Sắp đóng cặp với Song Hye Kyo, Lee Do Hyun gây sốc khi tuyên bố muốn giống Song Joong Ki

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới nhất với báo chí gần đây, Lee Do Hyun gây chú ý khi tiết lộ vai diễn đang muốn thử sức.

Cụ thể, Lee Do Hyun hy vọng có cơ hội đóng một vai diễn giống như Song Joong Ki trong “Descendant Of The Sun” sau khi bản thân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nam diễn viên cho rằng sức hấp dẫn sẽ không được tối đa hoá nếu quay phim trước khi tham gia nghĩa vụ. Tiết lộ này nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm bởi Lee Do Hyun đang chuẩn bị đóng cặp cùng Song Hye Kyo trong dự án "The Glory".

Trước đó, công ty quản lý Yuehua Entertainment của nam diễn viên xác nhận Lee Do Hyun đã đưa ra quyết định chính thức hợp tác cùng Song Hye Kyo trong dự án lần này. Đây là lần đầu tiên Lee Do Hyun và Song Hye Kyo đóng chung một tác phẩm. Nhiều người hâm mộ không khỏi mong chờ màn kết hợp giữa hai diễn viên nổi tiếng.

Song Hye Kyo và Lee Do Hyun xác nhận tham gia bộ phim The Glory.

Trong thời gian gần đây, Lee Do Hyun và Song Hye Kyo đang trong mối quan hệ cạnh tranh. Được biết Góc khuất học đường (Melancholia) và Now, We Are Breaking Up do cả hai đóng chính đều lên sóng cùng thời điểm. Tuy nhiên, hai bộ phim lại không đạt được thành tích ấn tượng như nhiều người kỳ vọng.





The Glory kể về một học sinh trung học mơ ước trở thành kiến trúc sư. Tuy nhiên, anh phải bỏ học sau khi bị bạo lực học đường. Nhiều năm sau, hung thủ kết hôn và có một đứa con. Khi đứa trẻ đang học tiểu học, nạn nhân cũ trở thành giáo viên chủ nhiệm và bắt đầu cuộc trả thù đối với thủ phạm và những người chứng kiến năm xưa.

The Glory do biên kịch Kim Eun Sook chấp bút. Bà là người từng đứng sau thành công của hàng loạt bộ phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, Yêu tinh, Người thừa kế.

https://afamily.vn/sap-dong-cap-voi-song-hye-kyo-lee-do-hyun-gay-soc-khi-tuyen-bo-muon-giong-song-joong-ki-20220115201221686.chn