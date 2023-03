'The glory': Lee Do Hyun rùng mình khi hôn 'Song Hye Kyo'

Mới đây, Lee Do Hyun đã diễn lại cảnh hôn với Song Hye Kyo trong bộ phim báo thù gây sốt The glory (Vinh quang trong thù hận) khi xuất hiện ở chương trình You quiz on the block của đài tvN. Tuy nhiên, bạn diễn của anh không phải đàn chị 41 tuổi mà lại là một diễn viên nam.

Chính vì thế, Lee Do Hyun đã có biểu cảm vô cùng hài hước. Anh rùng mình, rụt cổ lại ở khoảnh khắc quan trọng nhất và điều đó đã khiến các khán giả được một phen "cười bò".

Lee Do Hyun rùng mình khi hôn Song Hye Kyo phiên bản "lạ lắm" - nguồn: tvN

Những cảnh hôn của Lee Do Hyun với Song Hye Kyo trong phim rất cảm động, còn cảnh bên trên thì "cảm lạnh" - nguồn: Netflix

Trên mạng xã hội, đã có không ít bình luận thú vị về cảnh này:

- Chắc sau lần này anh Lee Do Hyun sẽ sợ đi show giải trí, tại phải hy sinh nhiều quá mà. - Nhìn anh nhà rụt cổ lại là biết cảm lạnh đến mức nào rồi. - Như 2 giọt nước mắm. Mặn chát luôn. - Anh ra tín hiệu "ét o ét" đi để em lập team qua cứu. Không dám xem đoạn kiss luôn trời ơi. - Trong phim anh nhà đâu rùng mình như vậy, haha. Nguồn: K Love

Bộ phim The glory hiện đã ra mắt trọn bộ trên Netflix.