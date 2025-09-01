Nếu tình yêu là hành trình ngọt ngào thì cầu hôn chính là dấu mốc đặc biệt quan trọng, đây là dịp mỗi cặp đôi ghi lại khoảnh khắc để đời theo cách riêng. Có người chọn sự lãng mạn như cổ tích, có người gây sốt vì sự giản dị, hài hước đến khó tin. Nhìn lại loạt màn cầu hôn trong Vbiz những năm gần đây, khán giả không khỏi thích thú khi chứng kiến 4 màn cầu hôn độc lạ, mỗi phiên bản đều phản ánh tính cách, tình yêu và dấu ấn rất riêng của cặp đôi.

Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi bằng nhẫn 3 tỷ ở New York

Ngày 9/7/2019, showbiz Việt rộn ràng khi Đông Nhi bất ngờ đăng tải bức ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay cùng lời nhắn: "Em đồng ý được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu". Sau 10 năm yêu nhau, Ông Cao Thắng đã chọn New York (Mỹ) để thực hiện màn cầu hôn trong mơ. Khoảnh khắc Đông Nhi khoe cận chiếc nhẫn cầu hôn kim cương nhanh chóng "gây bão" toàn mạng xã hội. Chiếc nhẫn kim cương được Ông Cao Thắng "chốt đơn" vợ được cho là khoảng 2.06 carat, có giá lên tới 126.000 USD (hơn 3 tỷ đồng).

Chú thích ảnh

Điều thú vị là ngay sau khi Đông Nhi công bố, hàng loạt nghệ sĩ Việt như Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Thanh Duy, Lê Dương Bảo Lâm… đã lập tức "đu trend", tung ảnh khoe nhẫn cầu hôn phiên bản "lầy lội". Thậm chí, cư dân mạng còn gọi đây là màn cầu hôn "huyền thoại" không chỉ bởi sự hoành tráng, mà còn bởi sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một "trend" cực hot.

Thời điểm đó, nhiều sao Việt cũng thi nhau "đu trend" cầu hôn của Đông Nhi

Đến tháng 11/2019, "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi đã diễn ra tại Phú Quốc, quy tụ dàn sao hàng đầu Vbiz như Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Isaac, Hồ Ngọc Hà, Trấn Thành – Hari Won, Nhã Phương – Trường Giang… Hình ảnh Ông Cao Thắng rơi nước mắt khi cùng Đông Nhi bước vào lễ đường vẫn khiến người hâm mộ xúc động mỗi khi nhớ lại.

Cặp đôi tổ chức lễ cưới thế kỷ tại Phú Quốc, hàng trăm sao Việt chúc phúc

Đến nay, hơn 6 năm sau lời cầu hôn trong mơ, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên cô 2 cô con gái. Bé Winnie, Hannie không chỉ là "cục vàng" của gia đình mà còn là "em bé quốc dân", thường xuyên được khán giả quan tâm trên mạng xã hội. Từ cặp đôi thanh xuân được fan nhiệt tình "đẩy thuyền", đến gia đình nhỏ viên mãn hiện tại, Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã trở thành biểu tượng tình yêu đẹp, hiếm có trong showbiz Việt.

Hiện tại, cả hai có gia đình nhỏ hạnh phúc, viên mãn

Diễm My nhận lời "chốt đơn" trên khinh khí cầu

Nếu gọi tình yêu của Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân Việt kiều Vinh Nguyễn là một bộ phim, thì màn cầu hôn trên khinh khí cầu vào cuối năm 2022 chính là phân cảnh cao trào, lãng mạn. Sau hơn 7 năm gắn bó, vượt qua nhiều lần rạn nứt và cả quãng thời gian yêu xa, Vinh Nguyễn đã bí mật chuẩn bị một màn cầu hôn khó quên dành cho nữ diễn viên.

Sáng sớm hôm ấy, cặp đôi cùng ê-kíp di chuyển đến một bãi đất trống ở Úc để khởi động hành trình bay khinh khí cầu. Khi khinh khí cầu từ từ rời mặt đất, vươn lên độ cao hơn 900m so với mặt nước biển, cũng là lúc Vinh Nguyễn bất ngờ mang nhẫn kim cương lấp lánh để ngỏ lời cầu hôn. Diễm My từng chia sẻ: "Khi chúng ta ở độ cao 900m, anh khiến em toả sáng như một chiếc nhẫn cầu hôn".

