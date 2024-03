Khởi My - Kelvin Khánh bị team qua đường tóm gọn, thái độ gây chú ý giữa tin chia tay

Thời gian gần đây, ca sĩ Khởi My và ông xã Kelvin Khánh liên tục bị réo gọi trên mạng xã hội. Nguyên do vì cặp đôi vướng tin đã đường ai nấy đi sau 7 năm bên nhau. Hàng loạt chi tiết nghi ngờ cả hai trục trặc rạn nứt cũng bị netizen chỉ ra.

"Team qua đường" mới đây đã chia sẻ hình ảnh tóm gọn Khởi My và Kelvin Khánh xuất hiện bên nhau giữa nghi vấn chia tay. Cả hai cùng nhau đi uống trà sữa, trong bức hình này nữ ca sĩ sinh năm 1990 còn đang soi gương. Có thể thấy cặp đôi vẫn đang hạnh phúc và vô tư, thoải mái ở bên cạnh nhau giữa ồn ào rạn nứt.

Khi vướng tin chia tay, nữ ca sĩ phải đích thân lên tiếng phủ nhận thông tin này. Khởi My cho biết cô đã bật cười khi đọc những bình luận khẳng định vợ chồng cô tan vỡ. Đồng thời, vợ Kelvin Khánh còn "trách" Trung Quân vì đã có bài đăng hiểu lầm, gây xôn xao mạng xã hội.

Khởi My và Kelvin Khánh cùng nhau đi uống nước giữa tin đồn rạn nứt tình cảm

Vừa qua, cặp đôi vướng thông tin đường ai nấy đi vì không còn nhắc tới nhau, chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội

Khởi My và Kelvin Khánh kết hôn vào tháng 4/2017, những năm gần đây cả hai hạn chế tham gia các hoạt động giải trí mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Trên trang cá nhân, Khởi My thường xuyên đăng tải ảnh bên dàn máy tính xịn xò của chồng tặng để cả hai có thể chơi game cùng nhau. Dù ít lộ diện trước công chúng nhưng Khởi My vẫn thu hút lượng fan nhất định khi thường xuyên giao lưu, pha trò như một streamer chính hiệu trên mạng xã hội.



Vào năm 2020, Khởi My và Kelvin đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Kelvin Khánh chia sẻ: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp".

Cặp đôi không có dự định sinh con mà muốn tận hưởng hôn nhân 2 người