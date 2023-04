Không ai 'tự vả' như Lee Do Hyun: Xưa 'đá' bạn gái để nhập vai tốt hơn, nay hẹn hò luôn đàn chị đóng chung phim!

Ngày Cá tháng Tư 2023 đã thật sự bùng nổ với tin tức hẹn hò giữa Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon - 2 ngôi sao của bom tấn The Glory. Bên cạnh nhiều lời chúc phúc dành cho cặp trai xinh gái đẹp, một số khán giả còn không khỏi nhớ lại lịch sử tình trường của Lee Do Hyun, trong đó có chuyện tình đầy "drama" vào năm 2020 mà trong đó, chàng Lee Do Hyun hoàn toàn là một con người khác.

Lee Do Hyun của hiện tại trái ngược hẳn với trước đây.

Trở về thời điểm Lee Do Hyun vừa nổi danh trên màn ảnh Hàn, anh chàng đã có những chia sẻ về đời tư khiến ai nấy bất ngờ. Khi tham dự án phim Sweet Home, Lee Do Hyun đã quen một người bạn gái ngoài ngành. Cả hai khi ấy vẫn mặn nồng, không có vấn đề gì cho đến khi anh nhận lời tham gia Sweet Home cùng loạt sao như Song Kang, Kim Se Jeong...

Lee Do Hyun trong Sweet Home.

Vào thời điểm đó, để chuẩn bị tốt cho vai diễn của mình, Lee Do Hyun đã thẳng thừng... chia tay luôn người bạn gái kia. Trả lời phỏng vấn Esquire Korea, anh giải thích rằng "Khi ấy tôi bảo bạn gái rằng 2 đứa nên chia tay đi, để tôi có thể đóng phim tốt hơn. Tôi không hiểu sao tôi lại làm như thế nữa. Tôi lúc ấy mới 21-22 tuổi". Trong Sweet Home, Lee Do Hyun vào vai Lee Eun Hyuk, người cũng từng mất đi người con gái mà anh yêu. Chính vì vậy, để thấu hiểu nỗi đau của nhân vật, nam thần 9X xứ Hàn đã bỏ luôn bạn gái ngoài đời, một việc làm được đánh giá là khá cực đoan.

Anh còn tiết lộ rằng sau khi nói lời chia tay, bạn gái cũ của anh đã vô cùng bối rối. Đáp lại lời cô, ngôi sao Sweet Home giải thích rằng khi ấy sự nghiệp mới là ưu tiên số 1 của anh.

Anh chàng từng phũ phàng với bạn gái cũ.

Giờ đây sau gần 3 năm, khi đang trong giai đoạn bùng nổ của sự nghiệp, Lee Do Hyun lại bất ngờ xác nhận hẹn hò với bạn diễn Lim Ji Yeon trong The Glory. Có thể thấy, tư tưởng của anh chàng mỹ nam này đã xoay chuyển 180 độ kể từ mối tình nhiều năm trước. Anh quyết định yêu đương đồng nghiệp đóng chung phim, lại còn là người vào vai phản diện đối địch với mình.

Ảnh chụp Lee Do Hyun hẹn hò đàn chị.

Nếu là 3 năm về trước, nhiều khả năng sẽ không có chuyện Lee Do Hyun hẹn hò với ai đó như Lim Ji Yeon, theo như quan điểm làm nghề và hành động chứng minh đầy tính tranh cãi của anh với bạn gái cũ. Cho nên, tin hẹn hò của nam thần họ Lee và đàn chị chắc chắn vừa là "cú tự vả" dở khóc dở cười anh chàng dành tặng chính mình, mà còn là lời khẳng định Lee Do Hyun đã thật sự trưởng thành, biết cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và nghiệp diễn.

Cặp đôi The Glory được nhiều người chúc phúc.

Nguồn: Esquire Korea, Kbizoom