Trọn vẹn màn cầu hôn độc đáo của chồng doanh nhân dành cho Diễm My

Diễm My nhận lời cầu hôn khi cô và chồng doanh nhân đi Úc

Cả hai "chốt đơn" trên khinh khí cầu, ở độ cao 900m

Đằng sau màn cầu hôn mộng mơ ấy là một hành trình tình yêu bền bỉ. Diễm My từng thừa nhận, cả hai không ít lần mâu thuẫn do khác biệt văn hoá và khoảng cách địa lý, nhưng rồi chính sự bao dung, tin tưởng đã giúp họ vượt qua. Màn cầu hôn trên khinh khí cầu không chỉ là kỷ niệm đáng nhớ, mà còn trở thành "câu chuyện cổ tích" giữa đời thực, minh chứng cho tình yêu ngọt ngào và sự đầu tư chỉn chu của vị hôn phu dành cho cô.

Vào năm 2023, Diễm My và Vinh Nguyễn tổ chức lễ cưới. Nữ diễn viên từng chia sẻ ông xã là người tâm lý và cô cảm thấy may mắn khi có anh bên cạnh: "Mặc dù công việc gia đình và công ty anh ấy rất bận rộn, nhưng anh ấy luôn dành thời gian để nói chuyện, hiểu được chia sẻ của tôi. Anh ấy rất tinh tế, chỉ cần tôi có chút buồn là sẽ hỏi thăm ngay. Tôi may mắn khi có một người như vậy bên cạnh để an tâm hơn khi tập trung vào công việc".

Sau 1 năm cầu hôn, cả hai mới tổ chức đám cưới rình rang

Diễm My đã sinh con trai vào đầu năm 2025 nhưng đến nay mới thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống làm mẹ. Trước đó, nữ diễn viên giấu hoàn toàn thông tin bầu bí. Chỉ đến khi bé tròn tháng, cô mới lần đầu xác nhận đã làm mẹ và thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh đời thường giản dị bên con.

Gia đình nhỏ nay cũng đã có em bé đầu lòng

Puka bị đánh lừa "hợp đồng quảng cáo 800 triệu"

Trong danh sách những màn cầu hôn độc lạ nhất Vbiz, chắc chắn không thể bỏ qua câu chuyện của Gin Tuấn Kiệt và Puka. Thời điểm cầu hôn, Puka và Gin Tuấn Kiệt vẫn giữ kín chuyện hẹn hò, vì thế đến sau khi thông báo sắp cưới thì cặp đôi mới chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt. Khi đó, hội bạn của Puka và Gin Tuấn Kiệt tiết lộ đã phối hợp để đánh lừa nữ diễn viên đi quay quảng cáo cho một nhà hàng với mức chi phí 800 triệu đồng. Hội bạn cho biết Puka rất ngỡ ngàng và bất ngờ khi nhận quay, tuy nhiên cô vẫn có mặt tại địa điểm như lời hẹn.

Sau đó, Puka vẫn tiến hành làm việc bình thường, nữ diễn viên vô cùng xúc động khi Gin Tuấn Kiệt ôm hoa xuất hiện. Nam ca sĩ chọn đúng ngày kỷ niệm cả hai bên nhau tròn 4 năm để ngỏ lời kết hôn. Puka đã bật khóc nức nở khi thấy những người bạn, đồng nghiệp thân thiết cũng xuất hiện tại địa điểm này.

Phi vụ "cú lừa 800 triệu" của Gin Tuấn Kiệt dành cho Puka để cầu hôn

Trước sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, Gin Tuấn Kiệt bất ngờ quỳ gối, cầm nhẫn cầu hôn và thổ lộ: "Hôm nay là ngày 27/5 - chuẩn tròn 4 năm mình yêu nhau. Thế nên, anh quyết định dành ngày hôm nay cho em, chúc mừng kỉ niệm 4 năm của chúng ta. Chặng đường 4 năm của mình, em nhớ em đã nói rằng hồi mới quen hổng biết chừng nào mình yêu nhau được 1000 ngày. Hôm nay đã là 1460 ngày rồi, cũng nhiều hen. Hôm nay, anh muốn hỏi em một câu này: 'Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?'".

Sau khi nghe người yêu thổ lộ, Puka khiến ai cũng bật cười khi hỏi ngược: "Ủa thường người ta hỏi là: Em có chịu làm vợ anh không mà, đúng không?". Ngay lúc đó, Gin Tuấn Kiệt lộ rõ vẻ bối rối và hỏi lại: "Em có đồng ý làm vợ anh không?". Tuy nhiên, Puka vẫn chưa vội đồng ý mà hỏi tiếp câu thứ 2 gây bất ngờ, nữ diễn viên nói: "Nhưng mà sao anh cầu hôn em hoài vậy?" khiến Gin Tuấn Kiệt ngượng ngùng đáp lại: "Cái kia hổng tính đi, mình xí xoá làm lại". Sau 2 câu hỏi "dở khóc dở cười", Puka trao cho Gin Tuấn Kiệt nụ hôn ngọt ngào thay cho câu đồng ý.

