Sau 2 năm hẹn hò, cuối cùng Travis Kelce đã quỳ gối cầu hôn Taylor Swift và nhận được sự đồng ý. Cặp đôi "xả" loạt ảnh đính hôn đẹp như mơ cùng lời chú thích hài hước: "Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn". Ngay lập tức, loạt ảnh này cùng câu thông báo của cặp đôi đình đám nhanh chóng gây sốt toàn cầu. Tuy nhiên, nếu không theo dõi hành trình của Taylor và Travis thì khó ai có thể hiểu hết dụng ý trong dòng chú thích này.

Vai trò "giáo viên tiếng Anh" và "giáo viên thể dục" không thể hợp hơn với Taylor Swift và Travis Kelce. Taylor Swift từ lâu đã được gọi là "giáo viên tiếng Anh", do cô thường viết những ca khúc có phần lời hoa mỹ, cầu kỳ, từ vựng lạ và khó, lồng ghép nhiều tác phẩm văn học. Cách sử dụng tiếng Anh của Taylor được fan nói vui là phải trình IELTS rất cao mới giải nghĩa được. Rất nhiều fan nói rằng họ đã học tiếng Anh từ những ca khúc của Taylor Swift. Về phần Travis Kelce, anh là vận động viên bóng bầu dục, cao 1m96 và có thân hình khổng lồ, đạt nhiều thành tích cao, được khán giả khắp mọi nơi hâm mộ. Danh xưng "giáo viên thể dục" hoàn toàn phủ hợp với anh.

Ca khúc Taylor Swift sử dụng trong bài đăng đính hôn là So High School cũng đóng vai trò quan trọng. Taylor Swift viết ca khúc này dành cho Travis Kelce, miêu tả những cảm xúc về anh đưa cô trở lại tuổi 16, chuyện tình của họ ngọt ngào và đơn thuần như những cặp đôi "gà bông" trường trung học. Với bối cảnh là trường trung học, giờ đây cặp đôi kết hôn khi đã trưởng thành thì không còn gì phù hợp hơn hình ảnh "giáo viên" để miêu tả họ. Và thế là câu chuyện "cô tiếng Anh lấy thầy thể dục" đã bước ra ngoài đời thật. Đây là phép miêu tả cực kỳ khéo léo và thú vị, đậm chất Taylor Swift. Không loại trừ khả năng nữ ca sĩ sẽ tiếp tục sáng tác những ca khúc về hình tượng thú vị cô đặt cho chính mình và chồng tương lai.

Taylor Swift khéo léo so sánh cô là "giáo viên tiếng Anh" còn hôn phu là "giáo viên thể dục"

Taylor Swift và Travis Kelce bén duyên từ mùa hè 2023, khi Travis công khai trên podcast rằng anh từng muốn tặng Taylor một chiếc vòng tay ghi số điện thoại của mình tại concert The Eras Tour. Điểm chung của Taylor Swift và Travis Kelce đó là họ đều sinh năm 1989. Không lâu sau, nữ ca sĩ bất ngờ xuất hiện trên khán đài cổ vũ cho Travis trong trận đấu NFL, đánh dấu bước ngoặt công khai mối quan hệ.

Từ đó, họ trở thành cặp đôi quyền lực mới của nước Mỹ. Taylor nhiều lần đến sân vận động để cổ vũ bạn trai, còn Travis cũng bay sang khắp châu lục để ủng hộ tour diễn của Taylor Swift. Trong đó, khoảnh khắc ngọt ngào nhất của họ là tại Super Bowl 2024. Khi đội Chiefs giành được chức vô địch, Travis Kelce đã ôm hôn Taylor Swift ngay trên sân. Đây cũng là hình ảnh mang tính biểu tượng cho chuyện tình của họ.

Khoảnh khắc mang tính biểu tượng của câu chuyện tình

Từ cuối năm ngoái, Page Six tiết lộ Travis Kelce đã đến xin phép bố của Taylor Swift để được ngỏ lời cầu hôn cô. Nguồn tin thân cận cho biết ông Scott Swift đã đồng ý và rất ủng hộ Travis Kelce. Bạn trai Taylor Swift đang nói chuyện với bạn bè về chiếc nhẫn cầu hôn. "Khả năng lớn là anh ấy đã thiết kế hoặc mua nhẫn rồi" - nguồn tin tiết lộ thêm.

Và cuối cùng, cặp đôi đã công khai đính hôn vào ngày 27/8 (giờ Việt Nam). Thông tin này lập tức làm chấn động truyền thông thế giới. Tính đến nay, bài đăng thông báo đính hôn của Taylor Swift đã thu hút 26,7 triệu lượt "thả tim". Với danh tiếng và khối tài sản khủng, Taylor - Travis được dự báo sẽ trở thành cặp đôi có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí và thể thao thế giới.