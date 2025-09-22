Khoảnh khắc ngọt ngào: Doanh nhân Phát Nguyễn quỳ gối cầu hôn Á hậu Quỳnh Châu, xác nhận sắp có đám cưới

Sau gần 5 năm gắn bó, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chính thức xác nhận chuyện tình yêu của mình đã đi đến "happy ending". Người đẹp Miss Grand Vietnam 2022 vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại màn cầu hôn lãng mạn của bạn trai doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát , diễn ra bên bờ biển Phan Thiết cách đây một năm.

Theo lời kể, Chế Nguyễn Quỳnh Châu vốn chỉ nghĩ mình được bạn bè tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đơn giản. Được bạn trai dắt tay ra bãi biển trong tình huống bịt mắt, cô hoàn toàn không hay biết phía trước là hàng chữ "Marry Me" được thắp sáng, cùng tiếng nhạc Take Me To Your Heart vang lên.

Trong sự chứng kiến của đông đảo gia đình và bạn bè, doanh nhân Phát Nguyễn quỳ gối cầu hôn người đẹp. Đáng chú ý, trời vốn mưa cả buổi chiều nhưng đến khoảnh khắc ấy thì tạnh hẳn. Anh gọi đó là "ý trời" ủng hộ cho mối lương duyên của hai người.

Màn cầu hôn cũng để lại nhiều khoảnh khắc dí dỏm: Cả hai lúng túng không biết đeo nhẫn vào ngón nào cho đúng, hay tình huống "tréo ngoe" khi shipper gọi điện giao hàng đúng lúc nhân vật chính đang xúc động.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Phát Nguyễn gặp gỡ từ năm 2020. Sau một thời gian tìm hiểu, người đẹp nhận thấy sự đồng điệu trong tính cách và quan điểm sống nên gật đầu yêu. Tuy nhiên, cô giữ kín danh tính bạn trai đến cuối năm 2022 mới công khai, bởi như chính cô chia sẻ: "Tôi chỉ chia sẻ khi xác định người đó là chồng tương lai".

Trong suốt hành trình chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam 2022, Phát Nguyễn luôn âm thầm đồng hành, trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bạn gái. Đầu năm 2023, anh chính thức ra mắt gia đình Quỳnh Châu ở Đà Lạt. Đến Tết 2025, cặp đôi công khai loạt ảnh tình tứ, càng khiến khán giả mong chờ một đám cưới. Tháng 8 vừa qua, cả hai cùng nhau làm lễ rửa tội tại nhà thờ – một nghi thức quan trọng trước hôn nhân trong đạo Thiên Chúa.

Chồng sắp cưới của Quỳnh Châu sinh năm 1989, là doanh nhân có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ lưu trú. Anh hiện là đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Khách sạn Colline và Dalat Center – hai điểm đến quen thuộc ở Đà Lạt.

Dù bận rộn, Phát Nguyễn vẫn thường xuyên xuất hiện cùng bạn gái trong các sự kiện quan trọng. Trong mắt nàng hậu, anh là người bản lĩnh, yêu thương và tự hào về vợ tương lai, đồng thời luôn ủng hộ cô theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Với màn cầu hôn ngọt ngào và sự đồng điệu trong suốt nhiều năm yêu nhau, hôn lễ của Quỳnh Châu và Phát Nguyễn hứa hẹn sẽ trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất showbiz Việt cuối năm nay.