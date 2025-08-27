Cặp nhạc sĩ - diễn viên Việt phát tín hiệu về chung nhà sau màn cầu hôn ở Hàn Quốc?

2 tháng trước, nhạc sĩ Andiez Nam Trương và diễn viên Nhung Gumiho thông báo tin vui bằng hình ảnh cầu hôn ở Hàn Quốc. Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2024. Trước đó, Andiez Nam Trương và nửa kia đã có khoảng thời gian yêu đương bí mật.

Chuyện tình cảm của cả hai nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Mới đây, Nhung Gumiho đăng tải khoảnh khắc mặc chiếc váy dài thướt tha giống váy cô dâu. Nữ diễn viên ghi điểm vì nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ.

Chỉ sau đó không lâu, nhạc sĩ Andiez Nam Trương đã chia sẻ lại hình ảnh bạn gái Nhung Gumiho mặc chiếc váy này trên Instagram cá nhân. Động thái này của anh khiến netizen nghi ngờ cặp đôi đang phát tín hiệu chuẩn bị về chung một nhà sau khi cầu hôn.

Diễn viên Nhung Gumiho khoe visual ngọt ngào khi mặc thiết kế giống với váy cưới

Nam nhạc sĩ sinh năm 1995 sau đó chia sẻ khoảnh khắc bạn gái về trang cá nhân

Cả hai liền rộ nghi vấn chuẩn bị tổ chức đám cưới sau thời gian yêu đương

Tháng 6/2025, Andiez Nam Trương đã cầu hôn Nhung Gumiho ở Hàn Quốc

Andiez Nam Trương còn được cư dân mạng ví như “bạn trai nhà người ta” khi luôn công khai dành lời khen cho bạn gái mỗi khi cô đăng tải bài viết mới trên mạng xã hội. Thời gian qua, cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau và thoải mái bày tỏ tình cảm trước công chúng.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Nhung Gumiho và Andiez Nam Trương thường xuyên phát cẩu lương trên mạng xã hội

Nhung Gumiho (tên thật Nguyễn Thị Hồng Nhung) được đông đảo bạn trẻ yêu mến nhờ sự đa tài khi đảm nhận nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu ảnh, MC... Năm 2014, cô bắt đầu được chú ý nhiều hơn sau khi tham gia series của Phở Đặc Biệt. Với vẻ ngoài xinh xắn, rạng rỡ và tính cách vui tươi, Nhung Gumiho nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng.

Nhung Gumiho từng chia sẻ với chúng tôi: "Nhiều lúc mình có cảm giác chỉ cần mỗi ngày được sống quanh môi trường nghệ thuật, được ăn, được ngủ ở phim trường đã là mãn nguyện lắm rồi. Nhung nghĩ thế để tâm trạng được thoải mái, không quá áp lực rồi bị cuốn vào cuộc sống bon chen, gấp gáp".

Trong khi đó, Andiez (tên thật Trương Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1995 là nhạc sĩ trẻ nổi bật với loạt ca khúc được yêu thích như 1 phút, Suýt nữa thì, Chờ đợi có đáng sợ... Năm 2018, anh tham gia chương trình Sing My Song và giành ngôi vị Á quân.