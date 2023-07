Review sản phẩm sai, Khởi My lên tiếng xin lỗi nhưng netizen lại càng gay gắt

Tối ngày 17/7, trên trang cá nhân, Khởi My bất ngờ đăng tải bài đăng dài để xin lỗi khán giả về bài review sản phẩm của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trước tiên xin được gửi lời xin lỗi đến mọi người cho bài review vừa rồi của mình, mình đã không chỉn chu về phần hình ảnh và đã vô tình gây hiểu lầm cho mọi người về sản phẩm mà mình muốn giới thiệu".

Trước đó, Khởi My có đăng tải bài viết chia sẻ về sản phẩm chăm sóc da nhưng nữ ca sĩ đã thông tin sai về tính hiệu quả khiến nhiều người không khỏi xôn xao. Khởi My giải thích: "Do mình chụp vào nhiều khoảng thời gian khác nhau, ngày khác, thời gian chụp khác nên màu hình sẽ không giống nhau. Vì muốn mọi người thấy rõ hơn về sự khác biệt của làn da khi chưa và sau khi mình sử dụng sản phẩm nên mình làm rõ nét ảnh khi chưa sử dụng hơn, làm mọi người nghĩ không tốt về bài viết của mình".

Khởi My lên tiếng xin lỗi và xóa bài viết review sản phẩm sai của mình

Dù lên tiếng xin lỗi và ẩn bài review sản phẩm nhưng Khởi My vẫn vấp phải phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng xin lỗi, nhiều netizen để lại bình luận: "nhìn 2 cái hình xong cũng thấy ảo rồi", "tốt nhất là không nên PR, review sản phẩm nào chị ạ", "đúng là fan chị nhưng nhìn hình là biết không sản phẩm nào sử dụng hiệu quả liền", "đang tính mua sản phẩm mà xem xong bài viết thấy phân vân ngang",...

Trước những ý kiến trái chiều, Khởi My lên tiếng: "Mình luôn nghĩ review không phải chỉ là quảng cáo sản phẩm, mà mình muốn được chia sẻ những cái cần thiết cho phụ nữ giống mình, vì ai cũng muốn mình sẽ luôn đẹp luôn trẻ. Nhưng bài review vừa rồi có lẽ sẽ là bài học cho mình, để sau mình sẽ có các bài viết tốt hơn.

Hôm nay sẽ là 1 kinh nghiệm để đời của mình! Đúng là muốn làm 1 blogger beauty, 1 người review sản phẩm không dễ chút nào. Nhưng mình rất cảm ơn mọi người đã nhắc nhở và góp ý".

Khởi My vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng

Sau 7 năm kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh có cuộc sống bình yên bên trong căn penthouse đầy đủ tiện nghi ở TP.HCM. Nữ ca sĩ hạn chế đi diễn mà dành thời gian để phát triển công việc streamer. Thời gian qua, Khởi My cũng dành thời gian để làm một beauty blogger và liên tục đăng tải những bài review sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ.