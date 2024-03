Khởi My lên tiếng trước tin đồn ly hôn Kelvin Khánh sau 7 năm kết hôn

Khởi My và Kelvin Khánh về chung một nhà vào năm 2017, sau đó cả hai tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên. Những năm gần đây, nữ ca sĩ cũng ít đi hát mà chuyển hướng sang làm streamer, còn Kelvin Khánh trở thành người đàn ông của gia đình, hết mực chăm sóc vợ.

Tuy nhiên, vài ngày qua trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin hôn nhân Khởi My và Kelvin Khánh gặp trục trặc. Nguồn cơn của sự việc này là Khởi My đăng bức ảnh một mình kèm status: "Tháng mấy... chia tay". Ngay thời điểm đó, ca sĩ Trung Quân lại đăng khoảnh khắc của anh, Khởi My và Thuỳ Chi với dòng trạng thái: "Nhìn cứ thấy ê ê, ê cũng ái". Cụm từ "ê cũng ái" của Trung Quân được cho là nói lái của "Ai cũng ế" nên cư dân mạng càng thêm nghi ngờ Khởi My và Kelvin Khánh có vấn đề sau 7 năm chung sống.

2 chi tiết khiến cư dân mạng nghi ngờ hôn nhân 7 năm của vợ chồng Khởi My bị rạn nứt

Trong lúc tin đồn đang ngày càng rầm rộ, tối 26/3, Khởi My đã đăng bức ảnh bản thân nhưng hài hước nói là "Kéo Zìn" (Kelvin) đội tóc giả. Không chỉ công khai nhắc đến chồng bằng biệt danh thân mật, Khởi My còn tiết lộ bản thân phải bật cười, thả "Haha" khi đọc những bình luận cho rằng vợ chồng cô ly dị. Đồng thời, Khởi My còn trách Trung Quân đăng status gây hiểu lầm khắp mạng xã hội. Động thái của nữ ca sĩ như lời phủ nhận thông tin ly hôn với Kelvin Khánh.

Khởi My trách Trung Quân đăng status gây hiểu nhầm làm lan truyền khắp mạng xã hội

Hồi tháng 2/2024, Khởi My đã đăng tải khoảnh khắc nắm chặt tay chồng khi cả hai cùng đi du lịch. Nữ ca sĩ từng chia sẻ quan đểm vợ chồng cô đang rất hạnh phúc thì không có lý do gì cả hai lại lao đi kiếm tiền để bỏ bê tổ ấm của mình. Bởi lẽ, nếu cả hai đều đi hát thì thời gian gặp nhau, bên nhau sẽ không nhiều, tình cảm cũng sẽ phai nhạt.

Hồi tháng 2/2024, Khởi My còn check in tình tứ bên ông xã

Vợ chồng nữ ca sĩ vẫn thường xuyên nhắc về nhau trên mạng xã hội

Khởi My và Kelvin Khánh từng tiết lộ không muốn có con mà chỉ cần tận hưởng cuộc sống hạnh phúc đến già: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp. Hai đứa ở với nhau đã tăng động và chí chóe rồi, có thêm một đứa nữa sẽ có chuyện đấy!".

Khởi My sinh năm 1990, cô từng giành giải Nhất cuộc thi Tiếng ca học đường 2007 và quán quân Gương mặt thân quen 2013. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc hit như: Khóc đêm, Góc nhỏ trong tim, Cố quên, Giới hạn, Vì sao, Gửi cho anh… Kelvin Khánh sinh năm 1994 là thành viên nhóm nhạc La Thăng.

Khởi My đã chuyển hướng sang streamer vì được chồng tặng dàn máy tính quá xịn