Puka bất ngờ khi đi quay quảng cáo nhưng hoá ra là tiệc cầu hôn dành cho mình

Nữ diễn viên rơi nước mắt vì quá xúc động

Buổi tiệc này có đầy đủ sao Việt là bạn thân của vợ chồng Puka tham dự

Hiện tại, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ rộn ràng, trở thành một trong những cặp đôi được chú ý nhất Vbiz. Cuộc sống hôn nhân của họ tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc. Cả hai cũng đã chào đón nhóc tỳ đầu lòng là một bé gái vào tháng 5/2025.

Cặp đôi cũng tổ chức loạt lễ cưới hoành tráng ở Cam Ranh, Đồng Tháp, TP.HCM

Ít tháng trước, Puka cũng đã đón em bé đầu lòng

Anh Tú cầu hôn Diệu Nhi chỉ 7 giây

Nếu nhiều nghệ sĩ chọn cầu kỳ, hoành tráng, thì màn cầu hôn của Diệu Nhi - Anh Tú lại ghi dấu bằng sự… chớp nhoáng đến khó tin. Trong một lần chia sẻ với khán giả, Diệu Nhi bật mí rằng màn cầu hôn của cô và Anh Tú chỉ kéo dài đúng 7 giây, nhanh đến mức chính chủ cũng không kịp "lên mood" cảm động.

Theo đoạn clip hiếm hoi và lời kể của Diệu Nhi, khung cảnh rất giản dị, không có hoa, nến hay nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ". Trong đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Anh Tú quỳ gối cầu hôn Diệu Nhi diễn ra vào ngày 9/10/2019. Anh Tú chỉ bất ngờ quỳ gối, nhìn bạn gái rồi hỏi thẳng một câu ngắn gọn: "Làm vợ không?". Đúng với tính cách lầy lội vốn có, Diệu Nhi bật cười, còn buông câu đáp hài hước: "Thôi thôi, bỏ đi!" khiến khoảnh khắc vốn dĩ lãng mạn lại trở thành tình huống hài "có 102" của Vbiz.

Diệu Nhi chia sẻ khoảnh khắc được Anh Tú cầu hôn chỉ vỏn vẹn 7 giây

Dù chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng với những ai yêu mến cặp đôi, màn cầu hôn ấy lại rất đúng với cá tính của cả hai, giản dị, hài hước nhưng tràn ngập sự chân thành. Sau 7 năm hẹn hò kín tiếng, tháng 10/2022, Diệu Nhi và Anh Tú chính thức tổ chức đám cưới lãng mạn tại Phan Thiết. Hôn lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, quy tụ nhiều nghệ sĩ thân thiết như Trường Giang, Trấn Thành, Tiết Luật, BB Trần, Hải Triều…

Đám cưới của cặp đôi có nửa showbiz đến tham dự

Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi đã chào đón 2 em bé, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và bình yên. Dù không có màn cầu hôn rình rang, nhưng Diệu Nhi - Anh Tú lại chứng minh rằng tình yêu bền bỉ mới là điều quan trọng. Khi được hỏi nguyên nhân "đổ gục" trước Diệu Nhi, Anh Tú chia sẻ: "Mình không dám chắc chắn 100% nhưng Tú biết rằng trên đời này có rất nhiều người con trai muốn cưới vợ theo hình mẫu của mẹ mình. Ngày xưa Tú cũng vậy. Bẵng một thời gian mình không còn cái suy nghĩ đó nữa thì mình gặp Nhi. Yêu Nhi rất nhiều năm và sau đó Tú mới phát hiện Nhi giống y chang mẹ mình! Giống cực kì luôn đó mọi người ơi! Nói nhiều nè, rồi sao nữa nhở, hay xem phim Hàn Quốc! Ôi một ngày mẹ của mình phải xem đến mấy bộ. Mẹ và Nhi cũng nhanh nhẹn, tháo vát, giao tiếp tốt!".

Về lý do yêu và kết hôn với Anh Tú, Diệu Nhi cũng từng tâm sự": "Hồi xưa Tú với Nhi học chung trường, diễn chung sân khấu. Lúc đó chưa có đẹp trai như bây giờ đâu nên mình không yêu Tú vì ngoại hình, cái này nói thiệt, mình thích Tú vì nhìn ra được cái sự chân chất, thật thà trong con người này. Hồi 21, 22 nhìn Tú bồng bột lắm, thấy thương á, thương kiểu thấy trẻ người non dạ, thấy trẻ trâu quá nên thương á!".