành trình bỉm sữa theo cách nhẹ nhàng hơn.‏

‏Nếu đang theo dõi một hot mom khiến bạn bật cười, mang đến những kinh nghiệm hữu ích hay nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày… hay bạn chính là người mẹ đang thắp lửa mạng xã hội bằng những câu chuyện đẹp của gia đình mình? Đừng ngần ngại gửi hồ sơ đề cử ‏ ‏WeFamily Awards 2026‏ ‏ ngay hôm nay để cùng lan tỏa những giá trị tích cực và nguồn cảm hứng rực rỡ đến cộng đồng. ‏

WeFamily Awards 2026 là giải thưởng thường niên do aFamily.vn và Kids Plaza đồng tổ chức, nhằm vinh danh các cá nhân, gia đình mang đến hành trình nuôi dạy con đầy cảm hứng, lan tỏa triết lý nuôi con thảnh thơi, hạnh phúc. Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin chính thức của dự án WeFamily Awards 2026: https://wefamily.kidsplaza.vn/ Bước 2: Lựa chọn hạng mục phù hợp và gửi câu chuyện, hình ảnh hoặc video về nhân vật mà bạn muốn vinh danh (có thể là chính bạn, người thân, hoặc một người mẹ truyền cảm hứng mà bạn biết). Bước 3: Đăng tải bài viết chia sẻ trên trang cá nhân kèm các hashtag chính thức của chiến dịch: #KidsPlaza #aFamily #festivalmebauvaembe2026 #WeFamilyAwards2026 #PhiThuongMeOi #MeBauThanhThoi #NhaMinhCoNhau #MeBeTrieuView

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