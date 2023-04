Cặp đôi "The Glory" bị Dispatch khui ảnh hẹn hò: "Ác nữ" Lim Ji Yeon nên duyên với "đao phủ" Lee Do Hyun

Sáng sớm nay (1/4), đúng ngày cá tháng Tư, trang săn tin số 1 xứ Hàn là Dispatch đã có màn khui chuyện hẹn hò cực chất lượng của cặp đôi diễn viên The Glory là Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun.

Theo đó, những hình ảnh này được Dispatch ghi lại vào ngày 15/12/2022. Cả hai đã tận hưởng khoảnh khắc tuyết đầu mùa tại căn hộ của Lee Do Hyun ở Geumho-dong. Ngày hôm sau cả hai tiếp tục hẹn hò ở khu vực gần Yongin

Dispatch khui hình hẹn hò của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon

Dispatch cho biết, mối quan hệ giữa Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon là một bí mật nhưng các diễn viên cùng nhân viên đoàn phim đều biết được. Một nguồn tin tiết lộ rằng, cặp đôi không thể hiện tình cảm quá mức. Thay vào đó là họ bí mật sử dụng những món đồ đôi.

Được biết, các diễn viên trong đoàn phim The Glory rất thân thiết. Dù bộ phim đã kết thúc nhưng các diễn viên vẫn thường xuyên hẹn hò nhau cùng đi ăn. Thậm chí khi buổi tiệc hậu quay phim, Lee Do Hyun còn tự nhận mình là quản lý của Lim Ji Yeon, đưa cô về tận nhà sau đó. Tất nhiên là khi buổi tiệc kết thúc, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon vẫn tiếp tục hẹn hò riêng.

