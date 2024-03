Khởi My lần đầu lộ diện bên Kelvin Khánh, dòng trạng thái gây chú ý hậu lùm xùm ly hôn

Ngày 28/3, trên trang cá nhân, Khởi My gây chú ý khi đăng tải khung ảnh bên Kelvin Khánh. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai lộ diện chung trên mạng xã hội sau nghi vấn "đường ai nấy đi". Trong ảnh, Khởi My và Kelvin Khánh diện trang phục năng động, đang cùng nhau chờ qua đường. Theo nữ ca sĩ, bức ảnh được người bạn "chụp lén" khi 2 vợ chồng đang dạo phố và ăn uống cùng nhau.

Đính kèm hình ảnh hạnh phúc, Khởi My viết dòng trạng thái: "Trong khi thế gian đang lùm xùm thì 2 đứa đang suy nghĩ coi nên đi mua trà sữa trước hay đi ăn thịt nướng trước! Thật là khó chọn". Hình ảnh sánh đôi cùng status trên như động thái cứng để "dập tắt" tin đồn ly hôn sau hơn 7 năm chung sống. Bên dưới bài đăng, người hâm mộ của cặp đôi không khỏi vui mừng và liên tục gửi lời chúc phúc đến cả hai sau những thông tin lùm xùm.

Khởi My đăng ảnh đi chơi cùng ông xã và đính kèm dòng trạng thái "dập tắt" tin đồn ly hôn

Trước đó, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Khởi My và Kelvin Khánh "đường ai nấy đi". Nguồn cơn chính là Khởi My đăng bức ảnh một mình kèm status: "Tháng mấy... chia tay". Cùng lúc đó, Trung Quân Idol cũng chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh chung với Khởi My và Thuỳ Chi với dòng trạng thái: "Nhìn cứ thấy ê ê, ê cũng ái". Cụm từ "ê cũng ái" của Trung Quân được cư dân mạng cho là nói lái của "Ai cũng ế". Chính vì vậy mà netizen càng thêm nghi ngờ hôn nhân Khởi My và Kelvin Khánh gặp trục trặc sau 7 năm chung sống.

Cho đến tối 26/3, Khởi My đã đăng bức ảnh bản thân nhưng hài hước nói là "Kéo Zìn" (Kelvin) đội tóc giả. Không chỉ công khai nhắc đến chồng bằng biệt danh thân mật, Khởi My còn tiết lộ bản thân phải bật cười, thả "Haha" khi đọc những bình luận cho rằng vợ chồng cô ly dị. Đồng thời, Khởi My còn trách Trung Quân đăng status gây hiểu lầm khắp mạng xã hội. Động thái của nữ ca sĩ như lời phủ nhận thông tin ly hôn với Kelvin Khánh.

Khởi My phủ nhận thông tin ly hôn qua phần tương tác với Trung Quân Idol

Khởi My sinh năm 1990, sở hữu chất giọng ngọt ngào và đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả trẻ qua loạt bài hit như Vì Sao, Gửi Cho Anh, Người Yêu Cũ... Tài năng của nữ ca sĩ sinh năm 1990 còn được thể hiện ở chương trình Gương Mặt Thân Quen. Tại đây, giọng hát và khả năng biến hóa của Khởi My được ghi nhận bằng ngôi vị quán quân.

Thời điểm Khởi My thăng hoa trong sự nghiệp cũng là giai đoạn mối quan hệ của nữ ca sĩ với Kelvin Khánh được người hâm mộ chú ý. Đến tháng 11/2017, cả hai quyết định đám cưới sau một thời gian hẹn hò. Kể từ về chung một nhà, Khởi My và Kelvin Khánh dần ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thay vào đó, cặp đôi tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ và cuộc sống viên mãn hiện tại khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khi bất ngờ tái xuất trong Ca sĩ mặt nạ sau 6 năm vắng bóng, nữ ca sĩ tiết lộ vì món quà của chồng mà chỉ muốn ở nhà chơi game, trò chuyện trực tuyến với mọi người. Khởi My khiến Trấn Thành ngỡ ngàng khi thừa nhận: "Em lấy chồng xong rồi chồng em mua một dàn máy game cho em chơi, thế là sự nghiệp streamer (streamer là những người thực hiện công việc livestream - phát sóng trực tiếp cho người xem với nhiều chủ đề như game, ăn uống, giải trí - PV) bắt đầu từ đó. Khi đã mê game rồi là không thích hát nữa".

Những năm gần đây, Khởi My chuyển hướng sang làm streamer